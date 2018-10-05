KaÄŸÄ±t krizi nedeniyle 300 gazete ve matbaa kapandÄ±

CHP'li Ã–zcan Aygun, dÃ¶viz kurlarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yÃ¼kselen kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± nedeniyle 300 gazete ve matbaanÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

CHP TekirdaÄŸ Milletvekili Özcan Aygun, yükselen döviz kurlarÄ± nedeniyle kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n çok yüksek seviyelere çÄ±kmasÄ± sonucu 300 gazete ve matbaanÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Sözcü'den SaygÄ± Öztürk'ün haberine göre, kurdaki artÄ±ÅŸ, kaÄŸÄ±dÄ±n tonunu geçen yÄ±la göre 750 avrodan 900 avroya, gazete kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n tonunu ise 450 dolardan 800 dolara çÄ±kardÄ±. Yerelde faaliyet gösteren 300'e yakÄ±n gazete ve matbaa, kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak bütçeye sahip olmadÄ±ÄŸÄ± için kapandÄ±. 11'e yakÄ±n yayÄ±nevi de faaliyetlerine son verdi.

SÄ±kÄ±ntÄ± nedeniyle hastaneler randevu tarihlerini kaÄŸÄ±da dökemiyor, mahkemeler duruÅŸma tutanaklarÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor.

Aygun, SEKA BalÄ±kesir, Giresun ve Kocaeli iÅŸletmelerinin 2013'ten itibaren satÄ±ÅŸÄ±yla Türkiye'nin kaÄŸÄ±tta yurt dÄ±ÅŸÄ±na tamamen baÄŸÄ±mlÄ± hale geldiÄŸini kaydetti.

Gazete, matbaa ve yayÄ±nevlerinin büyük mali sÄ±kÄ±ntÄ±lara girdiÄŸini söyleyen Aygun, kaÄŸÄ±da KDV uygulanÄ±rken, pÄ±rlantada KDV oranÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Aygun, AraÅŸtÄ±rma Komisyonu'nun ÅŸu konular üzerinde çalÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini belirtti:

â– KaÄŸÄ±t fabrikasÄ± kurulmasÄ± için teÅŸvik çÄ±karÄ±lmasÄ±

â– ÖzelleÅŸtirilen SEKA iÅŸletmelerinin neden üretime geçemediÄŸinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±

â– Usulsüz özelleÅŸtirmelerin incelenmesi ve sorumlular hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmasÄ±

â– Ä°thalat kaynaklÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n giderilmesi, kitap ve gazete kaÄŸÄ±dÄ±nda yüzde 8, birinci hamur kaÄŸÄ±tta yüzde 18 olan KDV'nin sÄ±fÄ±rlanmasÄ±

â– BasÄ±n Ä°lan Kurumu kanalÄ±yla kaÄŸÄ±dÄ±n ucuz fiyattan tedarik edilerek gazete sahiplerinin sübvanse edilmesi. (HABER MERKEZÄ°)

KaÄŸÄ±t krizi bÃ¼yÃ¼yor, yerel gazetelerin kapanmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 10:43

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