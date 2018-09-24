MHP Ã¶nceki gÃ¼n detaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± af teklifini Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sundu.

MHP af teklifini Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sundu. MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Feti YÄ±ldÄ±z, af teklifinin detaylarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±z açÄ±klamasÄ±nda, "Teklif 19 MayÄ±s 2018 öncesi suçlarÄ± kapsÄ±yor. Teklif cezalarda 5 yÄ±llÄ±k indirimi kapsÄ±yor" dedi. 'FETÖ' mensubu hakim ve savcÄ±larÄ±n geçmiÅŸte adalet mekanizmasÄ±nÄ± yÄ±prattÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinerek, yapÄ±lan hukuka aykÄ±rÄ± iÅŸlemler sonucu verilen kararlar ile son yÄ±llarda Türkiye'de tutuklu hükümlü sayÄ±sÄ±nda çok ciddi artÄ±ÅŸlar meydana geldiÄŸine, cezaevlerindeki fiziki koÅŸullar ve doluluk oranlarÄ±na dikkat çekti.

KAPSAM DIÅžINDA KALAN SUÇLAR

YÄ±ldÄ±z'Ä±n açÄ±klamasÄ±ndan bölümler ÅŸöyle:

"Kapsam dÄ±ÅŸÄ±na alÄ±nan suçlar devlet güvenliÄŸine karÅŸÄ± suçlar, milli savunmaya karÅŸÄ± suçlar, devlet sÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± suçlar, soykÄ±rÄ±m ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suçlar, kasten adam öldürme kapsam dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Vücut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlar kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda. Cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suçlar kapsam dÄ±ÅŸÄ±. Kanunun amacÄ± belli, biz devlete karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarÄ± kapsam dÄ±ÅŸÄ±nda tuttuk."

"Devlete, hükümete, milli savunmaya karÅŸÄ± suçlar, adam öldürme suçlarÄ±, cinsel suçlar, çocuklara karÅŸÄ± yapÄ±lan cinsel suçlar, Orman Kanuna ait suçlar, 3713 sayÄ±lÄ± Terörle Mücadele Kanunu'ndaki suçlar ve Atatürk aleyhine iÅŸlenen suçlar kapsam dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r."

"SanÄ±k ve ÅŸüphelinin tutukluluk durumuna gelince istinaf ve ve temyiz kanun yolunda ilk derece mahkemesiyle istinaf ceza dairesinde hükmolunan cezalarÄ±n toplam süresi, kavuÅŸturma evresindeyse iddianame ya da görevsizlik kararÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n iÅŸlediÄŸi iddia olunan suç ve suçlara iliÅŸkin sevk maddelerindeki cezanÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ±. SoruÅŸturma evresinde ÅŸüphelinin üzerine atÄ±lÄ± suç ve suçlarÄ±n kanun maddesinde gösterilen cezanÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ± göz önüne alÄ±narak, tabi olduklarÄ± infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yÄ±l indirim yapÄ±lmak suretiyle deÄŸerlendirilir."

"Türkiye'de tutuklu hükümlü sayÄ±mÄ±z 253 bin civarÄ±nda. Bunlardan terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu var. Adam öldürme suçundan 22 bin 610 hükümlü, 5 bin 664 tutuklu var. Kanun kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda olanlarÄ± çÄ±kÄ±nca 162 bin tutuklu ve hükümlü bu düzenlemeden faydalanacaktÄ±r. Bunlar adli suçlar, devlete karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlar deÄŸil." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 13:05

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