Ã–lmemek iÃ§in Ã¶ldÃ¼rmek zorunda kalan Namme Ã–ztÃ¼rkâ€™e 12 yÄ±l hapis

BoÅŸanmasÄ±na raÄŸmen ÅŸiddetten kurtulamayan, yaÅŸayabilmek iÃ§in eski eÅŸini Ã¶ldÃ¼ren Namme Ã–ztÃ¼rk davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±: 12 yÄ±l hapis!

Elif Ekin SALTIK

Kendisine sistematik ÅŸiddet uygulayan, en son da öldürme teÅŸebbüsünde bulunan boÅŸandÄ±ÄŸÄ± KazÄ±m Aydemir’i öldüren Namme Öztürk’ün yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± görüldü. Mahkeme heyeti Namme Öztürk’e “insan öldürmek” sucundan müebbet hapis cezasÄ± verdi. Namme’nin öldürme eylemini korku ve heyecan içinde iÅŸlemiÅŸ olmasÄ± nedeniyle de ceza 12 yÄ±la düÅŸürüldü. Karar oy çokluÄŸuyla alÄ±ndÄ±, mahkeme heyetinin bir üyesi karara muhalefet ÅŸerhi koydu,

Temmuz 2016’da Ä°stanbul Tuzla’da yaÅŸanan olayda Namme Öztürk, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± KazÄ±m Aydemir’i bÄ±çaklayarak öldürmüÅŸtü. Aydemir’in evliliÄŸi boyunca kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tecavüz ettiÄŸini ve boÅŸandÄ±ktan sonra da tecavüz etmeye devam ettiÄŸini mahkeme boyunca dile getiren Namme Öztürk, kocasÄ±nÄ±n evlilik boyunca sürekli kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak çocuklarÄ± olduÄŸu için Aydemir’in çocuÄŸu görme bahanesiyle sürekli eve geldiÄŸini söylemiÅŸti. Öztürk, olay günü KazÄ±m Aydemir’in eve geldiÄŸini, kendisine silah doÄŸrultarak öldürmekle tehdit ettiÄŸini, buna karÅŸÄ±n Öztürk’ün kendisini korumak için Aydemir’i öldürmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cinayeti tasarlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

‘MEÅžRU MÜDAFAA KOÅžULLARI OLUÅžMUÅžTU’

Bugün Anadolu Adliyesi 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen karar duruÅŸmasÄ±nda savcÄ± mütalaasÄ±nda Namme’nin müdafaa sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmasÄ± ancak korku ve endiÅŸe ile bunu yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle ceza verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ± verilmesini istedi.

Maktulün ailesinin avukatÄ± ise kÄ±skançlÄ±ktan kaynaklÄ± cinsiyetin tasarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek cinayetin “canice ve hunharca hisle” iÅŸleÄŸini iddia etti.

Namme’nin avukatlarÄ± ise yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada maktulün yanÄ±nda namlusu çekilmiÅŸ silah olduÄŸu, meÅŸru müdafaa koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸu ve Namme’nin ölmemek için saldÄ±rÄ±ya eÅŸ zamanlÄ± ve orantÄ±lÄ± olarak meÅŸru müdafaada bulunduÄŸunu söyledi.

Namme’nin evlendiÄŸi günden itibaren ve boÅŸandÄ±ktan sonra da cinsel, fiziksel ve psikolojik ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n raporlarla kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan avukatlar bu sürede içinde Aydemir’in birden fazla kez aldatma hikayesi de olduÄŸuna belirttiler.

Avukat Diren Cevahir Åžen savunmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± ifade etti: “Tasarlayarak öldürmek isteyen birisi neden basit bir bÄ±çakla bunu yapsÄ±n? Namme daha önce boÅŸanmak istediÄŸini beyan etmiÅŸ ancak ailesine söylemediÄŸi için gizlice boÅŸanmak durumunda kalmÄ±ÅŸ, maktul de bu durumu kullanarak ÅŸiddeti sürdürmüÅŸtü. Namme’yi boÄŸarak öldürülmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, kemerle dövmüÅŸ, sürekli çocuklarÄ± tarafÄ±ndan kurtarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸkence içinde bir hayatÄ± vardÄ±. Namme canÄ±nÄ± kurtarmasaydÄ± bugün aramÄ±zda olmayacaktÄ±. Bu hiçbir kadÄ±nÄ±n kaldÄ±ramayacaÄŸÄ± bir ÅŸey. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak Namme’nin beraatÄ±nÄ± istiyoruz.”

NAMME ÖZTÜRK: BEN KENDÄ°MÄ° KORUDUM

Son sözleri sorulan Namme ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ben yÄ±llarca kayÄ±npederimi, kayÄ±nvalidemi anne, baba olarak gördüm ve hep onlar için sustum. Ama onlar telefonumda oÄŸullarÄ±nÄ±n ölü fotoÄŸrafÄ±nÄ± onlara gösterdiÄŸimi söylüyorlar. Ben konuÅŸtum ve artÄ±k hiçbir ÅŸeyin iddia olarak kalmasÄ±nÄ± istemiyorum, her ÅŸeyin ispat edilmesini istiyorum. Olay günü çocuklarÄ±mÄ± okula göndermek için hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±m, 3+1 evde oturuyorum, olay mutfakta ya da herhangi bir odada deÄŸil, kapÄ± önünde oldu. EÄŸer bunu tasarlayarak yapsaydÄ±m orada yapmazdÄ±m. Ben tasarlayarak yapmadÄ±m, sadece kurtulmak için elimden geleni yaptÄ±m.

Çok agresif biriydi, kimse onunla baÅŸ edemiyordu, kimse elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymadÄ±. KarÅŸÄ± koymasaydÄ±m ölmüÅŸ olabilirdim, o zaman arkamda kalan iki çocuk için ‘yazÄ±k oldu’ diyeceklerdi. BeraatÄ±mÄ± istiyorum.”

MAHKEME MÜEBBET HAPÄ°S VERDÄ°, Ä°NDÄ°RÄ°M YAPTI: 12 YIL 6 AY HAPÄ°S

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, Namme Öztürk’ün 55 bÄ±çak darbesiyle kasten insan öldürme suçunu iÅŸlediÄŸi gerekçesiyle müebbet hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, evlendiÄŸi günden bu yana gördüÄŸü sistematik ÅŸiddet nedeniyle cezasÄ±nÄ±n 15 yÄ±la düÅŸürülmesine, maktulü öldürülmeden önce silahÄ±nÄ±n namlusuna kurÅŸun sürerek Namme’yi öldürmeyi hedeflediÄŸi göz önünde bulundurularak cezasÄ±nÄ±n 12 yÄ±l 6 aya düÅŸürülmesi karar verdi.

28 ay tutukluluk halini göz önünde bulunduran mahkeme, bu sürenin de cezasÄ±ndan düÅŸülmesine ve tutukluluÄŸunun devamÄ±na hükmetti. Mahkeme heyetinin bir üyesi Namme’nin meÅŸru müdafaa hakkÄ±nÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle karara muhalefet ÅŸerhi koydu.

‘NAMME ÖLMEDÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N CEZALANDIRILDI’

KararÄ± deÄŸerlendiren Avukat Diren Cevahir Åžen ÅŸöyle konuÅŸtu: “Namme canÄ±nÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ± için yargÄ±landÄ±. Dava sürecinde, boyunca evlilik hayatÄ± boyunca sistematik her türlü iÅŸkenceyi yaÅŸamÄ±ÅŸ bir kadÄ±nÄ±n, Namme’nin ÅŸiddet dolu hayatÄ±nÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Daha önce iki defa polise gittiÄŸi halde polis çözüm olmadÄ± ve ÅŸiddet katmerlenerek devam etti. Namme, gizlice boÅŸandÄ±. Hem ailesi hem de eski eÅŸinin ailesi tarafÄ±ndan ÅŸiddete itildi. Olay günü yine ÅŸiddete uÄŸradÄ±, kocasÄ± ölümle tehdit etti. Bu kadar iÅŸkence gören birinin canÄ±nÄ± kurtarmaktan baÅŸka ÅŸansÄ± yoktur. Mahkemenin kadÄ±n üyesi Namme’nin meÅŸru müdafaa hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± yönünde karar verdi ama 2 erkek üyenin oyuyla Namme cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. Erkekler söz konusu olduÄŸunda indirim uygulayan yargÄ± Namme’yi ölmediÄŸi için cezalandÄ±rdÄ±.”

Avukat Gülhan Kaya da “Namme’yi korumayan devlet bugün bir kere daha Namme’yi cezalandÄ±rdÄ±. YargÄ± bu kararla kadÄ±nlara ‘yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± korumayÄ±n’ demiÅŸ oldu. HayatÄ± boyunca iÅŸkence görmüÅŸ bir kadÄ±na sadece haksÄ±z takdir indirimi yapÄ±ldÄ±. Erkek adalet deÄŸil gerçek adalet gelene kadar yaÅŸamÄ± savunmaya devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 19:06

www.evrensel.net