Devlet BahÃ§eli'den AkÅŸener'e: Davet varsa icabet eden Ã§Ä±kacaktÄ±r

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli grup toplantÄ±sÄ±nda Ä°YÄ° Parti lideri Meral AkÅŸener'i hedef aldÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Ä°YÄ° Parti lideri Meral AkÅŸener'in evinin önünde yaÅŸanan olaylara "demokratik protesto" dedi, "Davet varsa icabet eden çÄ±kacaktÄ±r. Gerçekten de çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, "Bizim için uzman çavuÅŸlarÄ±n özlük haklarÄ±nÄ±n düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmalarÄ± tarihi bir görevdir" dedi.

Devlet Bahçeli grup toplantÄ±sÄ±nda Ä°YÄ° Parti Genel Bahçeli Meral akÅŸener'i hedef aldÄ±. KullandÄ±ÄŸÄ± ifadeler ÅŸöyle:

* “Ä°P Genel BaÅŸkanÄ±’nÄ±n söylemleri zincirleme olaylara neden olmuÅŸtur. Bu ÅŸahÄ±s MHP’ye nifak tohumlarÄ± fÄ±rlatmÄ±ÅŸ, zehir kusmuÅŸtur. Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ±’nÄ±n kulaÄŸÄ±na kim fÄ±sÄ±ldadÄ±ysa ilkel bir ÅŸekilde partimize ve dava arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Küçük ortak dedi, lastik adam dedi, paspas dedi. YalanÄ±na yalan ekledi, bu iftiralarÄ± ayaklarÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±nda çiÄŸniyor, muhatabÄ±na iade ediyoruz. Sosyal medyadan cevap verince Türkiye’nin konuÅŸtuÄŸu olaylar vuku bulmuÅŸtur.

* "Adres vererek cevap verecek kadar çÄ±ldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Davet verince icabet eden çÄ±kacaktÄ±r, çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r da."

'DEMOKRATÄ°K PROTESTO'

* "Evinin önüne demokratik protestolarÄ±nÄ± yaptÄ±lar. Ä°l teÅŸkilatÄ±mÄ±zdan habersiz bunu yaptÄ±klarÄ± için görevden aldÄ±k."

* "Ankara’dan adres verip Üsküdar’da olmasÄ±, 2 kiÅŸiyiz diyip 3’üncü kiÅŸinin de videoya almasÄ± dikkatten kaçmamÄ±ÅŸtÄ±r. Evde kimler konuÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Üsküdar’da tuzak kurulmuÅŸtur. Hiçbir Türk kadÄ±nÄ±nÄ±n heveslenemeyeceÄŸi bir uslupla meydan okumalar ÅŸahitlik edildi. Bu nasÄ±l bir ÅŸuursuzluktur."

* "MHP ÅŸehit ocaÄŸÄ±dÄ±r. YancÄ± ve paspas deÄŸildir. MHP, Tükiye’nin kÄ±vancÄ±, son kalesidir. Lastik adamlarla iÅŸi olmaz. Aksini söyleyen edepsizdir, ÅŸahsiyetsizdir. Kim dil uzatÄ±rsa, el uzatÄ±rsa, ya dilini koparÄ±r, ya elini kÄ±rarÄ±z."

* "Biz kum torbasÄ± deÄŸiliz, ayaÄŸÄ±mÄ±za basanÄ±n aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan alÄ±rÄ±z."

Bahçeli'nin konuÅŸmasÄ±nda deÄŸindiÄŸi diÄŸer baÅŸlÄ±klar ise ÅŸöyle:

* Bahçeli ErdoÄŸan'Ä±n "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerine atÄ±fta bulunarak, "CumhurbaÅŸkanÄ± diyor ki, dünya 5'ten büyüktür. Ä°tirazÄ±mÄ±z yoktur. Nefret kuluçkasÄ±na yatan terör elebaÅŸlarÄ± neden yakalanamaz? Biz bu hainlerin kökünün kazÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz. Uçaklar vurunca kaçÄ±yorlar, sÄ±ÄŸÄ±naklardan kaçÄ±yorlar. Dünya 5'ten büyükse, PKK'nÄ±n 5 tepe yöneticisinin bir gece ansÄ±zÄ±n tepesine binilmelidir. Murat KarayÄ±lan, Bahoz Erdal'dan ve çete baÅŸlarÄ±nÄ±n döktükleri kanlarÄ±n hesaplarÄ±nÄ± sormak bugün deÄŸilse ne zaman olacaktÄ±r. Türkiye hain terör örgütünden güçlü deÄŸil midir?" dedi.

* "Trump küresel güvenlik sorunu haline dönüÅŸmüÅŸÅŸtür."

'CEMAL KAÅžIKÇI'NIN AKIBETÄ°NÄ° MERAK EDÄ°YORUZ'

* "Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betini merak ettiÄŸimizi de belitmek istiyorum. EÄŸer ortada suç varsa gereÄŸi derhal yapÄ±lmalÄ±, cinayetin tespiti halinde caniler mutlaka cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Türkiye mafyavari yöntemleri geçiÅŸ güzergahÄ± deÄŸildir."

'MESELE EKONOMÄ°K BEKADIR'

* (Ekonomi) "Büyük bir oyun oynanÄ±yor. Amaç, 15 Temmuz'da alamadÄ±klarÄ± sonucu ekonomik alanda almaktÄ±r. Milli birlik ve dayanÄ±ÅŸma ruhu direndi. Tehlike geçmiÅŸ deÄŸildir. Mesele vatandÄ±r, milli ekonomik bekadÄ±r."

* "Türkiye’nin küresel abluka ile kan kaybettiÄŸi bir ortamda biz de sele kapÄ±lÄ±p ekonomik operasyondan medet mi umsaydÄ±k?"

MCKÄ°NSEY ELEÅžTÄ°RÄ°LERÄ°NE YANIT: CAHÄ°LLÄ°K DEÄžÄ°L ÜMMÄ°LÄ°K

* "Hükümetin McKinsey ile çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tutarlÄ± bulduk. McKinsey müdafasÄ±nÄ±n bize düÅŸmeyeceÄŸini, yeni bir IMF olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledik. Mckinsey birçok ülkede danÄ±ÅŸmanlÄ±k veren bir ÅŸirkettir. Ä°ster uygular, isterseniz teÅŸekkür eder geri gönderirsiniz. McKinsey'e Duyun-u Umumiye demek, IMF demek, kozmik oda demek cahillik deÄŸil, ümmiliktir." (okuma yazma bilmeyen) (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 12:06

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