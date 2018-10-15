IrkÃ§Ä± afiÅŸ: Ä°ran, Suriye, Afgan mÃ¼ÅŸteri bu dÃ¼kkÃ¢na giremez, dayak yer

Denizli'de bir dÃ¼kkan camÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler: Ä°ran, Suriye, Afgan mÃ¼ÅŸteri bu dÃ¼kkÃ¢na giremez, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapamaz, girerse dayak yer.

Denizli Merkezefendi ilçesi ÇÄ±nar mevkiine yakÄ±n bir tostçu dükkânÄ±nÄ±n camÄ±na astÄ±ÄŸÄ± Ä±rkçÄ± içerikli afiÅŸler tepki çekti. Tostçu dükkânÄ± sahibi dükkân camÄ±na astÄ±ÄŸÄ± afiÅŸlerde mültecileri iÅŸaret ederek “MüÅŸteri olarak bu iÅŸyerine giremez, girerse dayak yer” tehdidinde bulundu.

Denizli’den bir mültecinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip Evrensel'e gönderdiÄŸi afiÅŸlerde “Ä°ran, Suriye, Afgan müÅŸteri bu dükkâna giremez, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapamaz, girerse dayak yer” yazÄ±larÄ± bulunuyor.

FotoÄŸraflarÄ± çeken mülteci ise fotoÄŸraflara iliÅŸkin “IrkçÄ±lÄ±k Denizli’de yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor, bu tür Ä±rkçÄ± eylemlilikler artÄ±ÅŸ gösteriyor. Sarayköy, KarÅŸÄ±yaka, Kale ardÄ±ndan ÅŸehrin merkezinde bu. BaÅŸka yerde de denk geldim. Bu insanlÄ±k deÄŸil!” yorumunda bulundu. (Denizli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:18

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