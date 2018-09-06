14 yÄ±llÄ±k yerel gazete haftalÄ±k Ã§Ä±kacak

AydÄ±n'da 14 yÄ±ldÄ±r gÃ¼nlÃ¼k yayÄ±nlanan Ã–zgÃ¼r Ses gazetesi, artan kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± nedeniyle bundan sonra haftalÄ±k Ã§Ä±kma kararÄ± aldÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± olarak kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ± gazeteleri zorlamayÄ± sürdürüyor. AydÄ±n’da 14 yÄ±ldÄ±r günlük olarak yayÄ±nlanan “YaÅŸanÄ±lasÄ± Bir Didim Ä°çin Özgür Ses Gazetesi” kapanmamak adÄ±na çareyi haftada bir gün çÄ±kma kararÄ±nda buldu. Åžimdiye kadar 3 bin 345 nüsha yayÄ±nlanan gazete, 3 Eylül tarihinde son kez günlük olarak okuyucularÄ± ile buluÅŸtu. Gazete kararÄ±nÄ± son sayÄ±sÄ±nda duyurdu.

Evrensel’e açÄ±klamada bulunan gazetenin sahibi Mustafa Öge, baskÄ± masraflarÄ±nÄ±n yakÄ±n zamanda iki kat attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “DolayÄ±sÄ±yla altÄ±ndan kalkÄ±lmaz bir hale geldi. Kendimizi koruyabilmek ayakta kalabilmek için bu kararÄ± aldÄ±k. AynÄ± sayÄ±da çalÄ±ÅŸanla devam ediyoruz. Kendi yeteneklerimiz noktasÄ±nda ek iÅŸler yaparak ayakta kalmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. SEKA satÄ±lÄ±p arazisi peÅŸkeÅŸ çekildi. YanlÄ±ÅŸ politikalar sonucunda kendi kaÄŸÄ±dÄ±mÄ±zÄ± üreten bir ülke iken tamamen dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale geldik. Bugün biz kaÄŸÄ±t konusunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunu çiftçi saman konusunda yaÅŸÄ±yor. Kendi özümüze dönmemiz gerekiyor. Devletin kendi olanaklarÄ± var. Cumhuriyet dönemindeki Atatürk’ün baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kendi ürünlerimizi kendimiz üretmemiz gerekir. Bugün gazeteler düÅŸer, yarÄ±n çiftçi düÅŸer, memur düÅŸer. Olan ülkeye oluyor” dedi.

‘BÄ°R AY SONRASI BÄ°LE ÇOK GEÇ’

Mustafa Öge ve Semra Åžener. FotoÄŸraflar: Özgür Ses ve AydÄ±n Gazeteciler Cemiyeti basÄ±n bülteni

AydÄ±n Gazeteciler Cemiyeti ise artan maliyetler ilgili ildeki günlük çÄ±kan gazetelerle bir araya gelerek çözüm önerileri belirledi. Önerileri içeren 14 maddelik bildiri ileri ki günlerde kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacak ve hükümetten adÄ±m atmasÄ± istenecek. Cemiyet BaÅŸkanÄ± Semra Åžener ise ortalama bir gazetenin günlük maliyetinin 6 bin ila 10 bin lira arasÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini vererek ÅŸunlarÄ± söyledi “Dolardan önce de gazeteler çok zor durumda idi. O zaman da acil bir çözüme ihtiyaç vardÄ±. Dolardaki artÄ±ÅŸ ekstra maliyetler getirdi. Zaten ayakta durmakta zorlanan gazetelerin kÄ±mÄ±ldayacak alanlarÄ± kalmadÄ±. Acil önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Bir ay sonra bile çok geç. ToplantÄ±larÄ±mÄ±z ildeki bütün medya kuruluÅŸlarÄ± ile devam edecek, ardÄ±ndan çözüm önerilerimizin hayata geçmesinin yollarÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±z. YaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r yerel gazeteler pazar günleri çÄ±kmÄ±yor. Biz bu önlemleri alarak bugünlere geldik ama artÄ±k bu da çözüm deÄŸil. Durum çok daha vahim”

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 22:02

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