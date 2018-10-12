Berkay'Ä±n burnunu kÄ±ran Arda Turan'dan yeni aÃ§Ä±klama geldi

ÅžarkÄ±cÄ± Berkay'Ä± darbeden ve Berkay'Ä±n eÅŸini taciz ettiÄŸi iddia edilen Arda Turan, yeni bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Futbolcu Arda Turan ile ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay arasÄ±nda bir gece kulübünde yaÅŸanan ve devamÄ±nda özel bir hastanede devam eden olayla ilgili Arda Turan'dan yeni bir açÄ±klama geldi.

Arda Turan'Ä±n açÄ±klamasÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

"Konu 'Arda Turan' olunca, magazin medyasÄ± gerçekleri deÄŸil dedikodularÄ± tercih ediyor. Bu hep böyle oldu. Ama bu defa, her defasÄ±ndan farklÄ± olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne deÄŸil, 8,5 aylÄ±k hamile eÅŸimin de önüne attÄ±lar. O gece neler olduÄŸunu uzun uzun anlatabilirim. Orada bulunan hanÄ±mefendilerin hiçbirini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ±, hiçbiriyle kendimi ya da ailemi küçük düÅŸürecek bir diyaloÄŸa asla ve asla girmediÄŸimi uzun uzun açÄ±klayabilirim.

Ama üzerime atÄ±lan iftira hakkÄ±nda en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayÄ± tercih ediyorum; "YALAN". O gecenin baÅŸlangÄ±cÄ±nda olanlarla ilgili baÅŸka hiçbir ÅŸey söyleme ihtiyacÄ± duymuyorum.

Bahsi geçen kiÅŸinin tepkisine ise orantÄ±sÄ±z bir tepki verdiÄŸimi kabul ediyorum. "BaÅŸka birisi olsa böyle sert bir tepki verir miydin?" derseniz, hayÄ±r vermezdim. Ama geçmiÅŸte yaÅŸananlarÄ± bilenler için neden böyle davrandÄ±ÄŸÄ±mÄ± anlamak zor olmayacaktÄ±r. Yine de aÅŸÄ±rÄ± bir tepki gösterdim. Kendisine de o gece üzüntümü dile getirdim. Ben profesyonel bir sporcuyum ve öfkemi kontrol etmeyi öÄŸrenmek zorundayÄ±m. Bunu hem sahada hem özel hayatÄ±mda yapabilmeliyim"

ÅžARKICI BERKAY ÅžAHÄ°N'Ä°N AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Berkay'Ä±n avukatÄ± AyÅŸegül Mermer, konuyla ilgili bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Mermer, çeÅŸitli iddialarla gündeme gelen olaya iliÅŸkin müvekkilinin ÅŸu ana kadarki açÄ±klamalarÄ±nÄ±n geçerli olduÄŸunu söyledi. Arda Turan'Ä±n, Berkay'Ä±n tedavi olduÄŸu hastanede üzerindeki silahÄ± birkaç el ateÅŸlediÄŸini ve konunun adli makamlara intikal ettiÄŸini ifade etti. Avukat Mermer, milli futbolcunun ÅŸu sÄ±ralarda emniyette ifade verdiÄŸini açÄ±kladÄ±. (DHA)

NE OLMUÅžTU?

Futbolcu Arda Turan’Ä±n Emirgan’da bir eÄŸlence mekanÄ±nda ÅŸarkÄ±cÄ± Berkay ile kavga ederek burnunu kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± üzerine Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. ÅžarkÄ±cÄ± Berkay’Ä±n eÅŸinin ÅŸikayetçi olmasÄ± üzerine soruÅŸturma baÅŸlatan Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± inceleme baÅŸlattÄ±.

Ä°ddiaya göre, Ä°stanbul Emirgan’daki gece kulübü ‘Gizli kalsÄ±n’da popçu Berkay ile eÅŸi Özlem Ada Åžahin eÄŸleniyordu. Yan masada ise BaÅŸakÅŸehirli Arda Turan, Trabzonsporlu Burak YÄ±lmaz ve bir grup oturuyordu. Berkay bir ara dÄ±ÅŸarÄ±dayken Arda Turan, Özlem Ada Åžahin’in yanÄ±na gidip “Ne kadar güzelsin, bekar olsam seni kaçÄ±rmazdÄ±m” dedi. Özlem Ada Åžahin, Arda Turan’a ”Ne diyorsun sen, kendine gel” dedi. EÅŸi, Berkay geldiÄŸinde de her ÅŸeyi anlattÄ±. Berkay, Arda’ya gidip ”EÅŸimi eve bÄ±rakÄ±p döneceÄŸim. Bir yere ayrÄ±lma, erkek erkeÄŸe konuÅŸalÄ±m” dedi. Arda, “HayÄ±rdÄ±r ne konuÅŸacaÄŸÄ±z” dedi, sonra da Berkay’a kafa attÄ±. Burnu kÄ±rÄ±lan Berkay hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Arda, iddiaya göre daha sonra hastaneye gitti. YanÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± silahÄ± Berkay’a uzatÄ±p “Öldür beni, çok piÅŸmanÄ±m” dedi.

ARDA TURAN OLAYI ANLATTI

Teve2'deki 2. sayfa programÄ±na konuÅŸan Arda Turan ise olayÄ± ÅŸu sözlerle anlattÄ±:

"O hanÄ±mefendi ve arkadaÅŸlarÄ± yan masamÄ±zda eÄŸleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanÄ±ma gelip 'Kaptan seninle yarÄ±n görüÅŸelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuÅŸalÄ±m' dedim. Önce ÅŸakalaÅŸÄ±yor sandÄ±m. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayÄ± koydum.

O ana kadar neden kavga ettiÄŸimizi bile bilmiyordum. OlayÄ±n detaylarÄ±nÄ± AslÄ±han'dan öÄŸrendim. Onu da Özlem aramÄ±ÅŸ. DuyduklarÄ±m karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoke oldum.

Berkay'Ä±n eÅŸiyle aramÄ±zda hiçbir sohbet olmadÄ±.

Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karÄ±sÄ±na, kÄ±zÄ±na bakmam. EÄŸer bu iftiraya inanÄ±yorsan bana sÄ±k' dedim. Hastanede 'bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma olmuÅŸ' dedik. EÅŸiyle ve Berkay ile sarÄ±larak, helalleÅŸerek ayrÄ±ldÄ±k. Sabah uyandÄ±ÄŸÄ±mda Berkay ve eÅŸinin bu açÄ±klamalarÄ±nÄ± okudum" (HABER MERKEZÄ°)

Arda Turan, â€˜AdamlÄ±kâ€™, â€˜Metinlikâ€™â€¦

Arda Turan'Ä±n bir garip hikÃ¢yesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 19:11

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