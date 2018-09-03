10 soruda ÅŸarbon salgÄ±nÄ±

Åžarbon nedir, nasÄ±l bulaÅŸÄ±r, belirtileri neler... BÃ¼lent ÅžÄ±k, ÅŸarbona dair merak edilenleri 10 soruda yanÄ±tladÄ±.

GÄ±da mühendisi Bülent ÅžÄ±k, son dönemde ithal et ile gündeme gelen ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± BÄ°ANET’e yazdÄ±. Ä°ÅŸte 10 soruda ÅŸarbonun bilinen ve bilinmeyen yönleri:

1- Åžarbon nedir?

Åžarbon koyun, inek, keçi, deve gibi otçul hayvanlarda görülen ve insana da bulaÅŸabilen bir hastalÄ±ktÄ±r. Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ± ölümcül bir hastalÄ±ktÄ±r. HastalÄ±ÄŸa “Bacillus anthracis” ismi verilen sporlu bir bakteri neden olur.

2- Sporlu bakteri nedir?

Bakteriler tek hücreli canlÄ±lardÄ±r. Her canlÄ± gibi yeterli besin varsa ve çevre ÅŸartlarÄ± da uygunsa bakteriler de yaÅŸamÄ±nÄ± devam ettirerek çoÄŸalÄ±rlar; aksi durumda ise hayatlarÄ±nÄ± sürdürmezler. BazÄ± bakteriler ise olumsuz çevre koÅŸullarÄ±na bile dayanabilir. Bu tip bakteriler sporlu bakteriler olarak nitelenir. Sporlu bakteriler olumsuz çevre koÅŸullarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda form deÄŸiÅŸtirebilen bakterilerdir. Bu bakteriler hücre duvarÄ± etrafÄ±nda onlarÄ± dÄ±ÅŸ koÅŸullardan koruyan koruyucu bir katman oluÅŸturabilirler. Bu koruyucu katman bakteriyi sÄ±caklÄ±k, kuruluk ya da kimyasal maddeler gibi bakteriye zarar verme niteliÄŸi olan çeÅŸitli dÄ±ÅŸ etkenlerden korur. Sporlu bakteriler çok dayanÄ±klÄ±dÄ±r; kaynatma sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda ölmez ve örneÄŸin 140-180 derece santigrat gibi çok yüksek sÄ±caklÄ±klara bile bir süre dayanabilirler. Öte yandan ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±na yol açan bakteriler oksijeni sevmez. Oksijenli ortamda derhal spor formuna geçerler. Bu nedenle ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphesiyle ölen hayvanlara otopsi bile yapÄ±lmaz. Åžarbon sporlarÄ± toprakta, suda çok uzun süreler, bazen yüz yÄ±llar boyunca canlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± koruyabilir. Sonra uygun bir ortam bulduklarÄ±nda yani bir hayvana ya da insana bulaÅŸtÄ±klarÄ±nda bakterinin hücre duvarÄ±nÄ± kaplayan koruyucu katman çözülür ve bakteri yaÅŸamsal faaliyetlerine tekrar baÅŸlar; çoÄŸalÄ±r ve hastalÄ±klara neden olur.

3- Åžarbon mikrobu insanlara nasÄ±l bulaÅŸÄ±r?

HastalÄ±ÄŸa hasta hayvanÄ±n derisi, postu ya da yünü ile temas, ÅŸarbon basili bulaÅŸmÄ±ÅŸ etleri yemek ya da ÅŸarbon sporlarÄ±nÄ± solumak neden olur. HayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸanlar, besiciler, çobanlar, veterinerler, kasaplar arasÄ±nda ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± daha çok görülür. Åžarbon mikrobu bulaÅŸmÄ±ÅŸ etlerin yenmesi de hastalÄ±ÄŸa neden olur.

4- HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtileri nelerdir?

HastalÄ±k mikrobu vücuda girdikten sonraki 2 ile 7 gün içerisinde hastalÄ±k belirtileri ortaya çÄ±kar. Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deri, baÄŸÄ±rsak ve akciÄŸer ÅŸarbonu olmak üzere üç farklÄ± çeÅŸiti var. HastalarÄ±n yüzde 95’inde deri ÅŸarbonu görülür. Deri ÅŸarbonuna halk arasÄ±nda kara çÄ±ban da denilir. HastalÄ±k deride kÄ±zarÄ±klÄ±kla baÅŸlar ve deri bölgesi zamanla ortasÄ± siyah renkli bir yaraya dönüÅŸür. Hasta hayvanlarla temas eden çobanlarda sÄ±k görülen bu hastalÄ±k zamanÄ±nda tedavi edilmez ve hastalÄ±k mikrobu kana karÄ±ÅŸÄ±rsa ölüme neden olabilmektedir.

Åžarbon mikrobu taÅŸÄ±yan etlerin yenilmesi ile baÄŸÄ±rsak ÅŸarbonu denilen hastalÄ±k oluÅŸur. BulantÄ±, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, kusma, iÅŸtahsÄ±zlÄ±k, ateÅŸ ve kanlÄ± ishal tipik belirtilerdir. BaÄŸÄ±rsak ÅŸarbonunda uygun tedavi zamanÄ±nda yapÄ±lamazsa ölüm oranÄ± yüksektir. Åžarbon sporlarÄ± çok hafif olduklarÄ± için kolayca havaya karÄ±ÅŸabilir ve havada taÅŸÄ±nabilir. Havadaki bu sporlar solunum yoluyla vücuda alÄ±nÄ±rsa akciÄŸer ÅŸarbonu hastalÄ±ÄŸÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±kar. AkciÄŸer ÅŸarbonu aÄŸÄ±r bir solunum güçlüÄŸü yaratan, çok ciddi bir enfeksiyon hastalÄ±ÄŸÄ±dÄ±r ve genellikle 1-2 gün içinde ölüme neden olur.

5- Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nda bulaÅŸma nasÄ±l önlenir?

Åžarbon otçul hayvanlardan insanlara bulaÅŸan ancak insandan insana bulaÅŸmayan bir hastalÄ±ktÄ±r. HastalÄ±k hayvanlar arasÄ±nda çok hÄ±zlÄ± yayÄ±lÄ±r. HastalÄ±ÄŸÄ±n görüldüÄŸü sürünün çok sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde karantinaya alÄ±nmasÄ± gerekir. HastalÄ±k etkeni kolayca topraÄŸa karÄ±ÅŸabilir. Sonra rüzgâr ve yaÄŸmur suyu gibi etkenlerle baÅŸka bölgelere rahatlÄ±kla taÅŸÄ±nabilir. TopraÄŸÄ±n kuru olduÄŸu yaz mevsiminde ÅŸarbon basilinin rüzgârla taÅŸÄ±nmasÄ± çok kolaylaÅŸÄ±r. HastalÄ±ÄŸÄ± yayan en önemli etkenlerden biri hasta hayvanlara konan sineklerdir. HastalÄ±k mikrobunu aldÄ±ktan sonra konduklarÄ± her yere bulaÅŸtÄ±rÄ±rlar. Sporlar taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ± bölgede yÄ±llarca canlÄ± kalacak ve hastalÄ±k yapma potansiyellerini koruyacaklardÄ±r.

6- Åžarbon mikrobu biyolojik bir silah olarak kullanÄ±labilir mi?

KullanÄ±labilir. Bu konuda geliÅŸtirilmiÅŸ çeÅŸitli biyolojik silahlar da var. Åžarbon sporlarÄ±nÄ±n çok dayanÄ±klÄ± olmasÄ± ve hafiflikleri nedeniyle havada kolayca taÅŸÄ±nabilmeleri onlarÄ±n biyolojik silah olarak kullanÄ±lmalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. Özellikle akciÄŸer ÅŸarbonuna yol açacak ÅŸekilde tasarlanmÄ±ÅŸ biyolojik silahlar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

7-Åžarbon nasÄ±l kontrol edilir?

Hayvan sürülerinin düzenli olarak veteriner hekim kontrolünden geçtiÄŸi, aÅŸÄ±lama hizmetlerinin periyodik olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ülkelerde ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±na rastlanmasÄ± çok enderdir. Åžarbon mikrobu gerek hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gerekse insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan tehlike oluÅŸturan etkenlerden biridir. DiÄŸer tehlike etkenleri gibi ÅŸarbon etkeni de kontrol altÄ±na alÄ±nabilir. Ancak bu kontrol ancak iyi iÅŸleyen bir kamu sistemi ile mümkün. Kamu sistemi derken de bitkisel üretim ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n birbiri ile baÄŸlantÄ± içinde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir tarÄ±msal üretim anlayÄ±ÅŸÄ± ve hayvan hastalÄ±klarÄ± ile mücadele hizmetlerinin iyi organize edildiÄŸi bir sistem kastedilmektedir. Ülkemizde gÄ±da güvencesi ve gÄ±da güvenliÄŸini saÄŸlamaya yönelik kamusal sistemse zaaf içinde. Çünkü böyle bir sistemin altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturabilecek kamu kurumlarÄ± geçtiÄŸimiz otuz yÄ±l içinde ya özelleÅŸtirilerek ya da kapatÄ±larak tasfiye edildi. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸu sÄ±ralar yaÅŸanan ÅŸarbon salgÄ±nÄ± bu tasfiyenin bir olumsuz sonucu olarak görülmelidir.

8- Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmek ve gÄ±da güvenliÄŸini saÄŸlamaktan hangi kurum sorumlu?

Ülkemizde ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmek ve tüketicilerin gÄ±da güvenliÄŸini saÄŸlamaktan sorumlu kurum TarÄ±m ve OrmancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’dÄ±r.

9- Åžarbon sadece ithal hayvanlarda görülen bir hastalÄ±k mÄ±?

HayÄ±r; hem ithal ve hem de ülkemizdeki hayvanlarda ÅŸarbon görülebilir. Ülkemizde geçmiÅŸte de ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± gerek hayvanlarda ve gerekse insanlarda zaman zaman görülmekteydi. Ancak hastalÄ±ÄŸa yakalanan hayvan ve insanlarÄ±n sayÄ±sÄ± bir ülkenin tarÄ±m ve gÄ±da güvenliÄŸi politikalarÄ±nÄ±n düzeyini gösterdiÄŸi için önemli denilebilir. Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ± gÄ±da güvenliÄŸi politikalarÄ±nda bir ÅŸeylerin yolunda gitmediÄŸini gösteren örnek olaylardan biridir.

10- GÄ±da güvenliÄŸini saÄŸlamak için ne yapmalÄ±?

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ülkemize ithal edilen hayvanlarda gerekli kontrolleri yapmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ä°thal etlerde daha önce de “E. coli O157” adÄ± verilen bir hastalÄ±k mikrobu tespit edilmiÅŸti. Bu etken böbrek hasarÄ±na neden olur ve çocuklarla yaÅŸlÄ±lar için aÄŸÄ±r bir hastalÄ±k tablosu oluÅŸturur. Yine bir süre önce Polonya’dan ithal edilen etlerin deli dana hastalÄ±ÄŸÄ± riski taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Bu hastalÄ±klarÄ±n hepsi de tehlikeli hastalÄ±klardÄ±r ve eÄŸer bunlarÄ± zamanÄ±nda tespit edecek mekanizmalar oluÅŸturulamamÄ±ÅŸsa ya da kontrol mekanizmalarÄ± çalÄ±ÅŸmÄ±yorsa ortada ciddi bir ihmal var demektir.

Son ÅŸarbon olayÄ± da dikkate alÄ±nÄ±rsa genel olarak gÄ±da güvenliÄŸini saÄŸlama açÄ±sÄ±ndan gerekli olan kontrollerin uygun bir ÅŸekilde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Tabipler OdasÄ± ve Veteriner Hekimler OdasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamalarda da bu vurgu var. TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± ÅŸarbon konusunda ortaya çÄ±kan ihmallerin bir numaralÄ± sorumlusudur. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 15:52

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