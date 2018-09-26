Montenegroâ€™dan yazmÄ±yorum fakat yine de buraya dokunabilirsiniz

5 milyonda 1â€™lik bir ihtimal sosyal medyayÄ± sallarken beni asÄ±l dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren Ã¼lke hatta dÃ¼nya kapitalizminin sallanan ekonomisi.

Hilmi MIYNAT

Denizli

Yeni bir okul dönemine daha merhaba diyoruz. Ä°lkokula baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m yÄ±llarÄ± ve o dönemlerdeki heyecanÄ± anÄ±msamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum da yeni arkadaÅŸlÄ±klar, yeni çanta, yeni defter, yeni pantolon, yeni baÅŸlangÄ±çlar… Çocuksun ve arka sÄ±radaki yaramazÄ±n saçÄ±nÄ± çekmesi, daha arkalardan kafana silgi atÄ±lmasÄ± veya teneffüs zili çaldÄ±ÄŸÄ±nda saklambaç oyununa alÄ±nmama benzeri dertler dÄ±ÅŸÄ±nda pek bir sÄ±kÄ±ntÄ±n olmayacaktÄ±r muhtemelen. (Tabii burada çocuk iÅŸçiliÄŸin olmadÄ±ÄŸÄ± bir ülkede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kabulü üzerinden tartÄ±ÅŸma yürütüyoruz. Fizik dersinde sürtünmenin olmadÄ±ÄŸÄ± kabulü üzerinden hÄ±z problemi çözmek gibi misal.)

Üniversite öyle mi? Ä°kinci öÄŸretimsen KYK burs-kredisinin iki katÄ± harç ödemen gerekiyordur en baÅŸta. Apartta mÄ± kalÄ±yorsun? Bütün yaz kalmadÄ±ÄŸÄ±n evin kirasÄ±nÄ±, faturasÄ±nÄ± ödemek zorundasÄ±n. Yeni döneme borçsuz baÅŸlayalÄ±m dersen çalÄ±ÅŸmak zorundasÄ±ndÄ±r; belki bir fÄ±rÄ±nda, belki inÅŸaatta, belki de bir tekstil fabrikasÄ±nda. Ev taÅŸÄ±yacaksan ya da tutmayÄ± düÅŸünüyorsan dönem baÅŸÄ± bir asgari ücret biriktirmen gerekiyordur kenarda. Baban da iÅŸçiyse zaten bunlar varsayÄ±m olmaktan çÄ±kar, kanun olur senin için. “OlmadÄ± yine bütün yÄ±l yarÄ± zamanlÄ± iÅŸlerde çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±m.” dersin. “SÄ±nav haftalarÄ±nda izin alamazsam çÄ±karÄ±m ne olacak?” diye düÅŸünürsün…

BÄ°R DOKUNUÅžLA BURS Ä°MKANI

Böyle kara kara düÅŸünürken elinde telefon eÄŸlenceli paylaÅŸÄ±mlar ararsÄ±n sosyal medyada. Komik videolar, onedio paylaÅŸÄ±mlarÄ±, instagram hikayeleri… Instagram hikayelerinde gezinirken bir cümle dikkatini çeker: “Montenegro’dan burs veriyoruz buraya dokun!” Evet burs veriliyor ve tek yapmanÄ±z gereken oraya dokunmaktÄ±r. BabamÄ±n bir lafÄ± vardÄ±, 90’larda vergi iadesi için alÄ±ÅŸveriÅŸ fiÅŸi toplarken söylerdi: “TaÅŸ attÄ±n da kolun mu aÄŸrÄ±dÄ±?” Evet sizden taÅŸ taÅŸÄ±manÄ±z da taÅŸ atmanÄ±z da istenmiyordur. Tek yapmanÄ±z gereken oraya buraya dokunmaktÄ±r kazanmak için. “Montenegro neresi kardeÅŸim, bana ne!” diyerek sonraki hikayeye geçmiÅŸtim ilk gördüÄŸümde. Ertesi gün baÅŸka bir gönderi göremez oldum bu gönderi dÄ±ÅŸÄ±nda ben. Virüs müdür, spam mÄ± yayÄ±lmÄ±ÅŸ profilden profile. Bu yazÄ±yÄ± yazarken baktÄ±m google’dan, meÄŸer Montenegro KaradaÄŸ’mÄ±ÅŸ sürekli milli maç yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z.

OLASILIK HESAPLARI, Ä°MKANSIZDA BÄ°R

2018 milli piyango çekiliÅŸinde 10 milyon numara üzerinden 35 milyon bilet basÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Neredeyse tamamÄ± satÄ±ldÄ±. Elbette milli piyango idaresi biletlerden elde ettiÄŸi gelirin bir kÄ±smÄ±nÄ± ikramiye olarak daÄŸÄ±tacaktÄ±. Bilet alanlar da “Ya bana çÄ±karsa diÄŸer bilet alanlarÄ±n havuzda biriken parasÄ±?” diyerek ÅŸansÄ±nÄ± denedi. Ä°htimal, 10 milyonda 1! Bu çekiliÅŸle burs olayÄ±nda her ne kadar bilet parasÄ± ödemen gerekmiyorsa da burs verecek olan hesap reklam gelirleri sayesinde vereceÄŸi bursun fazlasÄ±nÄ± çekiliÅŸ öncesinde çoktan çÄ±kardÄ± bile. 7 milyondan fazla üniversite öÄŸrencisinin olduÄŸunu düÅŸündüÄŸümüzde burs çÄ±kma ihtimali yaklaÅŸÄ±k 5 milyonda 1 diyebiliriz. Yani bir yerine iki milli piyango bileti alan kiÅŸinin kazanma ihtimaliyle eÅŸit.

5 milyonda 1’lik bir ihtimal sosyal medyayÄ± sallarken beni asÄ±l düÅŸündüren ülke hatta dünya kapitalizminin sallanan ekonomisi. AslÄ±nda o instagram hikayelerinde biraz sevimli biraz çÄ±karcÄ± bir çift güler yüz deÄŸil, bir ekonomik sistemin çöküÅŸ hikayesini görüyoruz. AsÄ±l merak ettiÄŸimse bu arkadaÅŸlarÄ±n birçoÄŸu dondurma çubuklarÄ±nda çÄ±kan son model araba çekiliÅŸlerine katÄ±lmÄ±yorken bu bursun onlarÄ± nasÄ±l cezbettiÄŸi konusu. Bugün mahalle bakkallarÄ± dahi veresiye satÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±rdÄ±. Fakat biz veresiye reklam yapÄ±yoruz. Reklam bedelini, kazanma ihtimali 5 milyonda 1 olan bir çekiliÅŸten, çÄ±karsa alacaÄŸÄ±z.

KAPÄ°TALÄ°ZM DE GÄ°DER BU GÄ°DÄ°ÅžLE

Bu reklam kampanyasÄ± bundan beÅŸ yÄ±l önce yapÄ±lsa bu kadar tutmayabilirdi. Avronun 7 küsürlere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kimsede deÄŸil avro, Türk LirasÄ±’nÄ±n dahi pek nadir bulunduÄŸu bir dönem bu çünkü. Benzer bir dönem ve reklam oyunu da yine ekonominin diplerde olduÄŸu yÄ±llar ve gazete kuponu ile beyaz eÅŸya, ansiklopedi, araba vesaire daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günlerde yaÅŸandÄ±. Ä°nsanlarÄ±n bu çekiliÅŸlere katÄ±lÄ±mÄ± deÄŸil anormal olan. Ekonomik olarak diplere vurmamÄ±z mÄ±dÄ±r peki anormal? HayÄ±r! Ekonomik kriz bu sistemin normali, doÄŸasÄ± hatta kanunudur. DoÄŸasÄ± gereÄŸi belli aralÄ±klarla kriz yaratan bozuk bir düzendir anormal. Ve belki böyle bir düzenin ayakta kalabilmek için Ä±srarla ayak sürümesi, insanlarÄ±n böyle bir sisteme razÄ± gelebiliyor olmasÄ±.

“Eylül toparlandÄ± gitti iÅŸte/Ekim filan da gider bu gidiÅŸle” diyor ya hani Turgut Uyar, ÅŸöyle kuralÄ±m biz dizeleri yeni baÅŸtan: “Feodalizm toparlandÄ± gitti iÅŸte/Kapitalizm filan da gider bu gidiÅŸle.” Ne kadar çabuk giderse o kadar iyi bizim için. Ben kiramÄ± Montenegro’dan bir çift ödesin istemiyorum. KaradaÄŸ’dan pardon.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:58

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