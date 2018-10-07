'Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kesinleÅŸti' iddiasÄ±

TÃ¼rk Arap Medya DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Turan KÄ±ÅŸlakÃ§Ä±, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in 'Bize ulaÅŸan bilgi, Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde. Bu kesinleÅŸti' dedi.

Türk Arap Medya DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Turan KÄ±ÅŸlakçÄ±, Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için, "Bize ulaÅŸan bilgi öldürüldüÄŸü yönünde. Bu kesinleÅŸti. Büyük ihtimalle bugün yarÄ±n bütün detaylarÄ± açÄ±klanacak" dedi. AKP Genel BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Yasin Aktay da "Saat 13.00’te evraÄŸÄ±n hazÄ±r diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor ve aynÄ± saatlerde konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarÄ± haber veriliyor. 3 saat 40 dakika sonra ilk haber alanÄ±n ben olduÄŸumu anlÄ±yorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Ä°lk aldÄ±ÄŸÄ±m yanÄ±t çok vahim" dedi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ise "CumhurbaÅŸkanÄ± olarak bu iÅŸin takibini yapÄ±yorum. Sonucu tüm dünyaya duyuracaÄŸÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

Turan KÄ±ÅŸlakçÄ± öÄŸle saatlerinde Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu önüne gelerek gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ± ve Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na giriÅŸinin ardÄ±ndan kendisinden haber alÄ±namayan Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'ya iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. KÄ±ÅŸlakçÄ±, "Bize ulaÅŸan bilgi, öldürüldüÄŸü yönünde. Bu kesinleÅŸti. Büyük ihtimalle bugün, yarÄ±n bütün detaylarÄ± açÄ±klanacak. Bütün dünya medyasÄ±nÄ±n baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Çok önemli bir gazeteciydi. Sadece bizim dostumuz deÄŸil aynÄ± zamanda dünyanÄ±n yakÄ±ndan bildiÄŸi önemli bir isimdi. Tüm dünyanÄ±n sevdiÄŸi bir gazeteciydi" dedi.

'KONSOLOSLUK BÄ°NASINDA BARBARCA ÖLDÜRÜLDÜ'

FotoÄŸraf: DHA

Turan KÄ±ÅŸlakçÄ±, Suudi gazetecinin öldürüldüÄŸü bilgisinin hangi kaynaÄŸa dayandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya, "Bu konuda yetkililer bize öldürüldüÄŸünü ifade ettiler. Dün niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± da arayÄ±p aynÄ± ÅŸekilde üzülmemesi gerektiÄŸini, fakat taksiratÄ±nÄ± onlara haber vermememizi istediler. Medyadan duydu maalesef" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.

KÄ±ÅŸlakçÄ±, "Konsolosluk binasÄ±nda mÄ± öldürüldü?" sorusuna da , "Verilen bilgilere göre konsolosluk binasÄ±nda öldürüldü. Daha detaylarÄ± da büyük ihtimalle bugün, yarÄ±n açÄ±klanacak. IÅžÄ°D bile böyle bir eylemde bulunmadÄ±. Bu, IÅžÄ°D'vari bir eylem. UmarÄ±m bütün dünya vicdanÄ± buna karÅŸÄ± harekete geçer. Dünya vicdanÄ± bunu kaldÄ±ramaz. Hiçbir diplomasÄ± tarihinde benzeri yok. Size misafir olan bir insanÄ± barbarca öldürüyorsunuz. Bu doÄŸru bir ÅŸey deÄŸil" diye yanÄ±t verdi.

'KAMERA GÖRÜNTÜLERÄ°NÄ°N ÇALIÅžMADIÄžINI Ä°FADE ETTÄ°LER'

KÄ±ÅŸlakçÄ±, Suudi gazetecinin cenazesinin konsoloslukta olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya ise "Onunla ilgili bilgimiz yok. Burada olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz biz. Biz zaten bundan dolayÄ± kamera bilgilerini istedik. Dün Reuters'Ä± sayÄ±n konsolos çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸ. Reuters'Ä± içeri alÄ±p bütün odalarÄ± gösterdi. Bizim baÅŸÄ±ndan beri talep ettiÄŸimiz bir ÅŸey vardÄ±; 'Kamera görüntülerini verin'. O gün de kamera görüntülerinin çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ettiler Reuters'a. Bu bile her ÅŸeyi ispatlÄ±yor, ortaya koyuyor" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

'ÇOK VAHÅžÄ°CE ÖLDÜRÜLDÜÄžÜ KISMEN TEYÄ°T EDÄ°LDÄ°'

KÄ±ÅŸlakçÄ±, Suudi gazetecinin ölüm haberinin 2 gün önce kendilerine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Teyit ettirememiÅŸtik. Dün bunu teyit ettirdik. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸü haberi doÄŸru. Ä°kinci bir haber; çok vahÅŸice öldürüldüÄŸü yönünde. Bununla ilgili bilgilere ulaÅŸtÄ±k ama henüz ciddi manada teyit ettiremedik. ÖldürüldüÄŸü kesin ama barbar bir ÅŸekilde öldürüldüÄŸü ile ilgili ifadeler ise kÄ±smi teyit edildi. Bugün veya yarÄ±n yetkililerimiz bu konuda açÄ±klama yapacak. Bu, IÅžÄ°D'in nasÄ±l ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da bir görüntüsü diyebiliriz. Bu vahÅŸice eylem kabul edilemez. Biz buna tepki göstereceÄŸiz. Biz sadece insanlarÄ±n deÄŸil, devletlerin de buna tepki göstermesini istiyoruz. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ailesi, bütün çocuklarÄ± Amerikan vatandaÅŸÄ±. Kendisi de Amerikan vatandaÅŸÄ±ydÄ±. Bir çocuÄŸu hariç. Amerika'nÄ±n buna tavÄ±r koymasÄ±nÄ± bekliyoruz. AynÄ± zamanda Türkiye'nin diplomatik anlamda tavÄ±r koymasÄ±nÄ± bekliyoruz" dedi.

'DÄ°PLOMASÄ° TARÄ°HÄ°NDE BÖYLE BÄ°R OLAY VUKU BULMAMIÅžTIR'

KÄ±ÅŸlakçÄ±, "YarÄ±n veya öbür gün, burada konsolosluÄŸun önünde veya bir camide gÄ±yabi cenaze namazÄ±mÄ±z olacak. Yetkililer açÄ±klama yaptÄ±ktan sonra cenaze ile ilgili bilgi verdikten sonra gÄ±yabi cenaze çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var" diye konuÅŸtu.

KÄ±ÅŸlakçÄ±, bir gazetecinin "Tek bir ülkenin operasyonu mu sizce? BaÅŸka ülkelerden ÅŸüpheleniyor musunuz?" ÅŸeklindeki sorusunu, "Bizde bulgu yok ama dün Türk yetkililerinin, polisin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 'Ä°ki ülkeden gelen uçak' denilmiÅŸti. Bu ÅŸu demek; Sadece Suudi Arabistan deÄŸil, baÅŸka ülkelerden de gelen birileri bu iÅŸin içinde yer aldÄ±. Teyit ettiremediÄŸimiz ÅŸey ÅŸu: Buraya gelen 15 kiÅŸi, ilk saatlerden itibaren direkt Cemal Bey'i bayÄ±ltÄ±p, parçalara bölüp, herkes bir parçasÄ±nÄ± alÄ±p köpekler gibi gidiyor. Bunun detaylarÄ±na girmek istemiyorum. UmarÄ±m böyle bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer olmuÅŸsa, bunun sonuçlarÄ± kesinlikle aÄŸÄ±r olacak. DünyanÄ±n hiçbir yerinde, diplomasi tarihinde böyle bir olay vuku bulmamÄ±ÅŸtÄ±r. Gelen ve giden arabalarÄ±n güzergahÄ± tespit edildi bildiÄŸim kadarÄ±yla" ÅŸeklinde cevapladÄ±.

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± kimdir?

AKP'LÄ° YASÄ°N AKTAY: 2 UÇAK DOLUSU Ä°NSAN GELÄ°YOR

FotoÄŸraf: DHA

AKP Genel BaÅŸkan DanÄ±ÅŸmanÄ± Yasin Aktay da konuya iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Aktay, “Saat 13.00’te evraÄŸÄ±n hazÄ±r diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor ve konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarÄ± haber veriliyor. 3 saat 40 dakika sonra ilk haber alanÄ±n ben olduÄŸumu anlÄ±yorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum” dedi

Habertürk TV’de açÄ±klamalarda bulunan Aktay, konuya iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

'TÜM GELENEKLERE DARBE VURAN BÄ°R DURUM'

"Bir ay kadar önce görüÅŸmüÅŸtük. Bana, Suud vatandaÅŸlarÄ±na yönelik yapÄ±labilecek operasyonlardan endiÅŸelerinden bahsetmiÅŸti. Türkiye’de yapÄ±lamayacaÄŸÄ±na dair ifadeleri olmuÅŸtu. Türkiye’de bu tip operasyonlar yapamayacaklarÄ±na dair güven duyuyordu. Kendisiyle ilgili böyle bir durum olduÄŸunu tam olarak ifade etmemiÅŸti. Ben de kendisine yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸi yönünde ifadem olmuÅŸtu. Çok vahim bir durum. AcÄ± bir durum. Ä°nsanlarÄ±n neye güvenecekleri açÄ±sÄ±ndan zor bir durum. Tüm gelenekleri yok eden, darbe vuran bir durum."

'Ä°LK ALDIÄžIM YANIT ÇOK VAHÄ°M'

"Randevuyla gidiyor. 2 saat öncesinden konsolosluÄŸa haber veriyor. Saat 13.00’te geliyorum diye bilgi veriyor. RandevulaÅŸÄ±yorlar. Saat 13.00’te evraÄŸÄ±n hazÄ±r diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor ve aynÄ± saatlerde konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarÄ± haber veriliyor. 3 saat 40 dakika sonra ilk haber alanÄ±n ben olduÄŸumu anlÄ±yorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Ä°lk aldÄ±ÄŸÄ±m yanÄ±t çok vahim. Girip çÄ±kmamasÄ± olaÄŸanüstü bir durum. OrasÄ± bir konsolosluk, diplomatik bir merkez. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± bilinmeyen bir insan deÄŸil. Dünya çapÄ±nda bir insan. Türkiye’de de tanÄ±nan bir insan. Benim de ÅŸahsi bir dostluÄŸum var. Suudi Arabistan’Ä±n en entelektüel insanÄ± olarak biliniyor. Onu herkes tanÄ±yordu. GörüÅŸleri ilgiyle izlenmesi gereken bir insan. Kendisine bir ÅŸey yapÄ±lmayacaÄŸÄ± güvenle gitmiÅŸ oldu."

'13.00-16.40 ARASINDA BÄ°R ÅžEY YAPILMIÅž OLACAK'

"Türk emniyeti, istihbaratÄ± hiçbir ÅŸey kaçmaz ondan. EÄŸer bir operasyon o saatten sonra yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsaydÄ± kesinlikle yapÄ±lamazdÄ±. Belli ki 13.00 ile 16.40 arasÄ±nda bir ÅŸey yapÄ±lmÄ±ÅŸ olacak."

'CESEDÄ°NÄ° DAHA KOLAY TAÅžIMAK Ä°ÇÄ°N BÄ°T ÅžEYLER YAPMIÅžLAR MIDIR BÄ°LMÄ°YORUZ'

Aktay, CNN Türk yayÄ±nÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamarda ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

"KonsolosluÄŸun iki kapÄ±sÄ± var, hangi kapÄ±dan çÄ±ktÄ±? Tüm kameralarÄ± inceledik, kapÄ±dan girdiÄŸi gözüküyor ama çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± görülmüyor. Arabalarla bir çÄ±kÄ±ÅŸ olmuÅŸ olabilir, ölü müdür diri midir bilemiyoruz, öldürüldükten sonra cesedini daha kolay taÅŸÄ±mak için bir ÅŸeyler yapmÄ±ÅŸlar mÄ±dÄ±r bilmiyoruz. Normal yollarla çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± kesin, cevaplayamÄ±yorlar, normal yollarla girmiÅŸ biri neden anormal çÄ±ksÄ±n?

KonsolosluÄŸa giren bir insana bunu yapanlar kendi ülkelerinde neler yapÄ±yordur? Suudi cezaevlerinde binlerce kiÅŸi tutuluyor, bu olay Suudi Arabistan'Ä±n insan haklarÄ± ihlallerini gündeme getirmek için bir vesile oldu."

ERDOÄžAN: BU Ä°ÅžÄ°N TAKÄ°BÄ°NÄ° YAPIYORUM

FotoÄŸraf: Erçin Top/AA

Öte yandan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'ya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "CumhurbaÅŸkanÄ± olarak bu iÅŸin takibini yapÄ±yorum. Sonucu tüm dünyaya duyuracaÄŸÄ±m" dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n ifadeleri ÅŸöyle:

"Ä°ÅŸin polisiye, istihbarat takibi var. Özellikle havalimanlarÄ±ndan giriÅŸ- çÄ±kÄ±ÅŸlar inceleniyor. SavcÄ±lÄ±k ne gibi bir açÄ±klama yapacak, Ä±srarla bekliyoruz. Bunun ülkemizde olmuÅŸ olmasÄ± çok üzücü. Cemal Bey benim çok eskiden tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m bir gazeteci, bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z. Beklentim hala iyi niyetli. Ä°nÅŸallah o arzu etmediÄŸimiz durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmayÄ±z. CumhurbaÅŸkanÄ± olarak bu iÅŸin takibini yapÄ±yorum. Sonucu tüm dünyaya duyuracaÄŸÄ±m. BüyükelçiliÄŸe giriÅŸ- çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±n hepsi inceleniyor."

BAÅžKONSOLOSLUK: SUUDÄ° YETKÄ°LÄ°LERDEN OLUÅžAN HEYET SORUÅžTURMALARA KATILMAK Ä°ÇÄ°N CUARTESÄ° GÜNÜ Ä°STANBUL'A GELDÄ°

Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu, 2 Ekim'den bu yana kayÄ±p olan gazeteci Cemil KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n (Jamal Khashoggi) öldürüldüÄŸüne dair Reuters'ta çÄ±kan haberle ilgili açÄ±klama yaptÄ±.

KonsolosluÄŸun resmi Twitter hesabÄ±ndan Arapça ve Türkçe yapÄ±lan açÄ±klamada, "Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber AjansÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açÄ±klamalarÄ±nda, Suudi vatandaÅŸÄ± Jamal Khashoggi'nin (Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n) Ä°stanbul'daki Suudi KonsolosluÄŸu'nda öldürüldüÄŸüne dair suçlamalarÄ± reddetti" ifadeleri yer aldÄ±.

AçÄ±klama, ÅŸöyle devam etti:

"Kaynak, bu temelsiz suçlamalarÄ± ÅŸiddetle reddetti ve bu ifadelerinin konuya vakÄ±f olan veya gerçek Türk yetkililer tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorguladÄ±. Kaynak, Suudi yetkililerinden oluÅŸan güvenlik heyetinin, Suudi tarafÄ±n talebi ve Suudi vatandaÅŸÄ± Jamal Khashoggi'nin ortadan kaybolmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmalara katÄ±lmak için kardeÅŸ Türk tarafÄ±nÄ±n rÄ±zasÄ±yla cumartesi günü Ä°stanbul'a geldiÄŸini belirtti. Kaynak, KrallÄ±ÄŸÄ±n nerede olurlarsa olsunlar vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n güvenliÄŸi konusundaki üstün hassasiyetini ve özenini vurguladÄ±." (HABER MERKEZÄ°)

Emniyetten 'kayÄ±p Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±' aÃ§Ä±klamasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Ekim 2018 18:31

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