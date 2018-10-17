AydÄ±n'da mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan midibÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 7 yaralÄ±

AydÄ±n'da jandarma, 'dur' ihtarÄ±na uymayan midibÃ¼se ateÅŸ aÃ§tÄ±. MidibÃ¼steki Irak uyruklu mÃ¼ltecilerden 1'i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 7'si yaralandÄ±.

AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilçesinde, jandarma ekipleri, 'dur' ihtarÄ±na uymayan sürücünün kullandÄ±ÄŸÄ± midibüse ateÅŸ açtÄ±. KurÅŸunlar, midibüsteki 1 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitrmesine, 7 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na yol açtÄ±. Jandarma daha sonra midibüsteki Irak uyruklu 57 mülteciyle, midibüse öncülük yapan otomobildeki 4 insan kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphelisini gözaltÄ±na aldÄ±.

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n haberine göre, KuÅŸadasÄ± Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na bugün saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda, bir grup mültecinin Yunan adalarÄ±na geçeceÄŸi ihbarÄ± geldi. Bunun üzerine jandarma, Selçuk-KuÅŸadasÄ± arasÄ±ndaki tali yolda önlem aldÄ±. Jandarma, KuÅŸadasÄ±'nÄ±n kÄ±rsal mahallesi Yeniköy yakÄ±nlarÄ±nda mültecileri taÅŸÄ±yan midibüse öncülük yapan otomobili durdurdu. Bu sÄ±rada, arkadan gelen midibüsün sürücüsü, 'dur' ihtarÄ±na uymadÄ±. Jandarma midibüse ateÅŸ açtÄ±. Midibüsteki 1 kiÅŸi öldü, 7 kiÅŸi yaralandÄ±. Jandarma, Irak uyruklu mültecilerle, midibüse öncülük yapan otomobildeki 4 insan kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphelisini gözaltÄ±na aldÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

VALÄ°LÄ°K: ADLÄ° VE Ä°DARÄ° TAHKÄ°KAT BAÅžLATILMIÅžTIR

Olayla ilgili AydÄ±n ValiliÄŸi açÄ±klama yaptÄ±: AçÄ±klamada, "Dur, ihtarÄ±na uymayan göçmenleri taÅŸÄ±yan midibüsün ÅŸoförü, aracÄ± devriye görevi yapan jandarmalarÄ±n üzerine sürerek kaçmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun üzerine jandarma, midibüsü tekerlerine ateÅŸ açarak durdurmuÅŸtur. Bu sÄ±rada seken kurÅŸunlarÄ±n isabet etmesi sonucu minibüste bulunan 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 7 kiÅŸi de hayati tehlikesi olmayacak ÅŸekilde yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Olayla ilgili olarak 4 organizatör, toplam 57 Irak uyruklu kaçak göçmen yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 20:48

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