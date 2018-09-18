TGCâ€™den kaÄŸÄ±t krizine 18 maddelik Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisi

TÃ¼rkiye Gazeteciler Cemiyeti yaygÄ±n ve yerel medyanÄ±n temsilcileriyle kaÄŸÄ±t krizine karÅŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek iÃ§in bir araya geldi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC) 11 Eylül 2018 SalÄ± günü Ä°stanbul’da BasÄ±n Müzesi’nde yaygÄ±n ve yerel medyanÄ±n temsilcilerini toplayarak Gazetecilikte ve YayÄ±ncÄ±lÄ±kta KaÄŸÄ±t Sorunu Zirvesi düzenledi. TGC BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto’nun baÅŸkanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve basÄ±n temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zirvede kaÄŸÄ±t krizinin çözülmesi için gündeme gelen öneriler rapora dönüÅŸtürülerek CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a sunuldu.

‘10 YILDA Ä°ÅžSÄ°Z GAZETECÄ° SAYISI 10 BÄ°NÄ° AÅžTI’

HazÄ±rlanan raporu, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’a Ä°stanbul’da Dolmabahçe’deki ÇalÄ±ÅŸma Ofisinde TGC BaÅŸkan Vekili Vahap Munyar teslim etti. TGC BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto ve TGC BaÅŸkan Vekili Vahap Munyar imzasÄ±yla hazÄ±rlanan raporun giriÅŸ bölümünde ÅŸu bilgiler yer aldÄ±:

“Türkiye’de gazetecilik ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörü zor günlerden geçmektedir. BasÄ±n sektöründe kapatÄ±lan ve kapanan yayÄ±n organlarÄ± nedeniyle iÅŸsizlik yüzde 30’a ulaÅŸmÄ±ÅŸ, son 10 yÄ±lda iÅŸsiz kalan gazeteci sayÄ±sÄ± 10 bini aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sorun güncelliÄŸini korurken dövizdeki yükselme nedeniyle ithal edilen kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nda da önemli bir artÄ±ÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaÅŸanan maliyet artÄ±ÅŸlarÄ± gazetelerin ve kitaplarÄ±n basÄ±lamamasÄ± gibi bir krize gidiÅŸi baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle yeni eÄŸitim ve öÄŸretim yÄ±lÄ± sancÄ±lÄ± baÅŸlayacaktÄ±r.

KaÄŸÄ±t krizine çözüm arayan bazÄ± yaygÄ±n gazeteler fiyat artÄ±ÅŸÄ±na giderken, Ä°zmir’de de yedi yerel gazete pazar günleri çÄ±kmama kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Yerel gazeteler tüm bölgelerde ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸarken kapanma, baskÄ± günü düÅŸürme ve iÅŸten çÄ±karmalar gündeme gelmiÅŸtir. Türkiye’de sadece birinci hamur kaÄŸÄ±t üretilmekte, bu üretim de pazarÄ±n yüzde 3’üne denk gelmektedir. Gazete ile kitap kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n neredeyse tamamÄ± ithal edilmektedir. Resmi ilan yayÄ±mlama hakkÄ± bulunan 1150, bulunmayanlarla birlikte 3 bine yaklaÅŸan sayÄ±da gazete vardÄ±r. EÄŸer acil önlem alÄ±namaz ise bir çok yaygÄ±n ve yerel gazete kapanacak, iÅŸsiz gazeteci sayÄ±sÄ± hÄ±zla artacaktÄ±r. YayÄ±nevlerinde yaÅŸanan kriz de büyüyecek ve kitap basÄ±lamaz hale gelecektir. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n önerileriyle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z raporu bilginize sunar, çözüm önerilerimizin acil olarak yaÅŸama geçirilmesi için desteÄŸinizi rica ederiz.”

ÇÖZÜM ÖNERÄ°LERÄ°NÄ°N YER ALDIÄžI 18 MADDELÄ°K RAPOR

Raporda 18 çözüm önerisi yer aldÄ±.

1. Resmi ilan yayÄ±mlama hakkÄ± bulunan 1150, bulunmayanlarla birlikte 3 bine yaklaÅŸan gazetenin yayÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kesintiye uÄŸratmadan sürdürebilmesi için yerli kaÄŸÄ±t üretimi için seferberlik baÅŸlatÄ±lmalÄ±. Gazetecilik ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k bir kamu hizmeti olarak görülmeli, kültür yaÅŸamÄ±nÄ±n zenginleÅŸtirilmesi amacÄ±yla desteklenmelidir.

Gazete kaÄŸÄ±dÄ±nda yerli üretim için seferberlik yapÄ±lmalÄ±, yerli üreticiler desteklenmeli ve gazete iÅŸletmeleri, ithalata baÄŸÄ±mlÄ± olmaktan kurtarÄ±lmalÄ±dÄ±r.

SEKA gibi devletin kendi kurumu yeniden devreye sokulmalÄ± ya da gazete ve kitap için kaÄŸÄ±t üretimi öncelikli stratejik sektörler arasÄ±na alÄ±narak bu yönde üretim yapan firmalar teÅŸvik edilmeli ve bu firmalarÄ±n üretimleri için yatÄ±rÄ±m ve hammadde kolaylÄ±klarÄ±, süper teÅŸvikler saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

2. Gazete kaÄŸÄ±dÄ±nda katma deÄŸer vergisi (KDV) kaldÄ±rÄ±lmalÄ±: Gazete kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n ithalinde KDV oranÄ± yüzde 8’dir. Gazete kaÄŸÄ±dÄ±ndaki yüzde 8 KDV oranÄ± kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

3. Döviz denkleÅŸtirme fonu kurularak doÄŸan kur zararlarÄ± sübvanse edilmeli: Gazete kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n döviz kurlarÄ±nÄ±n yükselmesi nedeniyle, esas alÄ±nacak bir tarihten itibaren örneÄŸin 1 Ocak 2018’den baÅŸlayan dönemde doÄŸan kur zararlarÄ±nÄ±n sübvanse edilmesi saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Bu da ancak döviz denkleÅŸtirme fonu kurularak saÄŸlanabilir.

4. Piyasa denetlenmeli fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n önüne geçilmeli: Gazete kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± iç piyasaya veren mümessiller ve tüccarlarÄ±n sÄ±kÄ± denetlenerek fÄ±rsatçÄ±lÄ±k yapmalarÄ±nÄ±n önüne geçilmelidir.

5. BasÄ±n Ä°lan Kurumu, ilan tarifelerine zam yapmalÄ±: Döviz kurlarÄ±ndan ve üretim kÄ±sÄ±tlanmasÄ±ndan kaynaklanan fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± zararÄ± telafi etmek üzere BasÄ±n Ä°lan Kurumu, ilan tarifelerine zam yapmalÄ±dÄ±r. Resmi ilan fiyat tarifesine 2017 yÄ±lÄ±nda zam yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. 2016 fiyatlarÄ±na göre yüzde 15’lik zam, 1 Haziran 2018’de yürürlüÄŸe girebilmiÅŸtir. Yürürlük tarihi itibariyle 1 dolarÄ±n 4.60 TL olduÄŸu ancak dolar ve avronun an itibariyle TL paritelerinden hareketle anÄ±lan tarife yeniden düzenlenmelidir.

6. BasÄ±n Ä°lan Kurumu gazetelere faizsiz kredi vermeli: Gazete çalÄ±ÅŸanlarÄ±na faizsiz kredi veren BasÄ±n Ä°lan Kurumu, gazetelere de faizsiz kredi uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlatmalÄ±dÄ±r.

7. Gazete baskÄ± sayÄ±sÄ±, sayfa sayÄ±sÄ± ve asgari kadro sayÄ±sÄ± azaltÄ±lmalÄ±: BasÄ±n Ä°lan Kurumu bir karar alarak ÅŸu anda zorunlu 12 sayfa olan asgari sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± yeniden 8’e indirmeli, asgari kadro sayÄ±sÄ±nda da azaltmaya gitmelidir. Ä°stanbul için 5 bin adet, Ankara ve Ä°zmir için 3 bin adet ve diÄŸer iller için belirlenen 300 adet zorunlu satÄ±ÅŸ miktarÄ± düÅŸürülerek, gazetelerin basÄ±m yükünün hafifletilmesi gibi hayati tedbirler devreye sokulmalÄ±dÄ±r.

8. Kamu bankalarÄ± gazetelere kredi vermeli: Kamu bankalarÄ±nÄ±n gazete iÅŸletmelerine çok düÅŸük faizle kredi vermesi kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Patronsuz gazeteler, kredi almada zorluk yaÅŸamaktadÄ±r. Bu zorluklarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için kredi verilmesi teÅŸvik edilmelidir.

9. Kamu reklamlarÄ± gazetelere adil daÄŸÄ±tÄ±lmalÄ±: Kamu reklam ve ilanlarÄ±nda tüm medyayÄ± ayÄ±rmadan eÅŸit ve adil daÄŸÄ±tÄ±m uygulanmalÄ±dÄ±r.

10. Vergi ve sigorta borçlarÄ± ertelenmeli: Gazete iÅŸletmelerinin vergi ve sigorta primleriyle, yapÄ±landÄ±rma taksitleri ile cari dönem ödemeleri belli bir tarihe kadar ertelenmelidir.

11. KaÄŸÄ±t ithalatÄ±ndaki zarar kamu tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmalÄ±: Görevlendirilecek bir kamu kuruluÅŸu (BÄ°K olabilir) gazete kaÄŸÄ±dÄ± ithalatÄ±nÄ± yaparak zararÄ±na gazete iÅŸletmelerine kaÄŸÄ±t satmalÄ± ve doÄŸan kamu zararÄ± bütçeden karÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r.

12. AA aboneliklerinde fiyat indirimi yapÄ±lmalÄ±: Kamu kuruluÅŸu olan Anadolu AjansÄ± aboneliklerinde fiyat indirimi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu indirim özellikle yerel basÄ±nÄ±n desteklenmesi açÄ±sÄ±ndan çok önemlidir.

13. YayÄ±ncÄ±lÄ±kta üretimde yüzde 8 ila 18 arasÄ±nda olan KDV ile satÄ±ÅŸtaki yüzde 8’lik KDV yüzde 1’e indirmeli: KDV indirimi ile kültür endüstrisi ve yayÄ±ncÄ±lar desteklenmelidir.

14. YayÄ±ncÄ±larÄ±n KDV alacaÄŸÄ± ödenmeli: YayÄ±ncÄ±larÄ±n 250 milyon TL’yi bulan KDV alacaklarÄ±nÄ±n ödenmesi saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

15. Yazarlar ve çevirmenlerden kesilen yüzde 17 gelir vergisi ve yüzde 18 KDV kaldÄ±rÄ±lmalÄ±.

16. Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±, Mili EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yerel Yönetimler ve Üniversitelerin kitap alÄ±m bütçeleri arttÄ±rÄ±larak kitap alÄ±nmalÄ±.

17. Okullardaki kütüphane sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±lmalÄ±: Okullardaki kütüphane sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±na ve öÄŸrencilerin daha fazla kitap okunmasÄ±nÄ±n desteklenmesine ihtiyaç vardÄ±r.

18. Yerel yönetimler gazete ve kitap satÄ±ÅŸÄ±na destek olmalÄ±: Yerel yönetimlerin kitap bütçeleri artÄ±rÄ±lmalÄ±, gazete ve kitap satÄ±ÅŸlarÄ±na destek olunmalÄ±dÄ±r. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:57

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