TBMM BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m: BerberoÄŸlu'nun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã¶nemlidir

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: BerberoÄŸluâ€™nun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã¶nemlidir.Â

TBMM BaÅŸkanÄ± BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, Özbekistan ziyareti öncesi EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Ziyaretinde, Özbekistan baÅŸbakanÄ± ve cumhurbaÅŸkanÄ± ile bir araya geleceklerini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu görüÅŸmelerde iki ülke arasÄ±ndaki bütün konularÄ±, parlamenter diplomasi, parlamenter demokrasinin geliÅŸtirilmesi, ayrÄ±ca ülkelerimiz arasÄ±nda ticaretin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n ve kültürel faaliyetlerin daha ileri bir noktaya getirilmesi konularÄ±nda birçok baÅŸlÄ±k ele alÄ±nacaktÄ±r" dedi.

'TEKLÄ°FLER, MECLÄ°SÄ°N MEHABETÄ° Ä°ÇÄ°NDE DEÄžERLENDÄ°RÄ°LECEK'

Daha sonra basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP'nin yarÄ±n TBMM'ye sunacaÄŸÄ± af teklifi ve kendisinin af teklifine bakÄ±ÅŸÄ±yla ilgili yöneltilen soru üzerine, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ben TBMM baÅŸkanÄ± olmadan, partimin af konusundaki düÅŸüncesini biliyorsunuz. Åžu andaki sorumluluÄŸum itibariyle benim Meclise gelecek tekliflerle ilgili görüÅŸlerimin çok da Meclisin çalÄ±ÅŸma sistemine uygun olmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Ancak bundan sonra bütün gruplarÄ±n vereceÄŸi teklifler, Meclisin mehabeti içerisinde deÄŸerlendirilecek, müzakereler yapÄ±lacak ve sonuç tahakkuk edecektir. MHP'nin bir süreden beri bu konuda zaten kamuoyuna mal olmuÅŸ beyanÄ± var. Ve bunu ÅŸimdi teklifi dönüÅŸtürüp, somutlaÅŸtÄ±rÄ±p Meclise sunacaklar. TBMM'ye sunulan bütün kanun teklifleri nasÄ±l iÅŸlem görüyorsa, bu da aynÄ± ÅŸekilde iÅŸlem görecek. Tabi daha teklif sunulmadÄ±ÄŸÄ± için ben detaylarÄ±nÄ± açÄ±klamaya mezun deÄŸilim. Parti yetkilileri bu konuda kamuoyuna gerekli bilgilere de vermiÅŸ bulunuyorlar."

'YENÄ° DÖNEMDE Ä°Ç TÜZÜÄžÜN UYARLANMASI MESELESÄ° VAR'

TBMM'nin 1 Ekim'de açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yeni dönemin Meclis çalÄ±ÅŸmalarÄ± da 1 Ekim itibariyle baÅŸlÄ±yor. Yeni dönemde önümüzde hakikaten, ülkemizin açÄ±sÄ±ndan, milletimizin ihtiyaçlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan önemli konular olacaÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. Bütçe 17 Ekim itibariyle Meclise sunulacak, onun görüÅŸmeleri zaten yÄ±lsonuna kadar komisyonda, genel kurulda devam ediyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra yeni dönemde iç tüzüÄŸün uyarlanmasÄ± meselesi var. BilindiÄŸi gibi mevcut iç tüzük, parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiÄŸimiz bir iç tüzüktür. Åžimdi bunun bir cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemine göre yeniden uyumlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± var. AyrÄ±ca yine yeni sistemde kanunlarÄ±n yapÄ±lma ÅŸeklinin deÄŸiÅŸtiÄŸini dikkate alarak gerekli yeni düzenlemeler olmasÄ± da söz konusudur. Kanun teklifi, tasarÄ±sÄ± sadece bütçe kanunuyla sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu için bundan sonraki faaliyetlerde milletvekili ve milletvekillerinin bir veya daha fazla vereceÄŸi tekliflerin hangi mekanizmada ele alÄ±nacaÄŸÄ±, yürütmeden bu kanunlarla olan iliÅŸkileri, komisyon genel kurul aÅŸamalarÄ±nda ne olacaÄŸÄ±, bütün bunlar parti gruplarÄ±nÄ±n görüÅŸleri de dikkate alÄ±narak yeni tüzükte düzenlenmiÅŸ olacak" diye konuÅŸtu.

'HEDEF, Ä°Ç TÜZÜÄžÜN UZLAÅžMA Ä°LE BELÄ°RLENMESÄ°'

10-15 gün önce partilere bir çaÄŸrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Yeni iç tüzükle ilgili tekliflerinizi eÄŸer TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na getirirseniz, bu teklifler üzerinde bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±labilir demiÅŸtim. Åžu ana kadar ulaÅŸan bir teklif yok. EÄŸer Meclis açÄ±lmadan gelirse ona göre izlenecek yolu belirleriz. EÄŸer Meclis açÄ±ldÄ±ktan sonra gelirse de zaten ne yapÄ±lacaÄŸÄ± bellidir. Hedef iç tüzüÄŸün daha çok uzlaÅŸma ile belirlenmesi ve buna göre komisyonlarda, genel kurulda görüÅŸülerek yürürlüÄŸe girmesidir. Zira iç tüzük bir anlamda TBMM'nin anayasasÄ± niteliÄŸindedir. O bakÄ±mdan mümkün olan en yüksek düzeyde uzlaÅŸma aranmasÄ± hedefimizdir. Ancak bu mümkün deÄŸilse de demokrasinin kurallarÄ± iÅŸlemeye devam eder. Hiçbir iÅŸ çözümsüz kalmaz, ama tercihimiz uzlaÅŸma yönündedir. AyrÄ±ca yurt dÄ±ÅŸÄ±na 2 tane asker gönderme teskeresinin yenilenmesi konusunda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gönderdiÄŸi bir teskere var. Bunlar da süreç içerisinde Mecliste görüÅŸülecek. Gündem dÄ±ÅŸÄ± konuÅŸmalar, grup önerileri vesaire de devam edecek. 1 Ekim tarihi itibariyle Gazi Meclisimizi yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma programÄ± bekliyor. Yeni çalÄ±ÅŸma döneminin ülkemize, milletimize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum."

ENÄ°S BERBEROÄžLU AÇIKLAMASI

TBMM BaÅŸkanÄ± BinalÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Ä°stanbul milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nun tahliye edilmesiyle ilgili sorulan sorulara da, "YargÄ±tay bir karar verdi. Åžimdi bu karar üzerinde hukukçular tartÄ±ÅŸÄ±yorlar. FarklÄ± görüÅŸler var, ama bu tartÄ±ÅŸmanÄ±n ötesinde bir gerçek var. Bu karardan sonra SayÄ±n Enis BerberoÄŸlu tahliye edilmiÅŸtir, serbest kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu önemlidir. Bundan sonraki süreç, kendi seyri içerisinde devam edecektir" cevabÄ±nÄ± verdi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 16:25

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