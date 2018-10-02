CERN'de 'FiziÄŸi erkekler icat etti' diyen bilim insanÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

'Fizik erkekler tarafÄ±ndan icat ve inÅŸa edildi' diyen Ä°talyan Bilim Ä°nsanÄ± Alessandro Strumia, CERN tarafÄ±ndan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

Ä°sviçre'deki Avrupa Nükleer AraÅŸtÄ±rma Merkezi (CERN), bir sunumunda “Fizik erkekler tarafÄ±ndan icat ve inÅŸa edildi” açÄ±klamasÄ±nÄ± yapan CERN çalÄ±ÅŸanÄ± Alessandro Strumia'nÄ±n açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

'FÄ°ZÄ°K, ERKEK BÄ°LÄ°M Ä°NSANLARINA KARÅžI CÄ°NSÄ°YETÇÄ° HALE GELÄ°YOR'

Pisa Üniversitesi'nden Ä°talyan Bilim Ä°nsanÄ± Alessandro Strumia, tartÄ±ÅŸma yaratan yorumlarÄ±nÄ± CERN tarafÄ±ndan düzenlenen bir sunumda aktardÄ±. Strumia sunumunda, fiziÄŸin erkek bilim insanlarÄ±na karÅŸÄ± cinsiyetçi hale gelmekte olduÄŸunu da iddia etti.

Bu yorumlarÄ±n BBC bilim muhabiri Palla Ghosh tarafÄ±ndan haberleÅŸtirilmesi sonrasÄ± bir açÄ±klama yayÄ±mlayan CERN, Strumia'nÄ±n açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

AçÄ±klamada, Strumia'nÄ±n yorumlarÄ±nÄ±n CERN'in ilkeleri açÄ±sÄ±ndan kabul edilemez olduÄŸu vurgulandÄ±.

Prof. Dr. Strumia tartÄ±ÅŸma yaratan yorumlarÄ±nÄ±, CERN tarafÄ±ndan Cenevre'de cinsiyet ve yüksek enerji fiziÄŸiyle ilgili bir workshopta yaptÄ±ÄŸÄ± sunumda aktardÄ±.

Strumia, birçoÄŸu genç kadÄ±n fizikçilerden oluÅŸan izleyicilere, fizik alanÄ±nda kadÄ±nlara karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak gerçeÄŸin önemsenmediÄŸini çünkü alan dÄ±ÅŸÄ±ndan bir siyasi tartÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

STRUMIA, BBC’YE KONUÅžTU

BBC’ye konuÅŸan Strumia kendisini ÅŸu sözlerle savundu: “Ä°nsanlar fiziÄŸin cinsiyetçi olduÄŸunu, Ä±rkçÄ± olduÄŸunu söylüyor. Basit kontroller yaptÄ±m ve bunun böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve fiziÄŸin erkeklere karÅŸÄ± cinsiyetçi hale gelmekte olduÄŸunu keÅŸfettim ve bunu söyledim” dedi.

Ä°ngiliz astrofizikçi Jocelyn Bell Burnell geçen ay BBC'ye, bilinçaltÄ±ndaki tarafgirliÄŸin kadÄ±nlarÄ±n fizik araÅŸtÄ±rma projelerinde yer almasÄ±nÄ± engellediÄŸini düÅŸündüÄŸünü söylemiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 00:53

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