Sony, el konsolu pazarÄ±ndan Ã§ekiliyor

Sony Interactive Entertainment BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oda, PlayStation Vita Ã¼retiminin 2019'da biteceÄŸini ve yerine baÅŸka bir Ã¼rÃ¼n gelmeyeceÄŸini duyurdu.

Sony, 2004'te PlayStation Portable (PSP) ile baÅŸarÄ±lÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± el konsolu pazarÄ±ndan çekiliyor. Sony Interactive Entertainment'Ä±n kÄ±demli baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Hiroyuki Oda, PlayStation Vita üretiminin Japonya'da 2019'a kadar süreceÄŸini ancak bu tarihten sonra nakliye iÅŸlemlerinin sona ereceÄŸini duyurdu. Oda ayrÄ±ca yeni bir el konsolu üretmek konusunda herhangi bir planlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Japon video oyunu dergisi Famitsu'ya konuÅŸan Sony Interactive Entertainment'Ä±n kÄ±demli baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Hiroyuki Oda, “Japonya'da, 2019'a kadar PlayStation Vita üreteceÄŸiz. Daha sonra nakliye sona erecek” dedi. Vita yerine yeni bir el konsolu gelme ihtimaline iliÅŸkin ise “Åžu anda, yeni bir el cihazÄ± ile ilgili herhangi bir planÄ±mÄ±z yok” dedi.

Sony’nin stüdyo baÅŸkanÄ± Shuhei Yoshida da 2015’te Vita’nÄ±n ardÄ±ndan gelecek projeler için “iklimin elveriÅŸsiz olduÄŸunu” söylemiÅŸti.

Sony Interactive Entertainment ABD BaÅŸkanÄ± Shawn Layden da geçtiÄŸimiz yÄ±l Polygon’a verdiÄŸi röportajda “Her ne sebeple olursa olsun, Vita o kritik kitleye ulaÅŸmadÄ± ve topluluÄŸu arkasÄ±na alamadÄ±. Yeni kitlelere ulaÅŸamamasÄ± hÄ±zlÄ± negatif sarmal etki yarattÄ±” diyerek konsolun baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

PlayStation Vita, ilk olarak 2011'de Japonya’da piyasaya sürülmüÅŸtü ancak akÄ±llÄ± telefon ve tablet bilgisyarlarÄ±n yükseliÅŸi ile Nintendo'nun 3DS konsolunun popülerliÄŸi, ÅŸirketin beklediÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± elde etmesine engel olmuÅŸtu. Sony, 2015 yÄ±lÄ±nda cihaz için oyun geliÅŸtirmeyi bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve platform, küçük ölçekli baÄŸÄ±msÄ±z oyunlar için bir kaynak haline gelmiÅŸti. Åžirket, bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda fiziksel Vita oyunlarÄ±nÄ±n üretimini sonlandÄ±rmÄ±ÅŸ ve 8 Mart 2019’dan sonra PS Vita oyunlarÄ±nÄ±n PlayStation Plus ile verilmeyeceÄŸini duyurmuÅŸtu.

Sony, el konsolu pazarÄ±ndan çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± henüz resmi olarak açÄ±klamadÄ± ancak Business Insider, bu karara iliÅŸkin bir temsilci raporu bildirildiÄŸini aktarÄ±yor.

Karar, Sony'nin el konsolu pazarÄ±nda Nintendo'yu tek büyük ÅŸirket olarak bÄ±rakmasÄ± anlamÄ±na geliyor. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 EylÃ¼l 2018 00:37

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