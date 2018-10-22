Ã‡GD: TÃ¼rkiye, medya manipÃ¼lasyonlarÄ±yla yÃ¶netiliyor

Ã‡GD Ankara Åžubesi, Temmuz ve EylÃ¼l aylarÄ± medya raporunda TÃ¼rkiyeâ€™de medyanÄ±n karanlÄ±k bir durum iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

Özgür Eren YILMAZ

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Temmuz- Eylül arasÄ± medya raporunu yayÄ±nlayan ÇaÄŸdaÅŸ Gazeteciler DerneÄŸi (ÇGD) Ankara Åžubesi Türkiye’de medyanÄ±n karanlÄ±k bir durum içine düÅŸtüÄŸünü belirtti. 16 Nisan 2017 Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi tespiti yapÄ±lan açÄ±klamada, “Tüm erkler aynÄ± zamanda bir partinin genel baÅŸkanÄ± olan kiÅŸiye devredildi” denildi.

‘Ä°KTÄ°DAR MEDYASINDA EMEKÇÄ° SINIFLAR YOK’

Raporu gazetemize deÄŸerlendiren ÇGD Genel BaÅŸkanÄ± Can Güleryüzlü, raporda yapÄ±lan, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortadan kalkmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan medyanÄ±n ikinci kuvvet olarak iktidara hizmet ettiÄŸi yönündeki tespite vurgu yaptÄ±: “Biz medya örgütü olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tespitlerde özellikle havuz ve yandaÅŸ medyanÄ±n yayÄ±n anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± daha önceki raporlarÄ±mÄ±zda da vurgulamak çalÄ±ÅŸtÄ±k ama bu raporda özellikle ekonomik krizle ilgili yayÄ±ncÄ±lÄ±k anlayÄ±ÅŸlarÄ± tamamen manipülasyona dayalÄ±ydÄ±. Bu da iktidarla iç içe geçmiÅŸinin iktidarÄ±n yön verdiÄŸi yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± teÅŸifresi anlamÄ±na gelmiÅŸti. Bu raporda özellikle konu yapma gereÄŸi duyduk çünkü bahsettiÄŸimiz gibi ekonomik açÄ±dan özellikle emekçi sÄ±nÄ±flarÄ±n doÄŸrudan hissettiÄŸi ve önemizdeki dönemde daha yoÄŸun ve aÄŸÄ±r hissedeceÄŸi bir süreç yaÅŸanacak ve yaÅŸanÄ±yor. Buna karÅŸÄ± yandaÅŸ ve havuz medyasÄ±nda bu haberler ya görülmüyor ya da görülünce tersinden sanki Türkiye yoÄŸun bir saldÄ±rÄ±ya maruz kalmÄ±ÅŸ ekonomik temel sorunlarÄ± yokmuÅŸ yÄ±llardÄ±r yanlÄ±ÅŸ izlenen politikalar tartÄ±ÅŸÄ±lmaya iktidar gözüyle yapÄ±lan yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± deÅŸifre etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k.”

Ä°ktidara yakÄ±n medyanÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± haber dilinde ilkesel sorunlar tespit ettiklerini söyleyen Güleryüzlü ÅŸöle devam etti: “Ekonomik kriz ABD ve Ä°srail saldÄ±rÄ±sÄ± kisvesi altÄ±na sokuluyor. Global bir dünyada yaÅŸÄ±yoruz, bunun kaçÄ±nÄ±lmaz etkileri vardÄ±r ama Türkiye’de son dönem pohpohlanan milliyetçiliÄŸi özellikle fÄ±rsat bilip bir yayÄ±ncÄ±lÄ±kla her ÅŸeyi gölgelemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Mesela o tür haberlerde ‘Åžeytan amerika’ yani zaten gazetecilik dili açÄ±sÄ±ndan da sorunlu, ilkesel olarak ciddi erozyona uÄŸramÄ±ÅŸ bir dille manipülasyon ve propaganda dili kullanÄ±yorlar. GözüktüÄŸü kadarÄ±yla var olan her ÅŸey göründüÄŸünden gerçekle aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapÄ±lacak ortaya konulacak. FarklÄ± bir dille YalancÄ± bir resim sunulacak halka. Bugün son 4, 5 aydÄ±r yoÄŸunlaÅŸan temel yeni medya rejiminin anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n göstergesidir. Bunun böyle gideceÄŸini tespitidir bizim için.

‘BASKILARA RAÄžMEN MESLEÄžÄ°NÄ° Ä°CRA ETMEYE ÇALIÅžANLAR’

BaÄŸÄ±msÄ±z medya organlarÄ±nÄ±n bu süreçteki rolü ile ilgili de konuÅŸan Güleryüzlü, sözlerini ÅŸöyle noktaladÄ±: “Onlar gerçek gazetecilik halkÄ±n gazeteciliÄŸini yürütmeye çalÄ±ÅŸan basÄ±n organlarÄ±. Sonuçta haber çok meta ÅŸekline dönüÅŸen biÅŸey olmaya baÅŸladÄ±. HÄ±zla tüketiliyor haberler. Halk adÄ±na denetleme ve bu sorumluÄŸunu ortaya koydu. En azÄ±ndan Gerçek baÄŸÄ±msÄ±z gazetecilik sermaye ve iktidarla organik baÄŸlarÄ± olmamÄ±ÅŸ kendi okurlarÄ±na dayanan gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± bu süreçte bu baskÄ±lara raÄŸmen mesleÄŸini icra etmeye devam ettiler. Gerçek haber almak isteyenler bu haberlere baktÄ±lar.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 18:54

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