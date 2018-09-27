Yalova'da deprem toplanma alanÄ±nÄ±n yapÄ±laÅŸmaya aÃ§Ä±lmasÄ±na tepki

Yalova'da halkÄ±n deprem toplanma alanÄ± olarak kullanÄ±labileceÄŸi sayÄ±lÄ± alanlardan olan 'Meteoroloji alanÄ±'nÄ±n yapÄ±laÅŸmaya aÃ§Ä±lmasÄ± planÄ± tepki Ã§ekti.

Yalova'da, beklenen Marmara depreminde Süleymanbey Mahallesi içinde halkÄ±n toplanma alanÄ± olarak kullanÄ±labileceÄŸi sayÄ±lÄ± yerlerden biri olan 'Meteoroloji alanÄ±'nÄ±n yapÄ±laÅŸmaya açÄ±lmak istenmesi tepki çekti. Alana, Atatürk Ä°lkokulu'nda yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle ek bina yapÄ±lmak istendiÄŸini aktaran yurttaÅŸlar, söz konusu bölgenin okul yapÄ±mÄ±na uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek baÅŸka bir alan bulunmasÄ±nÄ± talep ettiler.

Yalova'da bulunan Meteoroloji alanÄ±nÄ±n yapÄ±laÅŸmaya açÄ±lmak istenmesi Yalova Platformu tarafÄ±ndan, Yolova Ä°DO'su önünde protesto edildi. YapÄ±lan açÄ±klamada, "Söz konusu alan, trafik yoÄŸunluÄŸu, gürültü ve hava kirliliÄŸi nedeniyle okul yapÄ±lmasÄ±na uygun deÄŸildir. AyrÄ±ca konuyla ilgili Yalova Belediyesi'nin açmÄ±ÅŸ olduÄŸu dava devam etmektedir" denildi.

'ALAN MEVCUT YEÅžÄ°L HALÄ°YLE KORUNMALIDIR'

Yalova Platformu adÄ±na açÄ±klamayÄ± okuyan Hakim MenteÅŸ, "Söz konusu alan mevcut yeÅŸil haliyle korunmalÄ±dÄ±r. Beklenen Marmara depreminde Süleymanbey Mahallesi içinde halkÄ±n toplanma alanÄ± olarak kullanÄ±labileceÄŸi sayÄ±lÄ± yerlerden biridir Meteoroloji alanÄ±. KÄ±yÄ± zonundaki mevcut dolgu alanÄ±, oluÅŸabilecek yÄ±kÄ±m, çökme ve zemin kÄ±rÄ±lmalarÄ± nedeniyle güvenli deÄŸildir ve ancak depremden zarar görmemiÅŸ kesimleri kontrollü bir ÅŸekilde halkÄ±n kullanÄ±mÄ±na açÄ±labilir" dedi.

'OKUL Ä°ÇÄ°N UYGUN BÄ°R ALAN BULUNMALIDIR'

Konunun uzmanÄ± kurum ve kiÅŸilerin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporlarda Marmara denizinde oluÅŸacak bir depremin 5-6 metre yüksekliÄŸinde dalgalar yaratabileceÄŸi açÄ±kça belirttiÄŸini aktaran MenteÅŸ açÄ±klamasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"Bu büyüklükteki dalgalarÄ±n daha okul tahliye edilmeden bölgeye ulaÅŸmasÄ± ile ilkokul çaÄŸÄ±ndaki çocuklara verebileceÄŸi zararlarÄ± düÅŸünmek bile bu alanÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ± için yeterli sebeptir. 1999 depremi sonrasÄ±nda, belediye yönetimi uygun bir yer tahsis edilip Atatürk Ä°lkokulu'nun yeni ve mükemmel bir binaya kavuÅŸturulmasÄ± için uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde, gereken yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Aksine, bu zaman zarfÄ±nda belediye arsalarÄ± satÄ±ÅŸa çÄ±kartÄ±larak birilerine peÅŸkeÅŸ çekilmiÅŸtir. Belediye yönetiminin uzun yÄ±llar süren duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen, yine de, Valilik ve Belediye yönetimi el ele vererek bir çare üretmek zorundadÄ±rlar. Mevcut Meteoroloji sahasÄ±, yeÅŸil haliyle korunmalÄ±dÄ±r. Bu sadece yaÅŸanÄ±lacak deprem için deÄŸil, ÅŸehir merkezinin yeÅŸil görünümünün korunmasÄ± ve yaÅŸatÄ±lmasÄ± için de önemli bir ihtiyaçtÄ±r. Åžehir dediÄŸiniz, beton yÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸildir, yeÅŸil alanlarÄ± ile yaÅŸanÄ±lasÄ± bir yerdir."

AçÄ±klama, "Meteoroloji alanÄ±na, hiçbir gerekçeyle bina yapÄ±lmamalÄ±, okul için gerekli olan uygun bir alan bulunmalÄ±dÄ±r" çaÄŸrÄ±sÄ±yla son buldu. (Yalova/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 23:01

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