300 TIR sÄ±ÄŸÄ±r eti ithal edilecek

Et ve SÃ¼t Kurumu, 300 TIR ithal etin gÃ¼mrÃ¼k iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in hizmet alÄ±m ihalesi aÃ§tÄ±.

Et ve Süt Kurumu, 300 TIR sÄ±ÄŸÄ±r eti ithal edecek. Kurum, bu etin gümrük iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± için hizmet alÄ±m ihalesi açtÄ±.

Brezilya’dan getirilen kurbanlÄ±k büyükbaÅŸlarda ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± çÄ±kmasÄ±yla gündeme gelen Et ve Süt Kurumu, 300 TIR kemiksiz sÄ±ÄŸÄ±r eti ithal edecek.

Dünya gazetesinden Ali Ekber YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n haberine göre, Et ve Süt Kurumu, bu 300 TIR etin gümrük iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± için hizmet alÄ±m ihalesi açtÄ±. Ä°hale için sadece 1 gün süre verilmesi ise dikkat çekti. Ä°hale duyurusunda; “TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ithalatÄ±na izin verilen ülkelerden 300 adet TIR Taze/SoÄŸutulmuÅŸ Kemiksiz SÄ±ÄŸÄ±r Eti Ä°thalatÄ± Gümrükleme Hizmet AlÄ±mÄ± yapÄ±lacaktÄ±r” denildi.

Duyuruya göre, hizmet alÄ±mÄ± için Edirne, Ä°stanbul, Kocaeli, Trabzon ve Ankara illerinde Gümrük MüÅŸavirliÄŸi Åžubesi bulunduÄŸunu yetkili makamlar tarafÄ±ndan belgelendirmiÅŸ gerçek veya tüzel kiÅŸiler teklif verebilecek. Bu ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±makla birlikte Türkiye’de halen kamu ihalelerinden yasaklÄ± konumdaki gerçek ve tüzel kiÅŸiler teklif veremeyecek.

Hizmet alÄ±mÄ± ile ilgili duyuruyu 27 Eylül 2018’de yayÄ±nlayan Et ve Süt Kurumu, ihaleye son baÅŸvuru tarihini ise 28 Eylül 2018 saat 10.00 olarak açÄ±kladÄ±. Bu kadar kÄ±sa sürede teklif hazÄ±rlanamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten uzmanlar, ihalenin verileceÄŸi firmanÄ±n önceden belli olduÄŸunu öne sürdü. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 10:48

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