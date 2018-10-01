Ah ulan Ä°smail ah

Gebze'den bir iÅŸÃ§i krizin etkilerinin fabrikada nasÄ±l konuÅŸulduÄŸunu ve Flormar direniÅŸini Evrensel'e yazdÄ±.

Gebze’den bir iÅŸçi

Eylül ayÄ± boyunca fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunda bir karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, bir sancÄ±. Ä°smail kÄ±vranÄ±yor, Fatih, Bilgin, Metin, Zülfikar kÄ±vranÄ±p duruyorlar. OÄŸlum neyiniz var karnÄ±mÄ±z aÄŸrÄ±yor e gaz tahliyesi yapÄ±n o da yok.

-YediÄŸiniz bi’ÅŸey mi dokundu?

-Yok abi.

-Doktora çÄ±kÄ±n o zaman...

-Bu sancÄ± tÄ±bbÄ±yelik deÄŸil abi,

-Peki ne o zaman?

-Eylül ayÄ± bizim için kÄ±ÅŸa hazÄ±rlÄ±k ayÄ±. Konserve yapÄ±yoruz, reçel, tarhana, kesme eriÅŸte, salça yapÄ±yoruz. Bu sene salçayÄ± yapamadÄ±k domates çok pahalÄ±, 10 kilo domatesten yaklaÅŸÄ±k 2 kilo domates salçasÄ± çÄ±kÄ±yor maliyet çok yüksek bunun yerine domates konservesi yaptÄ±k. Domatesleri alÄ±yorsun, doÄŸruyorsun, kaynatÄ±p kavanozlara dolduruyorsun sÄ±fÄ±r fire hanÄ±mÄ±n eline saÄŸlÄ±k. Taze fasulye ve patlÄ±candan konserve yapamadÄ±k, tarhana ile kesme eriÅŸte kÄ±ÅŸa hazÄ±r, çocuklar seviyor diye reçel yapÄ±yoruz geçen sene ÅŸeftali, kayÄ±sÄ±, çilek, erik reçelimiz vardÄ± bu sene çilek ile ÅŸeftali ile yetineceÄŸiz. 3-4 yÄ±l öncesine kadar köyden de peynir, yaÄŸ gelirdi o kapÄ±da kapandÄ±. KarÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± depreÅŸti abi. Yaz aylarÄ±nÄ±n gözünü seveyim. Bizim için en azÄ±ndan masrafÄ± daha az, denizin keyfini süremesek de kavurucu sÄ±caklarda payÄ±mÄ±za düÅŸen bir aÄŸaç gölgesi. Yaz aylarÄ±nÄ± bir aÄŸaç gölgesinde atlatÄ±yoruz da, kÄ±ÅŸÄ±n Ä±sÄ±nmak için sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± ekmek fÄ±rÄ±nÄ±nÄ±n duvarÄ±na yaslamakla kÄ±ÅŸ geçer mi kÄ±ÅŸ? SancÄ± ÅŸiddetleniyor abi. Kömürü tasarruflu kullanmak lazÄ±m, bizim ev doÄŸalgazlÄ± geçen sene 2 peteÄŸi açÄ±k tuttuk bu sene iÅŸimiz daha zor, sÄ±rtÄ±mÄ±zda hÄ±rka, üstümüzde battaniye. Biz aman kar yaÄŸmasÄ±n derdinde, bizim çocuklar kar yaÄŸsÄ±nda kartopu oynayalÄ±m beklentisinde. Hadi çocuklarÄ±mÄ±zÄ± anladÄ±k da kayak merkezlerinde kayak yapalÄ±m diye kar bekleyenler kim?

Eylülün sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± bu kadarda deÄŸil. Kiralar arttÄ±, elektriÄŸe, doÄŸalgaza, suya zam bindi, Gebze’de ekmekler küçüldü, fiyatÄ± arttÄ±. Fabrikalar kapanÄ±yor, kapanmayanlar iÅŸçi atÄ±yor. Okullar açÄ±lÄ±yor, bir tarafta okul bulma çabasÄ±, normal okul bulamazsan buyur imam hatiplere beÄŸenmiyorsan al sana özel okul. Özel okullar ateÅŸ pahasÄ±. Çocuk uzaklarda üniversite kazandÄ±, göndersen ayrÄ± bir dert göndermesen ayrÄ± bir dert. Gerçi her durumda iÅŸsiz kalacak. Okul kazandÄ±m sevinci artÄ±k lay lay lom deÄŸil. Yol, kayÄ±t, haraç parasÄ±, kalacak yer sorunu her ÅŸey 2 misli pahalÄ± olduÄŸu için para bulma derdi … Benim kÄ±z 7. sÄ±nÄ±f, kitaptÄ±, defterdi, kalemdi, kÄ±rtasiye malzemesiydi, okul kÄ±yafeti, ayakkabÄ±sÄ±ydÄ±, servis, yemek parasÄ±ydÄ±, tüm bunlar yetmezmiÅŸ gibi okulun temizlik parasÄ±ydÄ±, spor parasÄ±ydÄ± 700 lirayÄ± ödedik kredi kartÄ± ile karnÄ±mda ÅŸiddetli bir sancÄ±… Åžimdi bu sancÄ±ya ne yapabilir fabrika doktoru abi?

Ä°ÅŸte tam bu sancÄ±nÄ±n fabrikada salgÄ±n haline geldiÄŸi bir dönemde Emek Partisi Kocaeli Ä°l Örgütünün direniÅŸte olan Flormar iÅŸçilerinin okula giden çocuklarÄ±yla dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ± gündeme geldi. Kendi çocuÄŸunun okul gideri için sancÄ±dan kÄ±vranan Ä°smail’in elinde liste fabrika içinde Flormar iÅŸçileri için katkÄ± çabasÄ± içinde. 260 lira para yaklaÅŸÄ±k 150 liraya yakÄ±n kÄ±rtasiye malzemesini 3 gün içinde hazÄ±rlayÄ±p katkÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ oldu. DayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ±nÄ±n sonucunda hazÄ±rlanan kÄ±rtasiye malzemeleri ve çocuk ayakkabÄ±larÄ± Floormar’Ä±n önünde teslim edildi. Saat 10 ‘da Ä°smail ile birlikte fabrikadan çÄ±kÄ±p Flormar’Ä±n önüne geldik.

Floormar iÅŸçilerinin yüreÄŸinde bir umut, çocuklarÄ±nÄ±n gözünde bir sevinç, Ä°smail’in sancÄ±sÄ± geçmiÅŸ gibi. 1 saate yakÄ±n Flormar’Ä±n önünde durduktan sonra fabrikaya doÄŸru yürüyoruz. Yol boyunca aÄŸzÄ±mÄ±zÄ± bÄ±çak açmadÄ±. CigaralarÄ±mÄ±zdan derin nefesler çekerek fabrikaya ulaÅŸmak üzereyiz. Derlerdi de inanmazdÄ±k insan susarak da çok ÅŸey anlatÄ±r. ÖÄŸle yemeÄŸine yaklaÅŸÄ±k 1 saat var.

Sonra oradan ayrÄ±lÄ±yoruz geri dönüyoruz. Yemekteyiz. Bizim Ä°lhan usta maharetli bir aÅŸçÄ± lezzetli yemekler yapÄ±yor, hele ki süzme mercimek çorbasÄ±. Üzerine sos kÄ±zarmÄ±ÅŸ ekmek parçalarÄ±nÄ± da ekledin mi en az 2 tabak garanti. Fabrikada da bir salgÄ±n, acÄ± biber yeme salgÄ±nÄ±.

Duruma göre ya taze acÄ± sivribiber ya da acÄ± turÅŸu biberi. Bu iÅŸten bizim Cengo sorumlu biberleri o alÄ±p geliyor.Öyle ki evde bile acÄ± biber yemeden duramÄ±yoruz. EÅŸim ya bu kadar acÄ± yiyorsunuz nasÄ±l basur olmuyorsunuz diyerek iÅŸin tÄ±bbiye kÄ±smÄ±nda. Nereden bilsin biz aÄŸzÄ±mÄ±zÄ±n tadÄ± yerine gelsin diye yükleniyoruz acÄ±ya. Neyse menü süzme mercimek çorbasÄ±, taze fasulye, pilav, yoÄŸurt ve üzüm. Ä°smail’in bir huyu var tabaÄŸÄ±nda hiç yemek bÄ±rakmÄ±yor, kaÅŸÄ±k çatal ile iÅŸini bitirdikten sonra tabaÄŸÄ±nÄ± ekmekle bi güzel siliyor. Bizim temizlik hastasÄ± Hasan baÅŸkanÄ±n kulaklarÄ± çÄ±nlasÄ±n Ä°smail’in tabaÄŸÄ±nÄ± yÄ±kamadan al kullan o derece.

Ben yemeklerin tümünü aldÄ±m. Ä°smail sadece süzme mercimek çorbasÄ±nÄ± aldÄ±. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± oturuyoruz yanÄ±mÄ±zda Cengo ile Adil. KaÅŸÄ±ÄŸÄ± çorbaya salladÄ±lar bile. Ä°smail çorbaya bakÄ±yor,çorba Ä°smail’e bakÄ±yor. El kaÅŸÄ±ÄŸa gitmiyor, sanÄ±rÄ±m Ä°smail’in aklÄ± deÄŸil ama yüreÄŸi Flormar’Ä±n önünde kalmÄ±ÅŸ. Cengo acÄ± biberden Ä±sÄ±rÄ±p ne o Ä°smail karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± devam mÄ± ediyor diye lafa girdi.

Ä°smail baÅŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ± “Abi derdi bir olanlarÄ±n dermanÄ± da bir deÄŸil mi? Derman ellerimizdeyse neden birleÅŸmiyor ellerimiz” deyip bir Ä±sÄ±rÄ±ÅŸta bitirdi acÄ± biberi.

Ah ulan Ä°smail ah ÅŸimdi saldÄ±n bizim karnÄ±mÄ±za sancÄ±yÄ±…

www.evrensel.net