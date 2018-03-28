'Hukuksuz çalışan İzdemir Termik Santrali’ni kapatın'

İzmir Aliağa'da kurulu İzdemir Termik Santrali için, mahkemenin verdiği 'ÇED iptal' kararının arkasından dolanılarak yeniden ÇED süreci başlatılıyor.

İzmir Aliağa’da kurulu olan İzdemir Termik Santrali için ÇED süreci yeniden başlatıldı. 2016 yılı aralık ayında mahkemenin iptal ettiği ÇED kararının ardından kapatılmak yerine hukuksuzca çalıştırılan termik santral için 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak yeniden ÇED izni verildi.

Bir kez daha verilen ÇED kararına karşı aralarında İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP, TMMOB, Menemen Belediyesi, Menemen Ziraat Odası ve Foça Belediyesinin bulunduğu kurumlar ile 107 yurttaş tarafından dava açıldı. Yeni ÇED kararına ilişkin yapılan ortak basın toplantısında, mahkemece iptal edilen ÇED raporundaki eksiklik ve yanlışlıkların yeni raporda da mevcut olduğu dile getirilerek termik santralin mahkeme kararının arkasından dolanarak çalıştığı belirtilerek kapatılması istendi.

VALİLİĞE 'KAPATIN' ÇAĞRISI

İzmir Barosunda yapılan basın toplantısında konuşan Baro Başkanı Av. Aydın Özcan, rapora değinerek “Raporda, bütünlüklü bir değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni kirletici tesislere izin verilmesinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık taşıyacağı uyarısı yapılmaktadır. Söz konusu termik santralin İzmir Büyükşehir Belediyesinden aldığı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı yoktur. Bunun yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izinlerle faaliyetini sürdürmektedir. Aliağa’nın ve bölgenin hukuka aykırı olarak kirletilmemesi için, termik santralin faaliyetinin derhal durdurulması için İzmir Valiliğini göreve çağırıyoruz” dedi. Özcan, mahkeme tarafından iptal edilen ÇED raporunun tekrar edilmesiyle mahkeme kararının arkasından dolanıldığının bilimsel olarak kanıtlandığını belirtti. (İzmir/EVRENSEL)

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