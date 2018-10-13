Berlin'de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± 250 bin kiÅŸi sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de 250 bin kiÅŸi Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na ve sosyal kÄ±sÄ±tlamalara karÅŸÄ± 'BÃ¶lÃ¼nmeyiz' diyerek yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Berlin

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de bir araya gelen 250 bin kiÅŸi Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa, yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na ve sosyal kÄ±sÄ±tlamalara karÅŸÄ± “Bölünmeyiz” dedi.

450'nin üzerinde örgüt ve inisiyatif tarafÄ±ndan “DÄ±ÅŸlanmaya karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma-AçÄ±k ve özgür bir toplum için” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda yapÄ±lan, bazÄ± sendikalar tarafÄ±ndan da desteklenen gösteriye Berlin'in dÄ±ÅŸÄ±ndaki pek çok kentten de katÄ±lÄ±m oldu. Sabah saatlerinden itibaren Alexanderplatz'de bir araya gelen göstericiler daha sonra Siegersäule'ye (Zafer AnÄ±tÄ±) kadar yürüdü.

Alexanderplatz'daki baÄŸlangÄ±ç mitinginde yapÄ±lan konuÅŸmalarda, yükselen saÄŸ polülizme karÅŸÄ± mesajlar verildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

ArdÄ±ndan baÅŸlayan yürüyüÅŸ kolunda pek çok örgüt ve kuruluÅŸ pankartlarÄ±yla yer aldÄ±. Gösteriye katÄ±lanlar arasÄ±nda geçlerin sayÄ±sÄ± dikkat çekiciydi. IrkçÄ± terör örgütü NSU tarafÄ±ndan katledilen göçmenlerin resimlerinin de taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± eylemde, Akdeniz üzerindeki ölümleri protesto eden “Deniz Köprüsü” inisyatisifi cankurtarma yelekleriyle yürüyüÅŸteki yerini aldÄ±.

AyrÄ±ca eyaletler düzeyinde polis yasalarÄ±nÄ±n setrleÅŸtirilmesine karÅŸÄ± çÄ±kan inisiyatifler de eyleme katÄ±ldÄ±. Alman Sendikalar BirliÄŸi (DGB) üyesi sendikalardan BirleÅŸik Hizmet SendikasÄ± (Ver.di) ve IG Metall'Ä°n katÄ±lÄ±mÄ± dikkat çekiciydi. Türkiyeli örgütler arasÄ±nda ise Unteilbar inisiyatifinin içinde yer alan Demokratik Ä°ÅŸçi Dernekleri Federasyonu (DÄ°DF) eyleme katÄ±ldÄ±. Sol Parti, YeÅŸiller ve SPD yöneticileri de eyleme katÄ±ldarak destek verdi.

Üç saatlik yürüyüÅŸün ardÄ±ndan Zafer AnÄ±tÄ± önünde kurulan sahneden yapÄ±lan konuÅŸmalarda, büyük eylemle Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± anlamlÄ± bir yanÄ±tÄ±n verildiÄŸi belirtilerek, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve göçmen düÅŸmanÄ± politikalar kÄ±nandÄ±. ArdÄ±ndan ülkenin tanÄ±nan sanatçÄ±larÄ± Kosntantin Wecker'in de aralarÄ±nda olduÄŸu pek çok sanatçÄ± konser verdi. SanatçÄ±lar eylemin Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± çok önemli bir mesaj içerdiÄŸini ifade ettiler.

FotoÄŸraf: Evrensel

Eylem komitesi tarafÄ±ndan verilen bilgiye göre gösteriye 250 bin insan katÄ±ldÄ±. Daha önce eyleme 40 bin kiÅŸinin katÄ±lacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. KatÄ±lÄ±mÄ±n beklenen çok üzerine olmasÄ±, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± halk arasÄ±nda tepkinin tahmin edilenden de yüksek olduÄŸunu bir kez daha gösterdi.

Unteilbar BasÄ±n Sözcüsü Theresa Hartmann, Evrensel'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Bugün çok güzel bir gün. Tam 250 bin kiÅŸi eyleme katÄ±ldÄ±. Bu gerçekten harika bir durum. Bütün kesimlerden insanlar bugün alanlara çÄ±karak Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa anlamlÄ± bir mesaj verdi” dedi.

Yaz aylarÄ±nda deÄŸiÅŸik kiÅŸiler ve gruplarÄ±n bir araya gelerek oluÅŸturduÄŸu #Unteilbar insisiyatifnin çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸ eylem son yÄ±larda Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa, yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na ve sosyal kÄ±sÄ±tlamalara karÅŸÄ± en kitlesel geçen eylemler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Eylemden sonra özellikle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸla mücadele konusunun özellikle giriÅŸim çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan örgütler tarafÄ±ndan ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 20:43

www.evrensel.net