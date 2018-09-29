Marmara BÃ¶lgesinin batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul Ã§evrelerinde, saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Meteoroloji KÄ±rbaÃ§ KasÄ±rgasÄ±na karÅŸÄ± uyardÄ±

Akdeniz'de baÅŸlayÄ±p, Ege kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± etkisi altÄ±na alacak olan ve saatteki hÄ±zÄ± 200 kilometreye kadar çÄ±kmasÄ± beklenen “KÄ±rbaç KasÄ±rgasÄ±" konusunda Ä°zmir baÅŸta olmak üzere Ege’nin diÄŸer kÄ±yÄ± kentlerinde gerekli tedbirler alÄ±nmaya devam ediliyor. Bu önlemler kapsamÄ±nda Ä°zmir'de hafta sonu oynanacak tüm amatör maçlar ertelendi. FÄ±rtÄ±na nedeniyle KuÅŸadasÄ± Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 29 ile 30 Eylül'de teknelerin denize açÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.

FotoÄŸraf: MA

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü de kasÄ±rga etkisi yaratacak tropikal fÄ±rtÄ±nayla ilgili açÄ±klama yaparak uyarÄ±larda bulundu.

Meteeoroloji'den yapÄ±lan uyarÄ±da, pazar günü birçok ÅŸehirde çok kuvvetli ve ÅŸiddetli saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi, sel su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, hortum, ulaÅŸÄ±mda oluÅŸacak aksamalar için dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada yine ÅŸunlar kaydedildi: “Orta Akdeniz üzerinde oluÅŸan tropik fÄ±rtÄ±nanÄ±n, Pazar günü ülkemizin batÄ± kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batÄ±sÄ±nda Ä°zmir, MuÄŸla, AydÄ±n ve Manisa, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±nda Çanakkale, BalÄ±kesir, TekirdaÄŸ, KÄ±rklareli, Edirne'nin güneyi ile batÄ± kesimleri ile Ä°stanbul yerel olarak çok kuvvetli ve ÅŸiddetli, Çanakkale ve MuÄŸla ile Ä°zmir ve BalÄ±kesir'in batÄ± kesimlerinde yer yer aÅŸÄ±rÄ± (100 kg/m2 üzeri) saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. Sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, hortum, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.”

'Ä°NSANLAR VE HAYVANLAR ZARAR GÖREBÄ°LÄ°R’

FotoÄŸraf: MA

Meteoroloji, ev ve iÅŸ yerlerinde oluÅŸabilecek yÄ±kÄ±mlara karÅŸÄ± da uyarÄ±larda bulundu. Bu konuda ÅŸu uyarÄ±larda bulunuldu:

“Ä°nsanlar ve hayvanlar savrulan veya düÅŸen parçalardan zarar görebilir. Bina ve evlerin kiremitleri, çatÄ± kaplamalarÄ± veya iyi inÅŸa edilmemiÅŸ çatÄ±larÄ± uçabilir. ÇatÄ±lardaki bacalar yÄ±kÄ±labilir, televizyon, uydu antenleri ve güneÅŸ enerjili su Ä±sÄ±tma sistemleri düÅŸebilir. Yere sabitlenmemiÅŸ karavanlar ve temelsiz prefabrik yapÄ±lar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir. Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik iÅŸaretleri ve trafik lambalarÄ± kopabilir, aÄŸaç dallarÄ± kÄ±rÄ±labilir ve kökü saÄŸlam olmayan aÄŸaçlar yerinden sökülebilir. Seralarda çerçevelerin kÄ±rÄ±lmasÄ± ve bükülmesi, camlarÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± veya plastik örtülerin yÄ±rtÄ±lmasÄ± ÅŸeklinde hasarlar görülebilir. Elektrik telleri zarar görebilir. BalÄ±k çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarmasÄ± sebebiyle balÄ±klarÄ±n bulunduklarÄ± kafesler zarar görebilir. Deniz dalgasÄ± veya kabarmasÄ± sebebiyle plaj ve sahil ÅŸeritlerinde hasar ve su baskÄ±nlarÄ± oluÅŸabilir.”

AKUT, ‘’Tropik FÄ±rtÄ±na’’ öncesi, sÄ±rasÄ± ve sonrasÄ±nda alÄ±nacak önlemlerle potansiyel yaralanmalarÄ±n ve kayÄ±plarÄ±n önüne geçilmesi için vatandaÅŸlarÄ± önlem almalarÄ± konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

FÄ±rtÄ±na Öncesinde AlÄ±nmasÄ± Gereken Önlemler:

â– FÄ±rtÄ±na uyarÄ±larÄ±nÄ± radyo, televizyon ve diÄŸer iletiÅŸim kanallarÄ±ndan takip edin. GerektiÄŸinde meteorolojiden telefonla bilgi alÄ±n.

â– Merdiven, bahçe mobilyasÄ± gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camlarÄ± kÄ±rÄ±p içeri girebilecek her ÅŸeyi emniyete alÄ±n.

â– KapÄ± ve pencereleri, özellikle evin rüzgâr alan tarafÄ±nda olanlarÄ±, garaj kapÄ±sÄ± gibi büyük kapÄ±larÄ± kapatÄ±n ve emniyetli bir ÅŸekilde baÄŸlayÄ±n.

â– AraçlarÄ±, varsa garaja park edin; yoksa onlarÄ± bina, aÄŸaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

â– ÇatÄ± katÄ±, tavan arasÄ± kapÄ±larÄ±nÄ± ya da kapaklarÄ±nÄ± kapatÄ±n ve sürgüyle emniyete alÄ±n.

â– EÄŸer pencerelerde panjur veya kepenk varsa bunlarÄ±n kapatÄ±lÄ±p baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun.

â– EÄŸer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduÄŸunca saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±n.

â– Afet ilk yardÄ±m çantasÄ±nÄ± yanÄ±nÄ±za alÄ±n.

'FIRTINAYA HAZIRLIKLI OLUN!'

FÄ±rtÄ±na GerçekleÅŸtiÄŸi Esnada YapÄ±lmasÄ± Gerekenler:

â– Mümkün olduÄŸunca içeride kalÄ±n.

â– DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmanÄ±z gerekirse bina ve aÄŸaçlara yakÄ±n yerlerde yürümeyin; onlara sÄ±ÄŸÄ±nmayÄ±n!

â– Duvar ve çitlerin korunaklÄ± tarafÄ±ndan uzak durun; korunaklÄ± tarafa yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± unutmayÄ±n.

â– FÄ±rtÄ±na devam ederken hasarÄ± onarmak için dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmayÄ±n!

â– Evinize girerken ve çÄ±karken kapÄ±larÄ± arkanÄ±zdan kapatÄ±n ve güvenli yolu tercih edin.

â– Ä°çerideki kapÄ±larÄ± yalnÄ±zca ihtiyacÄ±nÄ±z olduÄŸunda açÄ±n ve arkanÄ±zdan kapatÄ±n.

â– FÄ±rtÄ±naya maruz kalan yollarda araba kullanÄ±yorsanÄ±z (köprüler ve viyadükler gibi) dikkatli olun; mümkünse yolculuÄŸunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

â– EÄŸer yüksek bir aracÄ±nÄ±z varsa ya da yüksek bir aracÄ± çekiyorsanÄ±z daha da dikkatli olun; yavaÅŸlayÄ±n ve yandan esen rüzgâra dikkat edin.

â– Gerçekten gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± sürece yolculuk yapmayÄ±n!

'MUTLAKA GÜVENDE OLUN!'

FÄ±rtÄ±na Geçtikten Sonra YapÄ±labilecekler:

â– Yere düÅŸmüÅŸ ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarÄ±na dokunmayÄ±n.

â– Duvar, bina ve aÄŸaçlara yakÄ±n yürümeyin; fÄ±rtÄ±nanÄ±n bunlarÄ± zayÄ±flatmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini unutmayÄ±n.

â– SavunmasÄ±z komÅŸu ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n güvende olduÄŸundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarÄ±na yardÄ±m edin.

Ä°STANBUL VE ÇEVRESÄ°NDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAÄžANAK BEKLENÄ°YOR

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü Marmara Bölgesi'nin batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul çevrelerinde saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak beklendiÄŸini belirtti. Meteoroloji, Akdeniz üzerinden gelen ve Ä°zmir baÅŸta olmak üzere Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda etkili olacak “KÄ±rbaç KasÄ±rgasÄ±”na karÅŸÄ± alÄ±nmasÄ± gereken önlemler konusunda uyarÄ±larda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak.

ParçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgenin batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul çevrelerinde saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak öngörülüyor.

Kuzey ve KuzeydoÄŸu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceÄŸi tahmin edilen rüzgar nedeniyle yaÅŸanabilecek ulaÅŸÄ±mda aksamalar ile bazÄ± olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi. (DHA-AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 12:51

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