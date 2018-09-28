SatÄ±ÅŸÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi CMSâ€™de iÅŸten Ã§Ä±karmalar baÅŸladÄ±

Ã–nde gelen otomotiv devlerine jant tedarik eden CMSâ€™de yeni fabrikanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ertelendi, iÅŸÃ§ilerin bir kÄ±smÄ± iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Metehan UD

Nuray ÖZTÜRK

Ä°zmir

AvrupalÄ± bir fon kuruluÅŸu tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan CMS’nin yeni yönetiminin ilk kararÄ± yeni açÄ±lacak fabrikanÄ±n tarihini ileri almak oldu. Gerekçe olarak ülke ekonomisinin içinde bulunduÄŸu durum gösterilirken karardan sonra yeni iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±lan iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ± ise iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler, iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n devam edeceÄŸini söyledi.

Ford, Volkswagen, BMW baÅŸta olmak üzere 22 üreticiye jant tedarik eden, Türkiye'nin en büyük jant üreticisi fabrikalarÄ± arasÄ±nda yer alan 38 yÄ±llÄ±k ÅŸirket CMS Group’un satÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri tamamlandÄ±. SatÄ±ÅŸla ilgili henüz resmi bir açÄ±klama yapÄ±lmazken, ÅŸirketin daha önce basÄ±na yansÄ±yan ÅŸekilde Avrupa KalkÄ±nma BankasÄ± (EBRD) ve Türkiye özel sermaye ÅŸirketi Actera tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

SatÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan yeni yöneticiler ÅŸirketin Ä°zmir ÇiÄŸli, PÄ±narbaÅŸÄ± ve Gaziemir'deki 3 fabrikasÄ±nÄ± gezdi, bazÄ± vardiyalardaki iÅŸçilere bilgilendirme yapÄ±ldÄ±. Yönetimin aldÄ±ÄŸÄ± ilk kararlardan biri, ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesi’nde 2019 ocak ayÄ±nda açÄ±lmasÄ± planlanan ikinci fabrikanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ertelenmesi oldu. AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±n haziran 2019’a ertelendiÄŸi, ÅŸirketin karara gerekçe olarak ülke ekonomisinin durumunu ve sipariÅŸlerin azalmasÄ±nÄ± gösterdiÄŸi belirtildi.

AlÄ±nan kararla birlikte firmada iÅŸten çÄ±karmalar da baÅŸladÄ±. Yeni fabrikada çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak için ÇiÄŸli fabrikasÄ±nda iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±lan iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ± iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Yeni iÅŸçilere ilk olarak Gaziemir'deki fabrikada çalÄ±ÅŸma teklifi götürüldü, kabul etmeyenlerin de sözleÅŸmelerine son verildi. ÇÄ±karÄ±lan iÅŸçiler 2 aylÄ±k eÄŸitim süreleri sonlanmamÄ±ÅŸ ve henüz ÅŸirketin kadrosuna geçirilmemiÅŸlerdi. Türk Metal SendikasÄ± Ä°zmir Åžubesi’nin örgütlü olduÄŸu fabrikada, sendikacÄ±lar ise iÅŸten atmalara karÅŸÄ± sessizliÄŸini koruyor. Ä°ÅŸçiler ise iÅŸten atmalarÄ±n devam edeceÄŸini söylüyor. Ä°ÅŸçiler arasÄ±nda da sessizliÄŸin hakim olduÄŸu gözlenirken bunda özellikle, daha önceki eylemlerin ardÄ±ndan yaÅŸanan iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n etkili olduÄŸu ifade ediliyor.

PINARBAÅžI’DA DA ÇIKARMALAR BEKLENÄ°YOR

Öte yandan edinilen bilgiye göre ÅŸirketin PÄ±narbaÅŸÄ± havzasÄ±ndaki fabrikasÄ±nda sipariÅŸlerde azalma olduÄŸu gerekçesiyle geçtiÄŸimiz hafta iki gün, bir tam vardiya duruÅŸ gerçekleÅŸti. Ve yeni iÅŸten çÄ±karmalar için liste yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle sudan sebeplerle iÅŸçilerden savunma alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. ÇiÄŸli fabrikasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra PÄ±narbaÅŸÄ± fabrikasÄ±ndan da iÅŸten atmalarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, “Ekim ayÄ±nda 3’lü vardiya sistemine geçileceÄŸi söylendi. FabrikanÄ±n tamamÄ± için mi yoksa bazÄ± bölümler için mi bilemiyoruz. Bir vardiyada 400 iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor, bu iÅŸçilerin büyük bölümü boÅŸa çÄ±kacak. En az 45-50 iÅŸçi çÄ±karÄ±labilir. Hiçbirimizin garantisi yok, kimse önünü göremiyor” dedi.

Ä°ÅžÇÄ°LER: DÄ°KEN ÜSTÜNDEYÄ°Z

“SipariÅŸlerde azalma olduÄŸu doÄŸru, örneÄŸin Audi markasÄ± sipariÅŸlerini geri çekti, bazÄ± jantlarÄ± üretmiyoruz” diyen iÅŸçiler, kriz dolayÄ±sÄ±yla otomotiv sektöründeki daralmanÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve faturanÄ±n da iÅŸçiye kesildiÄŸini söylüyor. Fabrikada bir haftada temizlik ve bakÄ±m adÄ± altÄ±nda iki kez duruÅŸ gerçekleÅŸtirildiÄŸini aktaran iÅŸçiler, “Daha önce de bakÄ±m ve temizlik için fabrika dururdu ancak iki saati geçmezdi. Åžimdi bir vardiya tamamen duruyor. AynÄ± zamanda daha önce hiç böyle ÅŸeyler olmazdÄ±. En ufak bir ÅŸey için bile tutanak tutup, savunma alÄ±yorlar. YavaÅŸ yavaÅŸ, listeyi oluÅŸturup, birçoÄŸumuzu gerekçesiz kapÄ±nÄ±n önüne koyacaklar. Hepimiz diken üstündeyiz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 14:15

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