YargÄ± resepsiyonunda ÅŸarbon endiÅŸesi: 'Bakan denetlesin bakalÄ±m'

TBMM'de gerÃ§ekleÅŸen yargÄ± resepsiyonuna 'ÅŸarbon endiÅŸesi' damga vurdu. Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ikram edilen eti Ã¶nce SaÄŸlÄ±k BakanÄ±nÄ±n denemesi Ã¶nerisi sundu.

Kurban BayramÄ± sonrasÄ± yaÅŸanan ÅŸarbon vakalarÄ±, tüm Türkiye'nin gündemine 'Et yemek riskli mi?' sorusunu getirdi. Bu endiÅŸe Mecliste düzenlenen yargÄ± resepsiyonuna da damga vurdu. TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ikram edilen ete iliÅŸkin ÅŸüphesini "Hepsi ÅŸeye uygun deÄŸil mi?" ifadeleriyle dile getirdi. "Önce Bakan yesin" önerisi üzerine, ikram edilen eti önce tarÄ±m ve saÄŸlÄ±k bakanlarÄ± yedi, ardÄ±ndan konuklar.

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Meclis bahçesinde verdiÄŸi 'Adli YÄ±l AçÄ±lÄ±ÅŸ Resepsiyonu'nda ÅŸarbon endiÅŸesi gündem oldu. Meclis BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuklara kendi eliyle et yemeÄŸi ikram etti ancak ikram ettiÄŸi kiÅŸiler daveti geri çevirdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n "Hepsi ÅŸeye uygun deÄŸil mi?" diye sormasÄ± üzerine YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Ä°smail RüÅŸtü Cirit "Hepsi SayÄ±n TarÄ±m BakanÄ±nÄ±n ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ±nÄ±n kontrolünden geçmiÅŸtir. Burada zararlÄ±, GDO'lu bir ÅŸey yoktur. SaÄŸlÄ±klÄ±…" dedi. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca'nÄ±n "Etler iyi piÅŸmiÅŸ, ÅŸarbon olmadÄ±ÄŸÄ±na garanti veririm" demesi üzerine ise Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k "SaÄŸlÄ±k BakanÄ± denetlesin bakalÄ±m" önerisinde bulundu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n önerisi üzerine ikram edilen eti önce TarÄ±m BakanÄ± Bekir Pakdemirli, ardÄ±ndan da SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca ve Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Zühtü Arslan yedi, ardÄ±ndan da diÄŸer konuklar. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 14:46

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