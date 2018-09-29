Meteoroloji: FÄ±rtÄ±nanÄ±n yÃ¶nÃ¼ deÄŸiÅŸti

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden beklentiler arasÄ±nda bulunan 'Tropik FÄ±rtÄ±na'nÄ±n hareket yÃ¶nÃ¼nÃ¼n kuzeye yÃ¶neldiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± geldi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu CoÅŸkun, tropik fÄ±rtÄ±nanÄ±n yönünün deÄŸiÅŸtiÄŸini belirtti.

CoÅŸkun “Ülkemizin kÄ±yÄ± Ege kÄ±sÄ±mlarÄ± ile Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±nda etkili olmasÄ± beklenen tropik fÄ±rtÄ±nanÄ±n, yapÄ±lan son tahminlerde hareket yönünün deÄŸiÅŸerek Mora YarÄ±madasÄ± üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve ÅŸiddetini kÄ±smen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor” dedi. Ä°stanbul ValiliÄŸi de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla fÄ±rtÄ±na nedeniyle kara, deniz ve hava ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalar olabileceÄŸine dikkat çekti. FÄ±rtÄ±na nedeniyle Ä°zmir baÅŸta olmak üzere Ege’nin diÄŸer kÄ±yÄ± kentlerinde önlemler alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Önlemler kapsamÄ±nda Ä°zmir'de hafta sonu oynanacak tüm amatör küme maçlarÄ± ertelendi. FÄ±rtÄ±na nedeniyle KuÅŸadasÄ± Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 29 ile 30 Eylül'de teknelerin denize açÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.

â€‹ FotoÄŸraf: MA â€‹

FÄ±rtÄ±nanÄ±n hareket yönünü deÄŸiÅŸtireceÄŸini bildiren CoÅŸkun, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi: “Bu sebeple Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ± ve KÄ±yÄ± Ege'de beklenilen rüzgar ÅŸiddeti ve yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ±nÄ±n bir miktar azalmasÄ± bekleniyor. MuÄŸla, AydÄ±n, Ä°zmir ve BalÄ±kesir'in batÄ± kÄ±yÄ± ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de Pazar günü rüzgar hÄ±zÄ±nÄ±n 70-90 km/saat, yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ±nÄ±n ise mekrekareye 50-75 kg civarÄ±nda gerçekleÅŸeceÄŸi, ancak Ege denizinde açÄ±klarda rüzgar hÄ±zÄ±nÄ±n 100 km/saat ve üzerinde eseceÄŸi, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceÄŸi tahmin ediliyor. Bu tür fÄ±rtÄ±nalarÄ±n, yön ve ÅŸiddeti deÄŸiÅŸebildiÄŸinden Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸümüz tarafÄ±ndan anlÄ±k olarak takip edilmektedir. Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balÄ±kçÄ±larÄ±mÄ±z ve bölgedeki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ile yetkililere; yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z uyarÄ±larÄ± takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bÄ±rakmamalarÄ±nÄ± öneriyoruz.”

FotoÄŸraf: MA

Öte yandan AKUT da ‘’Tropik FÄ±rtÄ±na’’ beklentisine karÅŸÄ± öncesi, sÄ±rasÄ± ve sonrasÄ±nda alÄ±nacak önlemlerle potansiyel yaralanmalarÄ±n ve kayÄ±plarÄ±n önüne geçilmesi için vatandaÅŸlarÄ± önlem almalarÄ± konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

FÄ±rtÄ±na Öncesinde AlÄ±nmasÄ± Gereken Önlemler:

â– FÄ±rtÄ±na uyarÄ±larÄ±nÄ± radyo, televizyon ve diÄŸer iletiÅŸim kanallarÄ±ndan takip edin. GerektiÄŸinde meteorolojiden telefonla bilgi alÄ±n.

â– Merdiven, bahçe mobilyasÄ± gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camlarÄ± kÄ±rÄ±p içeri girebilecek her ÅŸeyi emniyete alÄ±n.

â– KapÄ± ve pencereleri, özellikle evin rüzgâr alan tarafÄ±nda olanlarÄ±, garaj kapÄ±sÄ± gibi büyük kapÄ±larÄ± kapatÄ±n ve emniyetli bir ÅŸekilde baÄŸlayÄ±n.

â– AraçlarÄ±, varsa garaja park edin; yoksa onlarÄ± bina, aÄŸaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

â– ÇatÄ± katÄ±, tavan arasÄ± kapÄ±larÄ±nÄ± ya da kapaklarÄ±nÄ± kapatÄ±n ve sürgüyle emniyete alÄ±n.

â– EÄŸer pencerelerde panjur veya kepenk varsa bunlarÄ±n kapatÄ±lÄ±p baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun.

â– EÄŸer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduÄŸunca saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±n.

â– Afet ilk yardÄ±m çantasÄ±nÄ± yanÄ±nÄ±za alÄ±n.

'FIRTINAYA HAZIRLIKLI OLUN!'

FÄ±rtÄ±na GerçekleÅŸtiÄŸi Esnada YapÄ±lmasÄ± Gerekenler:

â– Mümkün olduÄŸunca içeride kalÄ±n.

â– DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmanÄ±z gerekirse bina ve aÄŸaçlara yakÄ±n yerlerde yürümeyin; onlara sÄ±ÄŸÄ±nmayÄ±n!

â– Duvar ve çitlerin korunaklÄ± tarafÄ±ndan uzak durun; korunaklÄ± tarafa yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± unutmayÄ±n.

â– FÄ±rtÄ±na devam ederken hasarÄ± onarmak için dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmayÄ±n!

â– Evinize girerken ve çÄ±karken kapÄ±larÄ± arkanÄ±zdan kapatÄ±n ve güvenli yolu tercih edin.

â– Ä°çerideki kapÄ±larÄ± yalnÄ±zca ihtiyacÄ±nÄ±z olduÄŸunda açÄ±n ve arkanÄ±zdan kapatÄ±n.

â– FÄ±rtÄ±naya maruz kalan yollarda araba kullanÄ±yorsanÄ±z (köprüler ve viyadükler gibi) dikkatli olun; mümkünse yolculuÄŸunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

â– EÄŸer yüksek bir aracÄ±nÄ±z varsa ya da yüksek bir aracÄ± çekiyorsanÄ±z daha da dikkatli olun; yavaÅŸlayÄ±n ve yandan esen rüzgâra dikkat edin.

â– Gerçekten gerekli olmadÄ±ÄŸÄ± sürece yolculuk yapmayÄ±n!

'MUTLAKA GÜVENDE OLUN!'

FÄ±rtÄ±na Geçtikten Sonra YapÄ±labilecekler:

â– Yere düÅŸmüÅŸ ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarÄ±na dokunmayÄ±n.

â– Duvar, bina ve aÄŸaçlara yakÄ±n yürümeyin; fÄ±rtÄ±nanÄ±n bunlarÄ± zayÄ±flatmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini unutmayÄ±n.

â– SavunmasÄ±z komÅŸu ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n güvende olduÄŸundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarÄ±na yardÄ±m edin.

Ä°STANBUL VE ÇEVRESÄ°NDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAÄžANAK BEKLENÄ°YOR

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü Marmara Bölgesi'nin batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul çevrelerinde saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak beklendiÄŸini belirtti. Meteoroloji, Akdeniz üzerinden gelen ve Ä°zmir baÅŸta olmak üzere Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda etkili olacak “KÄ±rbaç KasÄ±rgasÄ±”na karÅŸÄ± alÄ±nmasÄ± gereken önlemler konusunda uyarÄ±larda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak.

ParçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgenin batÄ±sÄ± ile Ä°stanbul çevrelerinde saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak öngörülüyor.

Kuzey ve KuzeydoÄŸu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceÄŸi tahmin edilen rüzgar nedeniyle yaÅŸanabilecek ulaÅŸÄ±mda aksamalar ile bazÄ± olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi. (DHA-AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 15:07

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