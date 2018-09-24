Akademisyen Kerem AltÄ±parmak'tan Ankara Ãœniversitesi'ne veda

Ankara Ãœniversitesi Siyasal Bilgiler FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Yrd. DoÃ§. Dr. Kerem AltÄ±parmak, kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda istifa ettiÄŸini duyurdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öÄŸretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem AltÄ±parmak istifa ettiÄŸini duyurdu. AltÄ±parmak, Bianet'te istifasÄ±na iliÅŸkin olarak kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da "Üniversite emekli olmayÄ± hayal ettiÄŸim yerin çok gerisine düÅŸtü" ifadesini kullandÄ±.

"AtÄ±ldÄ±klarÄ± gün hesaplarÄ± da kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için susturulan meslektaÅŸlarÄ±m adÄ±na da bir iki söz söylemeden ayrÄ±lmanÄ±n doÄŸru olmayacaÄŸÄ± sonucuna ulaÅŸtÄ±m. Nihayet sanÄ±rÄ±m öÄŸrencilerime de böyle bir açÄ±klama borçluyum" diyen AltÄ±parmak'Ä±n "Bir Veda YazÄ±sÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nÄ±n bir bölümü:

Üniversiteye veda yazÄ±m. Özellikle neden daha uzun direnmedin diyen arkadaÅŸlara cevabÄ±m olarak da okunabilir. Ben “daha iyi bir iÅŸ bulduÄŸum” için deÄŸil, üniversite emekli olmayÄ± hayal ettiÄŸim yerin çok gerisine düÅŸtüÄŸü ve hatta artÄ±k üniversite sayÄ±lamayacaÄŸÄ± için ayrÄ±lÄ±yorum. https://t.co/T5hfKAHWZp — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) 24 Eylül 2018

"1991 yÄ±lÄ±nda çocukluktan yeni çÄ±karken girdiÄŸim Cebeci Kampüsü’nden, 27 yÄ±l sonra ayrÄ±lmak üzere geçtiÄŸimiz hafta istifa dilekçemi sundum.

Ä°ÅŸin doÄŸrusu, önce onlarca dostumun, meslektaÅŸÄ±mÄ±n hala hangi gerekçeyle atÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± bilmedikleri üniversiteden kendi kararÄ±mla ayrÄ±lÄ±yorken konuyu kiÅŸileÅŸtirmeden yeni hayatÄ±ma baÅŸlamanÄ±n en doÄŸru yol olduÄŸunu düÅŸünmüÅŸtüm.

Ama istifanÄ±n anlamÄ± üzerine aldÄ±ÄŸÄ±m bazÄ± eleÅŸtiriler bu fikrimi deÄŸiÅŸtirdi. DahasÄ± atÄ±ldÄ±klarÄ± gün hesaplarÄ± da kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için susturulan meslektaÅŸlarÄ±m adÄ±na da bir iki söz söylemeden ayrÄ±lmanÄ±n doÄŸru olmayacaÄŸÄ± sonucuna ulaÅŸtÄ±m. Nihayet sanÄ±rÄ±m öÄŸrencilerime de böyle bir açÄ±klama borçluyum.

Üniversitede ayrÄ±lmak isteyen muhalif insanlara genelde ÅŸöyle bir eleÅŸtiri yöneltiliyor: “direnmek gerekmez mi?” ya da “kaleyi korumak, sahip çÄ±kmak gerekmez mi?”, “Siz gittiÄŸinizde yerinizi baÅŸkalarÄ± doldurmayacak mÄ±?”

Öncelikle ÅŸunu ifade edeyim, bu mesleÄŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m zaman aynÄ± kapÄ±dan emekli olarak çÄ±kmayÄ± hayal ediyordum, tÄ±pkÄ± geçen iki senede haksÄ±z bir ÅŸekilde ihraç edilen onlarca arkadaÅŸÄ±m gibi. Bu açÄ±dan bakÄ±lÄ±nca, ayrÄ±lmamÄ±n “daha güzel bir iÅŸ buldum, o yüzden gidiyorum” olmadÄ±ÄŸÄ± ya da baÅŸka bir deyiÅŸle gönüllü bir gidiÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±k. Bununla birlikte, durumu baskÄ±lara dayanamadÄ±m da o yüzden gidiyorum ÅŸeklinde tarif etmek de haksÄ±zlÄ±k olur. ÇeÅŸitli idari baskÄ±lara maruz kalmÄ±ÅŸ olsam da, çok daha aÄŸÄ±r baskÄ±lar altÄ±nda olan insanlarÄ± düÅŸününce bunu çok abartacak deÄŸilim, yani kalmak isteseydim kalabilirdim.

Bu nedenle, durumu ÅŸöyle tarif etmek daha doÄŸru olacak sanÄ±rÄ±m: Ben “daha iyi bir iÅŸ bulduÄŸum” için deÄŸil, üniversite emekli olmayÄ± hayal ettiÄŸim yerin çok gerisine düÅŸtüÄŸü ve hatta artÄ±k üniversite sayÄ±lamayacaÄŸÄ± için ayrÄ±lÄ±yorum. Bu durumda direnmek, dayanmak denilen ÅŸey de anlamÄ±nÄ± yitiriyor. Üniversite ve akademi için direnmek ve dayanmak çok anlamlÄ± olabilirdi ama geriye kalan ÅŸey öyle bir ÅŸey deÄŸil. Bu nedenle tam da akademi adÄ±na direnebilmek için üniversite dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmak gerektiÄŸini düÅŸündüÄŸüm için ayrÄ±lÄ±yorum.

Üniversitede kalan ve farklÄ± düÅŸünen meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za haksÄ±zlÄ±k etmek istemem. Kimi mecbur olduÄŸu için kimi gerçekten umut olduÄŸunu düÅŸündüÄŸü için görevlerine devam edecek. Muhtemelen de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Ama yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu büyük çöküÅŸü tarif etmenin de zorunlu olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Ä°zninizle kÄ±saca içinde olduÄŸumuz kurumlara artÄ±k neden üniversite denemeyeceÄŸini tarif etmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 13:54

www.evrensel.net