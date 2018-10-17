Ä°zmir Emek ve Demokrasi GÃ¼Ã§leri: MÃ¼lteci Ã¶lÃ¼mleri kaza deÄŸil cinayet!

MÃ¼lteci Ã¶lÃ¼mlerinin kaza deÄŸil cinayet olduÄŸunu vurgulayan Ä°zmir Emek ve Demokrasi GÃ¼Ã§leri: Yollar aÃ§Ä±lmalÄ±, gÃ¼venli geÃ§iÅŸ saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

Metehan UD

Ä°zmir

YakÄ±n zamanda Ä°zmir'de çok sayÄ±da mülteci Yunanistan'a geçmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken Ä°zmir Emek ve Demokrasi Güçleri de yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla ölümlere dikkat çekti. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ölümlerin ancak göç yollarÄ±ndaki ülkelerin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± açmasÄ± ve güvenli geçiÅŸlerin saÄŸlanmasÄ± ile durdurulabileceÄŸi dile getirildi. AçÄ±klamaya Suriyeli Mültecilerle DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi üyeleri de katÄ±ldÄ±.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda metni okuyan HalklarÄ±n Köprüsü DerneÄŸi Yöneticisi Zerrin KurtoÄŸlu, hemen hemen her gün gerçekleÅŸen ölümlerin sorumlusunun, OrtadoÄŸu ve Afganistan'da savaÅŸ çÄ±karan emperyalist güçler, mültecilere onurlu bir yaÅŸam hakkÄ± tanÄ±mayan komÅŸu devletler ve geçiÅŸ yollarÄ±nÄ± kapatan AvrupalÄ± devletler olduÄŸunu dile getirdi.

'MÜLTECÄ°LERÄ° UMUT TACÄ°RLERÄ°NE Ä°TTÄ°LER'

KurtoÄŸlu, "Ölümler, sÄ±nÄ±r güvenliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±, yeni tel örgüler çekilmesi, insanlarÄ±n toplama kamplarÄ±na gönderilmesi ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± tehdidi ile engellenemez. Bu politikalar ancak ölümlerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±r. Ä°nsanlarÄ±n mülteci konumuna düÅŸmesinde pay sahibi olan ülkeler; acil bir ÅŸekilde sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± açÄ±n ve ölümleri durdurun! Güvenli geçiÅŸi saÄŸlayÄ±n! Ölümleri durdurun! Bütün bu failler, aslÄ±nda elbirliÄŸi ile zor duruma soktuklarÄ± mültecilerin hayatlarÄ±nÄ± yine elbirliÄŸiyle umut taciri ÅŸebekelere teslim ettiler. EÄŸer güvenli ve legal yollar açÄ±lmÄ±ÅŸ olsaydÄ± bu umut tacirlerinin deÄŸirmeni çoktan kurutulmuÅŸ olurdu" dedi.

'BÜYÜK BÄ°R Ä°NSANLIK SINAVI'

SorumluluÄŸun sadece devletlerde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getiren KurtoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Mültecilerin yaÅŸamlarÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran, onlarÄ± kendilerinden saymayan, onlarla dayanÄ±ÅŸma içinde hak mücadelesi vermeyen, yaÅŸanan her sorunu mültecilerin varlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlayarak onlara öfke duyan, onlarÄ± kendi olumsuz koÅŸullarÄ±nÄ±n müsebbibi sayan her insan bu ölümlerden biraz sorumludur! Çünkü bu büyük bir insanlÄ±k sÄ±navÄ±dÄ±r. Hepimiz bir gün mülteci olabileceÄŸimiz gerçeÄŸiyle davranmalÄ±, mültecilerin insan haklarÄ±na eriÅŸimini saÄŸlamak için onlarla birlikte mücadele etmeliyiz. BarÄ±ÅŸ içinde birlikte bir yaÅŸam kurmak, bir toplum olabilmek için öncelikle eÅŸit haklara sahip olmalÄ±yÄ±z. Onlar ucuz iÅŸ gücü olarak kullanÄ±lÄ±rken 'Suriyeler geldi, iÅŸimi çaldÄ±' demekten öte ücretleri düÅŸüren patronlarla, kiralarÄ± arttÄ±ran ev sahipleri ile yüzleÅŸmek, itiraz etmek zorundayÄ±z. IrkçÄ±lÄ±k ve nefret söylemleri ile ayrÄ±mcÄ± kampanyalar baÅŸlatanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda birlikte yaÅŸamÄ± savunmalÄ±yÄ±z."

EMEK VE DEMOKRASÄ° GÜÇLERÄ°NÄ°N TALEPLERÄ°:

â– Suriye’de emperyalist devletlerin vekâlet savaÅŸÄ± son bulmalÄ± ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

â– Suriye’de askeri aktivasyon gösteren devletler olmak üzere tüm devletler mülteci sorumluluÄŸunu paylaÅŸmalÄ± ve mülteci kabul etmelidir.

â– Avrupa’ya gitmek isteyenler için yasal ve güvenli yollar açÄ±lmalÄ±, güvenli geçiÅŸ saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

â– Ä°nsan haklarÄ± ihlallerine ve insan ölümlerine yol açan güvenlikçi ve mülteci karÅŸÄ±tÄ± sÄ±nÄ±r politikalarÄ±na son verilmelidir.

â– Türkiye, mültecilerin ülkeye kabulü konusunda baÅŸka ülkelere örnek olabilecek açÄ±k kapÄ± politikasÄ±na geri dönmeli; “Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±nÄ±” iptal etmeli, mültecilerin zulüm görecekleri ülkelere gönderilmesine aracÄ± olmamalÄ±dÄ±r.

â– 1951 SözleÅŸmesi’ne konulan “coÄŸrafi sÄ±nÄ±rlama” kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, Avrupa dÄ±ÅŸÄ±ndan gelenlere de mülteci statüsü saÄŸlanmalÄ±, isteyen tüm mültecilere vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± verilmelidir.

â– Birlikte yaÅŸam (sosyal entegrasyon) için vatandaÅŸlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±ndaki kalÄ±cÄ± oturma izni gibi vatandaÅŸlÄ±ÄŸa en yakÄ±n güvenli hukuki statüler saÄŸlanmalÄ±dÄ±r ve sosyal entegrasyon için çalÄ±ÅŸma hayatÄ±, aile birleÅŸtirmesi, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, barÄ±nma, ayrÄ±mcÄ±lÄ±kla mücadele, kendi kimlik ve kültürünü koruyabilme, siyasete katÄ±lma hakkÄ± gibi alanlarda ciddi çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

AydÄ±n'da mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan midibÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 7 yaralÄ±

22 mÃ¼ltecinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi kazada gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 7'ye Ã§Ä±ktÄ±

MÃ¼ltecileri gÃ¶nderme sÃ¶ylemi ve ekonomik kriz, gÃ¶Ã§Ã¼ tetiklediÂ

IrkÃ§Ä± afiÅŸ: Ä°ran, Suriye, Afgan mÃ¼ÅŸteri bu dÃ¼kkÃ¢na giremez, dayak yer

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 21:49

www.evrensel.net