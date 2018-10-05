TOFAÅžâ€™a baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan Sumiriko Hoseâ€™da 4 gÃ¼n Ã¼retim yapÄ±lmayacak

TOFAÅž'Ä±n Ã¼retime 9 gÃ¼nlÃ¼k ara vereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± yan sanayi Ã¼retim fabrikalarÄ±nÄ± da etkiledi. Sumiriko Hose, 4 gÃ¼n Ã¼retim yapmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Arzu ERKAN

Kocaeli

TOFAÅž'Ä±n yurt içi pazarda daralma gerekçesiyle Bursa fabrikasÄ±nda Ekim ayÄ± içerisinde üretime 9 günlük ara verileceÄŸini açÄ±klamasÄ±, TOFAÅž’a yan sanayi üretimi yapan fabrikalarÄ± da etkiledi. Yan sanayi fabrikalarÄ±ndan Kocaeli’de kurulu Sumiriko Hose, 6, 20, 27 ve 30 ekim olmak üzere 4 gün üretim yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Üretim duruÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iÅŸten atmalarÄ±n da sürdüÄŸünü ifade eden iÅŸçiler, geçen yÄ±l 476 olan iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸu an 320’ye düÅŸtüÄŸünü dile getirdi.

Ekim ayÄ± içerisinde gerçekleÅŸecek 4 günlük duruÅŸa iliÅŸkin de kendilerine muvafakatnemi imzalatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, üretim yapÄ±lmayan günlerin yarÄ±sÄ±nÄ±n ücretli izinli, yarÄ±sÄ±nÄ±n ise yÄ±llÄ±k izni olanlarÄ±n yÄ±llÄ±k izin bakiyelerinden, olmayanlarÄ±n ise ücretlerinden kesileceÄŸini aktardÄ±.

Üretim duruÅŸlarÄ±nÄ±n ve iÅŸten atmalarÄ±n önümüzdeki aylarda yaÅŸanÄ±p, yaÅŸanmayacaÄŸÄ±nÄ±n belirsizliÄŸini koruduÄŸunu ifade eden iÅŸçiler, iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n peyderpey sürmesinin tedirginliÄŸe neden olduÄŸunu kaydetti.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 13:16

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