'Daha geÃ§ olmadan Ä°zdemir'in Ã‡ED kararÄ± iptal edilsin'

Ä°zdemir KÃ¶mÃ¼rlÃ¼ Termik Santrali'ne karÅŸÄ± aÃ§Ä±lan davada, santralin Ã§evreye verdiÄŸi zarara dikkat Ã§ekilerek Ã‡ED kararÄ±nÄ±n iptal edilmesi istendi.

Metehan UD

Ä°zmir

Mahkeme kararÄ± ile iptal edilen 'ÇED Olumlu' kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2009/7 sayÄ±lÄ± genelgesi ile bir kez onay verdiÄŸi AliaÄŸa'da faaliyet gösteren Ä°zdemir Kömürlü Termik Santrali'ne karÅŸÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ yürütmeyi iptal davasÄ±nÄ±n duruÅŸmasÄ± görüldü.

Menemen ve Foça belediyeleri, KÄ±yÄ± Ege Belediyeler BirliÄŸi, Menemen'de faaliyet gösteren 7 meslek odasÄ±, EGEÇEP, Ä°zmir Tabip OdasÄ±, TMMOB, Ä°zmir Barosu ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ tarafÄ±ndan açÄ±lan davada termik santralin çevreye verdiÄŸi zararlara dikkat çekilerek ÇED kararÄ±nÄ±n iptal edilmesi istendi.

Ä°zmir Bölge Adliyesi duruÅŸma salonunda görülen davaya her iki tarafÄ±n avukatlarÄ± ve çok sayÄ±da yurttaÅŸ da katÄ±ldÄ±. Menemen'deki meslek odalarÄ±nÄ±n avukatÄ±, Diler Bosut Güven 2009/7 sayÄ±lÄ± genelge ile söz konusu dosyaya yeni bir ÇED kararÄ± verilmesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iptal gerekçesindeki sorunlarÄ±n devam ettiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi ve ÇED sürecinin iÅŸletilmesi gerektiÄŸini dile getirdi.

Termik santralin atÄ±klarÄ±nÄ±n yargÄ± denetiminden kaçÄ±rÄ±larak ÅŸaibeli bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade eden Güven "ÇED mevzuatÄ± gereÄŸi, kömürlü termik santralin kül ve cüruf atÄ±k alanÄ±, faaliyetinin ayrÄ±lmaz parçasÄ±dÄ±r. Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirttiÄŸimiz yazÄ±sÄ± da bu durumu kanÄ±tlamaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla, yargÄ±lamadaki eksik incelemeye raÄŸmen, tesisin atÄ±k alanÄ± yönünden kesinleÅŸen iptal kararÄ±nda belirtilen hususlarda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±, bilirkiÅŸi raporuyla da sabit olmuÅŸtur. AyrÄ±ca, 2009/7 genelgesine sÄ±ÄŸÄ±nÄ±larak, 'oldu bitti' ile oluÅŸturulan davanÄ±za, konu ÇED raporunda; çevresel açÄ±dan, planlama kararlarÄ± açÄ±sÄ±ndan, arkeoloji ve sanat tarihi açÄ±sÄ±ndan, kesinleÅŸen iptal kararÄ±ndaki eksikliklerin giderilmemiÅŸ olduÄŸu, bilirkiÅŸi raporuyla kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

'YARGILAMA EKSÄ°K YAPILDI'

EGEÇEP ve bazÄ± yurttaÅŸlarÄ±n avukatÄ± olan Arif Ali CangÄ± da bilirkiÅŸi inceleme sÄ±rasÄ±nda numune alÄ±nmasÄ±nÄ±n engellendiÄŸini hatÄ±rlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bu yargÄ±lamanÄ±n eksik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesidir. Santralinin doÄŸuracaÄŸÄ± sonuçlar öÄŸrenilmesi engellenmiÅŸtir. Buna raÄŸmen diÄŸer bilirkiÅŸi raporlarÄ±nÄ±n yapÄ±lan iÅŸlemin ne kadar hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu göstermiÅŸtir. Mahkemenizin ara kararÄ± hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r. BilirkiÅŸi kararÄ± üzerinden yürütmeyi durdurma kararÄ± ve ek bilirkiÅŸi inceleme kararÄ± verilmeliydi. VereceÄŸiniz karar sadece bir termik santrali deÄŸil, AliaÄŸa üzerinden bütün bir Ä°zmir'in geleceÄŸini etkileyecek bir karar olabilir."

ALÄ°AÄžA HAVA ÖLÇÜM RAPORLARI Ä°STENDÄ°

Ä°zmir Tabip OdasÄ± Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Komisynonu üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa da "Burada yargÄ±lanan doÄŸadÄ±r. Türkiye'nin elektirik üretim tesisinin 85 bin megawatt saati geçti ama tüketiÄŸimize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 45 bin megawatt saat. FazlasÄ± olmasÄ±na raÄŸmen yine bir termik santral yapÄ±mÄ±nÄ± konuÅŸuyoruz. Termik santrali havayÄ± kirletiyor ve hava kirliliÄŸinin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± üzerinde etkisi var. Türkiye'de her sene 32 bin kiÅŸi hava kirliliÄŸinden kaynaklÄ± ölüyor. Biz burada bunun üzerine yeni sayÄ±lar eklenip eklenmeyeceÄŸini konuÅŸuyoruz. Termik santralinin yaratacaÄŸÄ± asit yaÄŸmurlarÄ± ile çevredeki ovalar ve tarÄ±m arazileri de etkilenecek" dedi.

Karababa, mahkemeden, ÅŸimdiye kadar açÄ±klanmayan Ä°zmir AliaÄŸa'da hava ölçüm istasyonlarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± alarak incelemesini istedi.

DuruÅŸmada 4 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan termik santralin güneyindeki tarÄ±m ve zeytin tarlalarÄ±na, turizm bölgelerine verdiÄŸi zararlara da dikkat çekildi ve daha zarar vermeden iptal edilmesi istendi. AyrÄ±ca, saÄŸlÄ±k etki deÄŸerlendirilmesi ve kümülatif etki deÄŸerlendirmesinin yapÄ±lmasÄ± da talep edildi.

BAKANLIK SAVUNAMADI, 'ÅžÄ°RKET ZARARI YOK' DEDÄ°

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± da 2009/7 sayÄ±lÄ± genelge doÄŸrultusunda verilen ÇED olumlu kararÄ±nÄ±n hukuka uygun olduÄŸunu savundu. Åžirket avukatÄ± da santralde saatte 21 bin günde ise 400 bin tona yakÄ±n atÄ±ÄŸÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilgisini verdi. Santralden çÄ±kan uçucu kül ile kazan küllerinin ve alçÄ± tozlarÄ±nÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten avukat termik santralin baca sistemleri ile çevreye zarar vemediÄŸini de iddia etti ve açÄ±lan davanÄ±n reddini talep etti.

Mahkeme kararÄ±nÄ± önümüzdeki haftalarda verecek.

'KARAR NE OLURSA OLSUN MÜCADELE SÜRECEK'

DuruÅŸma sonrasÄ± açÄ±klama yapan EGEÇEP Dönem Sözcüsü FÄ±rat Korkmaz "Burada çÄ±kacak karar ne olursa olsun biz AliÄŸa'da Foça'da, Menemen'de bu mücadeleyi devam ettireceÄŸiz. Karar ne olursa olsun mücadelemizi sürdüreceÄŸiz" dedi. Korkmaz, Türk Tabipler BirliÄŸi'nin Çevre Komisyonu'nu tasfiye etmesini de eleÅŸtirdi ve kararÄ± tek adam yönetimine benzeti. Karara karÅŸÄ± tepkilerini dile getireceklerini de ekledi.

BÄ°R AY Ä°ÇÄ°NDE YENÄ° ÇED OLUMLU KARARI VERÄ°LDÄ°

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°nceleme ve Denetleme Komisyonu (Ä°DK), yargÄ± kararÄ±yla iptal edilen Ä°zmir Demir Çelik AÅž'nin (Ä°ZDEMÄ°R) termik santral projesiyle ilgili ÇED raporunun hÄ±zlÄ±ca kabul etti. Ä°zmir 2. Ä°dare Mahkemesi 17 Åžubat 2017'de verdiÄŸi iptal kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan santralÄ±n yasa gereÄŸi durdurulmasÄ± beklenirken Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± 2009/7 sayÄ±lÄ± genelgeye dayanarak yeni ÇED süreci baÅŸlattÄ± ve bir ay içinde yeni ÇED Olumlu kararÄ± verdi. Söz konusu genelgeyle ÅŸirketler, iptal edilen ya da yürütmesi durdurulan ÇED raporlarÄ±nda küçük deÄŸiÅŸiklikler yaparak, yeniden onaya baÅŸvurabiliyor.

'Hukuksuz Ã§alÄ±ÅŸan Ä°zdemir Termik Santraliâ€™ni kapatÄ±n'

Ä°zdemir Termik Santralinin Ã‡ED RaporuÂ iptal edildi

BilirkiÅŸi â€˜AliaÄŸa'da termik santral olmamalÄ±â€™ dedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 18:59

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