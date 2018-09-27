Brezilyaâ€™da Petrobrasâ€™a 853 milyon dolar ceza

Brezilya'da devletin petrol ÅŸirketi Petrobras, siyasetÃ§ilere rÃ¼ÅŸvet verildiÄŸine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 853 milyon dolar ceza Ã¶deyecek.

Brezilya'da devlete ait petrol ÅŸirketi Petrobras, ülkedeki siyasetçilere ve siyasi partilere verilen rüÅŸvet kapsamÄ±nda muhasebe kayÄ±tlarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± oynamalar için 853,2 milyon dolar para cezasÄ± ödemeyi kabul ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Petrobras'Ä±n “ABD hükümetinin, Petrobras'Ä±n Brezilya'daki siyasetçilere ve siyasi partilere yapÄ±lan ödemelerin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± rolle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak YurtdÄ±ÅŸÄ± Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu'nun ihlallerine iliÅŸkin soruÅŸturmasÄ±nÄ± karara baÄŸlamak için” ödeme yapmayÄ± kabul ettiÄŸi bildirildi.

Bir bakanlÄ±k yetkilisi de Petrobras'Ä±n eski yönetim kurulundaki üst düzey yöneticilerin, BrezilyalÄ± siyasetçilere ve siyasi partilere yüz milyonlarca dolar rüÅŸvet verdiÄŸi ve daha sonra rüÅŸvet ödemelerini yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±ndan ve müfettiÅŸlerden gizlemek için muhasebe kayÄ±tlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini kaydetti.

Åžirketten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, varÄ±lan anlaÅŸmada Petrobras'Ä±n, ÅŸirketin eski yöneticileri ve yetkililerinin muhasebe ve kayÄ±t ihlallerine yol açan eylemleri için sorumluluÄŸu kabul ettiÄŸi kaydedildi.

AçÄ±klamada, söz konusu kiÅŸilerin hiçbirinin ÅŸirketle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizildi.

Petrobras, toplam 853,2 milyon dolarlÄ±k ceza miktarÄ±nÄ±n yüzde 80'nini Brezilya’nÄ±n, ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ABD Menkul KÄ±ymetler ve Borsa Komisyonu'nun her birinin yüzde 10'arlÄ±k kÄ±smÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

PETROBRAS YOLSUZLUK SORUÅžTURMASI

Brezilya'da devlete ait petrol ÅŸirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle baÅŸlatÄ±lan ve “Araç YÄ±kama Operasyonu” olarak adlandÄ±rÄ±lan soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±lar, Odebrecht isimli inÅŸaat firmasÄ±nÄ±n, 8 ihale karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda eski Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Lula da Silva'ya rüÅŸvet verdiÄŸini ileri sürmüÅŸtü.

Mart 2015'te baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada, aralarÄ±nda ÅŸirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 100'den fazla kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lÄ±rken Lula da Mart 2016'da soruÅŸturmaya dahil edilmiÅŸti.

Federal SavcÄ±lÄ±k, Lula'yÄ±, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamÄ±ÅŸ, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula sanÄ±k koltuÄŸuna oturmuÅŸtu.

Lula, rüÅŸvet ve Petrobras'ta OAS ÅŸirketini kolladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetmiÅŸ, avukatlarÄ± da ÅŸikayetleri destekleyecek hiçbir kanÄ±tÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.

Temyiz Mahkemesi, Lula'ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasÄ±yla federal mahkemede daha önce verilen 9,5 yÄ±l hapis cezasÄ±nÄ± 12 yÄ±la çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 00:02

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