KaÄŸÄ±t krizine BasÄ±n Ä°lan Kurumu 'Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼'

BasÄ±n Ä°lan Kurumu dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±nÄ±n kararlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Gazetelerin yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ sÄ±nÄ±rÄ± ve ÅŸatÄ±ÅŸ miktarlarÄ± azaltÄ±ldÄ±.

BasÄ±n Ä°lan Kurumu (BÄ°K) Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun çaÄŸrÄ±sÄ± ile kaÄŸÄ±t krizi ile ilgili dün yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanüstü toplantÄ±sÄ±nda çeÅŸitli kararlar aldÄ±. Gazetelerin yüzölçümü ve satÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ± ile ilgili yapÄ±lan düzenlemede, gazetecilerin ve basÄ±n meslek örgütlerinin taleplerine yine yer verilmedi.

BÄ°K BürokratlarÄ±nÄ±n toplantÄ±da aldÄ±ÄŸÄ±, asgari yüzölçümü ve satÄ±ÅŸ miktarlarÄ±nda düzenleme getiren kararlarÄ±nÄ±n Resmi Gazete’de en kÄ±sa zamanda yayÄ±nlanarak yürürlüÄŸe gireceÄŸi bildirildi.

YÜZÖLÇÜMÜ DÜZENLEMESÄ°

Buna göre, Alt vasÄ±flÄ± gazeteler için 0,75 metrekare olan asgari yüzölçümü 0,60 metrekare, VasÄ±flÄ± gazeteler için 1,12 metrekare olan asgari yüzölçümü 0,90 metrekare, Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir dÄ±ÅŸÄ±ndaki Kurum Åžubesi bulunan yerlerdeki gazeteler için 1,50 metrekare olan asgari yüzölçümü 1,12 metrekare, Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir’de yayÄ±nlanan gazeteler için 2,25 metrekare olan asgari yüzölçümü ise 1,50 metrekare olarak belirlendi.

AyrÄ±ca, normal gazete ebadÄ± esas olmak üzere; Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir’de 12 sayfa olan asgari yüzölçümü 8 sayfa, Kurum Åžubesi bulunan diÄŸer yerlerde ise 8 sayfa olan asgari yüzölçümü 6 sayfa olarak belirlendi.

SATIÅž DÜZENLEMESÄ°

Resmi ilan yayÄ±nÄ±yla alakalÄ± gazetelerin asgari fiili satÄ±ÅŸ adetleri %20 oranÄ±nda azaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna göre; Ä°stanbul’da yayÄ±nlanan gazeteler için 5.000 olan asgari fiili satÄ±ÅŸ adedi 4.000, Ankara ve Ä°zmir’de yayÄ±nlanan gazeteler için 3.000 olan asgari fiili satÄ±ÅŸ adedi 2.400, Kurum Åžubesi bulunan diÄŸer illerdeki yayÄ±n yerlerinde 500 olan asgari fiili satÄ±ÅŸ miktarÄ± 400, Valilik görev alanÄ± ile Kurum Åžubesi bulunan yerlerdeki ilçe gazetelerinden; Asgari fiili satÄ±ÅŸ adedi 250 olan gazetelerin satÄ±ÅŸ miktarÄ± 200, Asgari fiili satÄ±ÅŸ miktarÄ± 100 olan gazetelerin satÄ±ÅŸlar miktarÄ± ise 80 olarak belirlendi. Asgari satÄ±ÅŸ miktarlarÄ±ndaki bayi ve abone satÄ±ÅŸ oranlarÄ± eski hali ile korunmuÅŸtur.

Buna göre; 4.000 satÄ±ÅŸ yapmasÄ± gereken yaygÄ±n gazeteler de en az 2.000 bayi (%50) ve 2.000 abone satÄ±ÅŸÄ± yapabilecek. ÖrneÄŸin, Asgari yüzölçümü için gerekli olan 10 bobin ya da top için 2 bobin ya da top, asgari satÄ±ÅŸ için gerekli 10 bobin ya da top için 2 bobin ya da top daha az harcanacaktÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla10 birimle yerine getirilen görev 4 birim avantajla 6 birimle tamamlanmÄ±ÅŸ olacak. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 13:03

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