Arda Turan'Ä±n Berkay'Ä± darbettiÄŸi gecenin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± Berkayâ€™Ä±n burnunu kÄ±ran ve Berkayâ€™Ä±n eÅŸini taciz iddia edilen Futbolcu Arda Turanâ€™Ä±n olay anÄ±na dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Futbolcu Arda Turan’Ä±n ÅžarkÄ±cÄ± Berkay Åžahin’i barda darbettiÄŸi ve ardÄ±ndan hastanede yaÅŸananlarÄ±n görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±. Öte yandan ÅžarkÄ±cÄ± Berkay da taburcu oldu ve avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla açÄ±klama yaptÄ±.

O GECE NELER YAÅžANDI?

Emirgan'daki eÄŸlence mekanÄ±nda Arda Turan ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay Åžahin'in burnuna kafa attÄ±. AyrÄ±ca Arda Turan’Ä±n Berkay’Ä±n eÅŸini taciz ettiÄŸi iddia edildi.

Saatler sabaha karÅŸÄ± 06.21’i gösterirken mekandan önce Berkay çÄ±ktÄ±. Görüntülerde kavgada burnu kÄ±rÄ±lan Berkay Åžahin'in sinirle elindeki ÅŸiÅŸeyi hÄ±zlÄ±ca yere attÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

Berkay'Ä± barÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndakiler sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor ama ÅŸarkÄ±cÄ± el iÅŸaretiyle, uzak durmalarÄ±nÄ± istiyor.

ARDA TURAN AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKÄ°YOR

FotoÄŸraf: DHA

Herkes Berkay Åžahin'i sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken bu kez, saatler 06.22'yi gösterdiÄŸinde kameranÄ±n açÄ±sÄ±na Trabzonsporlu milli futbolcu Burak YÄ±lmaz giriyor. YÄ±lmaz'Ä± kapÄ±daki görevliler durdurmak istese de baÅŸarÄ±lÄ± olamÄ±yor. O da Berkay'Ä±n yanÄ±na doÄŸru ilerliyor.

Burak'tan tam 1 dakika sonra bu kez saatler 06.23'ü gösterdiÄŸinde Futbolcu Arda Turan kameranÄ±n açÄ±sÄ±nÄ± giriyor. Ayakta durmakta zorluk çeken milli futbolcuyu etrafÄ±nda bulunun 8 kiÅŸi durdurmakta zorluk çekiyor. Turan otobüs duraÄŸÄ±nda bekleyen Berkay’Ä±n yanÄ±na gitmek istiyor. Ama yanÄ±ndakiler ikilinin sokakta kavga etmemesi için büyük çaba harcÄ±yor.

Hatta devreye oyuncular OÄŸuzhan Koç ve Ä°brahim Büyükak giriyor. Onlar da Arda Turan ile konuÅŸarak, milli futbolcuyu sakinleÅŸmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Saatler 06.25'i gösterdiÄŸinde durakta burnu kÄ±rÄ±k halde bekleyen Berkay taksiye bindiriliyor ve hastaneye götürülüyor. Arda Turan da Berkay'Ä±n hastaneye gittiÄŸini öÄŸrenince aynÄ± hastaneye doÄŸru yola çÄ±kÄ±yor.

HASTANEDE NELER YAÅžANDI?

Saatler 06:24’ü gösterdiÄŸinde Arda hastaneye geliyor. YanÄ±nda kardeÅŸi Okan Turan var. KapÄ±dan giriÅŸi sÄ±rasÄ±nda Arda'nÄ±n belindeki kabarÄ±klÄ±k dikkat çekiyor. Arda'nÄ±n bir eliyle silah olduÄŸu sanÄ±lan kabarÄ±klÄ±ÄŸÄ± tuttuÄŸu da görülüyor. DiÄŸer eliyle de perdelemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°kili seri adÄ±mlarla içeri giriyor.

Tam iki dakika sonra kameranÄ±n saati 06:26'yÄ± gösterirken, Berkay Åžahin ve Arda Turan hastanenin check-up servisinde kadraja giriyor.

Ä°kili bir koltuÄŸa oturuyor sohbet etmeye baÅŸlÄ±yor. Arda verdiÄŸi ifadeye göre, özür diliyor.

SÄ°LAH DEFALARCA EL DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

FotoÄŸraf: DHA

Tam 18 dakika sonra, saatler 06:44'ü gösterirken Berkay ve Arda arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma hararetleniyor. Arda ifadesinde belirttiÄŸi gibi yanÄ±nda getirdiÄŸi silahÄ±, namlusuna mermi sürerek sehpanÄ±n üstüne atÄ±yor.

ÅžarkÄ±cÄ± Berkay, o silahÄ± sehpadan aldÄ±ktan sonra yanlarÄ±ndaki koltuÄŸun üstüne atÄ±yor. Silah defalarca koltukta yer deÄŸiÅŸtiriyor. Saatler 06:47'yi gösterirken, ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay ifadesine göre Arda'ya hatalÄ± olduÄŸunu ve özür dilemesi gerektiÄŸini söylüyor. Bunun üstüne Arda sinirleniyor. SilahÄ± bir kez daha alÄ±yor. Ve yere tek el ateÅŸ ediyor. Ä°kili o sÄ±rada yalnÄ±z. KameranÄ±n da kör noktasÄ±ndalar. Yerden seken mermi hastane içindeki bir printer'e saplanÄ±yor. Silah sesine raÄŸmen odaya kimse gelmiyor.

Ancak Berkay ile Arda arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma bir kez daha hararetleniyor. YaklaÅŸÄ±k 5 dakika boyunca tartÄ±ÅŸan ikili yine geldikleri yoldan birlikte yürüyerek hastanenin check-up servisinden çÄ±kÄ±yor.

Saatler 07:07'yi gösterirken Arda bu kez kalabalÄ±k bir grupla birlikte hastanenin acil servis kapÄ±sÄ±nda görülüyor. O grubun içinde olan ÅŸarkÄ±cÄ± Murat DalkÄ±lÄ±ç da kolunu Arda Turan'Ä±n omzuna atÄ±yor. Hastaneden çÄ±kÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar. Berkay ise yanÄ±nda korumasÄ± ve hastane görevlileri ile birlikte check-up servisine geri dönüyor. Arda'nÄ±n ateÅŸ ettiÄŸi yeri gösteriyor. Onlarla birlikte merminin kovanÄ±nÄ± arÄ±yor. O kovan daha sonra polisin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede bulundu.

FotoÄŸraf: DHA

Berkay'Ä±n burnunu kÄ±ran Arda Turan'dan yeni aÃ§Ä±klama geldi

ÅžARKICI BERKAY TABURCU OLDU, AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay taburcu oldu. AvukatÄ± AyÅŸegül Mermer, Berkay'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na okudu.

BERKAY: ÖNEMLÄ° OLAN Ä°KÄ° KADININ YAÅžADIÄžI HASSAS DURUM

AvukatÄ±n okuduÄŸu açÄ±klamada, "Ben karÅŸÄ± tarafÄ±n yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmak istiyorum, eÅŸimden ve AslÄ±han Turan'dan özür diliyorum" diyen Berkay, "Öncelikle hepinize 3 gündür burada beklediÄŸiniz için sevgilerimi ve saygÄ±larÄ±mÄ± iletiyorum. ArkadaÅŸlar, Berkay ve Arda önemli deÄŸil. Önemli olan iki kadÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hassas durum ve içinde bulunduklarÄ± üzücü durum. Öncelikle ben karÅŸÄ± tarafÄ±n yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmak istiyorum, eÅŸimden ve AslÄ±han Turan'dan özür diliyorum. Herkesin bilmesini istediÄŸim bir diÄŸer ayrÄ±ntÄ± erkek adam kavga eder, kavgada yumruk sayÄ±lmaz fakat 'senin yanÄ±na gelip karÄ±mÄ± bÄ±rakÄ±p yarÄ±m saate geleceÄŸim' dediÄŸim kiÅŸiden kafanÄ± çevirdiÄŸin an baÅŸkasÄ±yla konuÅŸurken yandan yapÄ±lan saldÄ±rÄ± aciz ve korkak bir saldÄ±rÄ±dÄ±r. Kendisine de arkadaÅŸlarÄ±na da araya da girmek isteyen herkese de ÅŸunlarÄ± söyledim. 'Åžikayetçi olamamamÄ± istiyorsunuz. Tamam olmam ama benim de iki ÅŸartÄ±m var. Bir karÄ±mdan, benden ve kendi karÄ±sÄ±ndan tüm kamuoyundan bütün bu hareketleri adÄ±na utanç duyduÄŸunu söyleyecek ve özür dileyecek. Sözle tacizin utancÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul edecek sonra biz erkek erkeÄŸe konuÅŸacaÄŸÄ±z'. BunlarÄ± kabul ederse davadan vazgeçeceÄŸimi ilettim. Fakat karÅŸÄ± taraftan her seferinde saçma sapan açÄ±klamalar geldiÄŸi için ben davamÄ±n sonuna kadar arkasÄ±ndayÄ±m. BurasÄ± Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti cezasÄ±nÄ± çekecektir" dedi.

'RUHSATSIZ SÄ°LAH KULLANMAK SUÇ DÜNYASINDAKÄ° KÄ°ÅžÄ°LERÄ°N TERCÄ°HÄ°'

Avukat AyÅŸegül Mermer, Arda Turan'Ä±n hastaneye belinde silahla gelmesinin kriminal bir olay olduÄŸunu ifade ederek, "Türkiye gündemini meÅŸgul eden kriminal olayda Arda Turan müvekkilim ve eÅŸini suçlayÄ±cÄ± bir yazÄ± kaleme almÄ±ÅŸtÄ±r. Kamuoyunun bildiÄŸi gibi barda baÅŸlayan, hastanede devam eden ve kamera görüntülerine göre saldÄ±rgan bir tavÄ±rla Arda Turan, Berkay Åžahin'e ÅŸiddet uygulamÄ±ÅŸtÄ±r. Åžiddet uygulamÄ±ÅŸtÄ±r diyorum çünkü kavga iki taraf arasÄ±nda olur. Bu tek taraflÄ± olmuÅŸ, müvekkilim Berkay Åžahin'in hiçbir ÅŸiddeti olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Arda Turan'Ä±n yanÄ±na gittiÄŸinde amacÄ± sadece konuÅŸmak olup, Burak YÄ±lmaz araya girdiÄŸi esnada bir anda yüzüne aÄŸÄ±r bir yumruk yemiÅŸtir kendisi. Buraya kadarki olaylar aslÄ±nda Türkiye'nin birçok noktasÄ±nda eÄŸlence merkezlerinde görülebilecek olaylardÄ±r. Burada bizi ve müvekkilimi asÄ±l üzen mesele olaylarÄ±n sonrasÄ±nda hastanede yaÅŸananlardÄ±r. Arda Turan arkadaÅŸlarÄ± ile birlikte belinde ruhsatsÄ±z silahÄ± ile hastaneye gelmiÅŸtir. YargÄ± dilinde bele ruhsatsÄ±z silah takarak gezmek suç dünyasÄ± içerisindeki kiÅŸiler tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir durumdur. Suç dünyasÄ± içinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸümüz Arda Turan'Ä±n hastaneye belinde silahla gelmesi kriminal bir olaydÄ±r. Böyle bir kriminal vakanÄ±n da hiçbir özrü olamaz. Müvekkilim de kamera görüntülerinde görüleceÄŸi gibi Arda Turan'Ä± silahla gördüÄŸünde ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

'BU OLAYLAR HÄ°Ç OLMASIN HÄ°Ç YAÅžANMASIN'

Ortadaki tek gerçeÄŸin Arda'nÄ±n Berkay'a saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± olduÄŸunu ifade eden avukat Mermer, "Oysaki ortada tek bir gerçek vardÄ±r. Arda Turan barda Berkay Åžahin'e saldÄ±rdÄ±. Hastaneye ruhsatsÄ±z silahla girdi ve birini yaralayacak ya da ölümüne sebep olacak ÅŸekilde bilinçsizce ateÅŸ etti. O silah ateÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nda oradan geçen birine isabet etse ve o kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetseydi pardon mu diyecek. O yüzden Arda Turan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ciddi bir suçtur ve yasalar çerçevesinde de özrü yoktur. Gönül isterdi ki bu olaylar hiç olmasÄ±n hiç yaÅŸanmasÄ±n. OlaylarÄ±n her ne kadar maÄŸduru biz olsak da bu olayda hiçbir kusur olmayan hamileliÄŸinin son günlerini yaÅŸayan huzur içerinde yaÅŸamasÄ± gereken insanÄ±n, bir anne adayÄ±nÄ±n kendi isimlerinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± olayda müvekkilim de ayrÄ±ca üzüntü duymaktadÄ±r. UmarÄ±m en kÄ±sa sürede anne adayÄ± da çocuÄŸunu saÄŸlÄ±klÄ± sÄ±hhatli bir ÅŸekilde kucaÄŸÄ±na alÄ±r" ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 15:11

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