YazarÄ±mÄ±z Kamil Tekin SÃ¼rekâ€™in duruÅŸmasÄ± 6 AralÄ±kâ€™a ertelendi

â€˜FaÅŸist DiktatÃ¶rlÃ¼kâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± nedeniyle â€˜CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaretâ€™ suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan yazarÄ±mÄ±z Kamil Tekin SÃ¼rekâ€™in duruÅŸmasÄ± ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Evrensel yazarlarÄ±ndan Avukat Kamil Tekin Sürek’in "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± BakÄ±rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Kamil Tekin Sürek ve avukatÄ± Devrim AvcÄ± ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n avukatÄ±nÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmada, mahkeme hakiminin deÄŸiÅŸtiÄŸi görüldü. DuruÅŸma, hakim deÄŸiÅŸikliÄŸi sebebiyle gelen belgelerin okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Sürek’in avukatÄ± AvcÄ± geçtiÄŸimiz celse, yargÄ±lamaya konu köÅŸe yazÄ±sÄ±nda bahsi geçen TekirdaÄŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Ekrem EÅŸkinat ile CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Tezcan hakkÄ±nda yapÄ±lan adli soruÅŸturmalarÄ±n akÄ±betinin sorulmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Mahkeme de EÅŸkinat hakkÄ±ndaki adli soruÅŸturmanÄ±n akÄ±betinin öÄŸrenilmesi için TekirdaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±na müzekkere yazÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. TekirdaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan gelen yanÄ±tta EÅŸkinat hakkÄ±nda kamu davasÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü.

‘HAKARET DAVALARI SUSTURUCU Ä°ÅžLEV GÖRÜYOR’

Sürek ve avukatÄ± AvcÄ±, celse arasÄ±nda mahkemeye sunduklarÄ± dilekçede, “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinin, Anayasa ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesine aykÄ±rÄ± olarak ifade özgürlüÄŸünü sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek TCK 299. Maddenin iptali için dosyanÄ±n Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etmiÅŸti. Dilekçede, “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” davalarÄ±nÄ±n siyasal eleÅŸtiride caydÄ±rÄ±cÄ± bir etki yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu yanÄ±yla, ifade özgürlüÄŸünü ortadan kaldÄ±rarak “susturucu” bir iÅŸlev gördüÄŸü vurgulanarak, TCK’nÄ±n 299. maddesinin ifade özgürlüÄŸünü ortadan kaldÄ±ran, siyasal eleÅŸtirinin önünü tÄ±kayan, muhalefetin ve basÄ±nÄ±n üzerinde bir baskÄ± aracÄ± haline dönüÅŸtüÄŸü ifade edilmiÅŸti.

‘TCK 299. MADDE ANAYASAYA AYKIRI’

Sürek’in avukatÄ± Devrim AvcÄ±, yapÄ±lan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ve siyasi parti lideri haline geldiÄŸini söyledi. TCK’nÄ±n 299. maddesinin Anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen AvcÄ± mahkemeden, deÄŸiÅŸen yasal düzenlemeleri de dikkate alarak talepleri doÄŸrultusunda karar verilmesini istedi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n avukatÄ± Abdulsamet AydÄ±n ise, Anayasaya aykÄ±rÄ±lÄ±k talebinin reddini istedi. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, TekirdaÄŸ 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazÄ±larak açÄ±lan davanÄ±n iddianamesini ve varsa gerekçeli kararÄ±nÄ±n istenmesine karar verdi. Sürek ve avukatÄ± AvcÄ±’nÄ±n Anayasa’ya aykÄ±rÄ±lÄ±k iddialarÄ± hakkÄ±nda dilekçe ve dosya kapsamÄ±nÄ± incelendikten sonra karar vereceÄŸini belirten mahkeme, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 6 AralÄ±k saat 9.50’ye erteledi.

NE OLMUÅžTU?

YazarÄ±mÄ±z Sürek’e, Evrensel'de yayÄ±mlanan ‘FaÅŸist Diktatörlük’ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda geçen “FaÅŸist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleÅŸtiri getirdiÄŸinizde hakkÄ±nÄ±zda davalar açÄ±lÄ±r, iÅŸinizden olursunuz, hatta terörist ilan edilirsiniz. Ama, iktidar sahiplerinin her türlü yasalara aykÄ±rÄ± fiilleri yargÄ±lanmaz. BunlarÄ± nereden biliyoruz? Tarihten. Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, PinoÅŸe, Saddam, bin Ali vb. ülkelerini böyle yönetti” ifadelerinden ötürü, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n vekili Avukat Ahmet Özel’in ÅŸikayetiyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 Ekim 2018 15:03

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