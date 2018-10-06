Emniyetten 'kayÄ±p Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±' aÃ§Ä±klamasÄ±

'Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± 2 Ekim'de evlilik iÅŸlemleri iÃ§in gittiÄŸi Suudi Arabistan KonsolosluÄŸundan bir daha Ã§Ä±kmadÄ±.'

Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alÄ±namayan Washington Post yazarÄ± Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’ya iliÅŸkin Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Emniyet yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± 2 Ekim'de evlilik iÅŸlemleri için gittiÄŸi Suudi Arabistan KonsolosluÄŸundan bir daha çÄ±kmadÄ±.

Bir kÄ±smÄ± Suudi yetkili 15 Suudi'nin, 2 uçakla Ä°stanbul’a gelip aynÄ± saatlerde konsoloslukta bulunduklarÄ±, geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Öte yandan, önceki gece Suudi Arabistan Veliaht Prensi tarafÄ±ndan KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n aranmasÄ± için Türk yetkililere arama izni verilebileceÄŸi söylenmiÅŸti.

AçÄ±klamaya KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Türk Arap Medya DerneÄŸinden yanÄ±t geldi. Suudi Arabistan Velihat Prensi, “Türkiye’nin Ä°stanbul baÅŸkonsolosluÄŸumuzu aramasÄ±na izin vermeye hazÄ±rÄ±z” demiÅŸti.

Türk Arap Medya DerneÄŸi ie, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n önceki gün saat 13.00 sularÄ±nda girmiÅŸ olduÄŸu Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu binasÄ±ndan henüz çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmüÅŸtü. Dernek tarafÄ±ndan yapÄ±lan son açÄ±klamada Suudi yetkililere cevap verildi. DerneÄŸe ait sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan açÄ±klamada, “SayÄ±n veliaht! Madem ki kapÄ±yÄ± bize açacaktÄ±n neden 4 gün bekledin? SayÄ±n Veliaht! Sözlerinde samimiysen kapÄ±yÄ± açtÄ±ÄŸÄ±n gibi kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± da aç!” ifadeleri yer aldÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Ekim 2018 20:39

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