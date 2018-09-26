Belki ejder meyvesi yemezler de emekÃ§iler karnÄ±nÄ± doyurabilir

Hayali mimarlÄ±k olan fakat ve Ã§ocuk yaÅŸta Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±na girmek zorunda kalan tersane iÅŸÃ§isi: Eh malum, yaÅŸamak o kadar da kolay deÄŸil bu Ã¼lkede.

Fatih KIVRAK

Ä°stanbul/Tuzla

1996 yÄ±lÄ±nda EskiÅŸehir’in Çifteler ilçesinde gözlerimi açtÄ±m. KüçüklüÄŸüm çoÄŸunlukla ailem ile birlikte ÅŸehirden ÅŸehre göçerek geçti. O zamandan kalan pek hatÄ±ram yok. O zamanlar bir arkadaÅŸ bile edinebilecek kadar uzun süre kalamÄ±yorduk hiçbir yerde. Bu yüzden arkadaÅŸ edinmek anlamsÄ±zlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Evet o zamanlar bayaÄŸÄ± sÄ±kÄ±cÄ± idi. Bu yüzden sÄ±kÄ±cÄ± hayatÄ±mÄ±n 2. sahnesine geçiyoruz. Åžu anda Ä°stanbul’da yaÅŸÄ±yorum. Okul hayatÄ±m burada 5. sÄ±nÄ±ftan itibaren baÅŸladÄ±. Ortama alÄ±ÅŸmak yeni arkadaÅŸlÄ±klar edinebilmek nasÄ±ldÄ±r tahmin edebilirsiniz. ArtÄ±k bazÄ± ÅŸeylerin anlam kazanmasÄ± gerektiÄŸi gerçeÄŸi, hayatÄ±n sana sunduÄŸu olanaklardan sadece birkaçÄ±dÄ±r. Teodor Ruzvelt’in dediÄŸine göre arkadaÅŸlÄ±k seçilebilir kardeÅŸliktir. Ama kim takar Ruzvelt’i. Ortaokul bittikten sonra lise dönemim bir önceki kÄ±sma nazaran daha kötü idi. EÄŸitim sisteminin bu denli kötü ilerlemesi, öÄŸrencilere dayattÄ±ÄŸÄ± ne olacaÄŸÄ± belirsiz random bir hayata sürüklemesi çok açÄ±k.

Liseyi 1. sÄ±nÄ±fÄ± bitiremeden bÄ±raktÄ±m. ÇoÄŸunlukla bazÄ±larÄ± bunu kiÅŸisel olarak baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ma baÄŸlÄ±yor ama yanÄ±lÄ±yorlar. Lise hayatÄ±mdan bana kalan hatÄ±ralar, okul çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±, ders sonrasÄ± ve öncesi olan kavgalarÄ±mdÄ±, nedense benimle kavga etmeyi çok severlerdi. Liseyi bÄ±raktÄ±ktan sonra çalÄ±ÅŸma hayatÄ±na atÄ±lmak zorunda kaldÄ±m. Ä°stemediÄŸim bir hayatÄ±n içinde kendimi bulmak ne kadar zor olsa da buna mecburdum.

Ä°lk torna atölyesinde baÅŸladÄ±m iÅŸe, 4 yÄ±l kadar çalÄ±ÅŸtÄ±m. Bu süreçte ileri teknik resim ve programlarÄ± öÄŸrenmek için okula tekrar baÅŸladÄ±m ve baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde bitirdim. Fakat yine de sevdiÄŸim ve yapmak istediÄŸim bir iÅŸ deÄŸildi. Benim hayalim mimar olmaktÄ±. Bunun için akÅŸam lisesine yazÄ±ldÄ±m. Ama o da o kadar kolay deÄŸildi çünkü hem okuyup hem çalÄ±ÅŸmam gerekiyordu. Eh malum, yaÅŸamak o kadar da kolay deÄŸil bu ülkede. Ekonomik bir desteÄŸin yoksa ve yapacaÄŸÄ±n ne varsa önce para sonra yaÅŸa.

Tersaneye girdikten sonra oradaki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± gördükçe aslÄ±nda yaÅŸamanÄ±n çok daha zor olduÄŸunu anladÄ±m. Ä°nsanlar borç içinde ve mecbur tersane ÅŸartlarÄ±na katlanmak zorundalar. Ama ne yazÄ±k ki ülkedeki tabloya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda çok daha fazla katlanmak zorunda kalacaklar tersaneye. Ä°ÅŸsizlik almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor, yaÅŸam her geçen gün pahalÄ±laÅŸÄ±yor, vergiler altÄ±nda yürünemez olmuÅŸ. YastÄ±k altÄ±nda da yok ki dolar bozdurup ülkeyi kurtaralÄ±m. Neyse belki sevgili yöneticilerimiz bir gün sÄ±kÄ±lÄ±r saraylardan veya bir gün de ejder meyvesi yemekten kendini geri tutarsa belki birkaç milyon emekçi karnÄ±nÄ± doyurabilir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 20:59

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