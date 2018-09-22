KÃ¶ln'de Adil Demirci'ye Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k toplantÄ±sÄ±na ilgi yoÄŸun oldu

Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanan Alman ve TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± gazeteci Adil Demirci iÃ§in KÃ¶lnâ€™de etkinlik dÃ¼zenlendi.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Nisan 2018'de Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanan Alman ve Türk vatandaÅŸÄ± gazeteci Adil Demirci'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için Almanya'nÄ±n Köln kentinde anlamlÄ± bir etkinlik gerçekleÅŸtirildi. Adil Demirci'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak için Almanya'da kamuoyu oluÅŸturmak için kurulan “Adil Demirci'ye Özgürlük” inisiyatifi tarafÄ±ndan önceki gün düzenlenen dayanÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ yazar Günter Wallraff, kÄ±sa bir süre önce Almanya'ya gelmesine izin verilen gazeteci MeÅŸale Tolu, SPD eski milletvekili Lale Akgün, akademisyen Åžaro Garip ve Adil Demirci'nin kardeÅŸi Tamer Demirci katÄ±ldÄ±.

Çok sayÄ±da kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dayanÄ±ÅŸma toplantÄ±sÄ±nda ilk konuÅŸmayÄ± yapan MeÅŸale Tolu, “Benim Almanya'ya gelmem, Türkiye'de gazeteciler ve basÄ±n üzerindeki baskÄ±larÄ±n bitti anlamÄ±na gelmiyor” dedi. 8 ay boyunca cezaevinde kalan Tolu, cezaevinde asÄ±l olarak muhaliflerin sindirilmak istendiÄŸini bizzat gördüÄŸünü ifade ederek, “Ama ben cezaevinden güçlenerek çÄ±ktÄ±m. Bu nedenle basÄ±na ve gazetecilere yönelik baskÄ±lara karÅŸÄ± Almanya'da çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸim” dedi.

Günter Wallraff ise yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, basÄ±na yönelik baskÄ±larÄ±n baÅŸ mimarÄ± olan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n önümüzdeki hafta Berlin ve Köln'e gelmesine tepki göstererek, “Ülkem adÄ±na, Köln adÄ±na utanç duyuyorum. Alman hükümetinin hiç bir ÅŸart öne sürmeden ErdoÄŸan ile görüÅŸmeye kabul etmesini kabul etmiyoruz. En azÄ±ndan Alman vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi için bir ÅŸart olabilirdi. Bu bile yapÄ±lmadÄ±. Bu nedenle Almanya'nÄ±n ErdoÄŸan'Ä± bu ÅŸekilde karÅŸÄ±lamasÄ±nÄ± kabul etmeyeceÄŸiz ve her türlü tepkimizi ortaya koyacaÄŸÄ±z” dedi.

Lale Akgün, ErdoÄŸan'Ä± destekleyen örgütlerin Almanya'da rahat bir ÅŸekilde faaliyet yürütmesine izin verilmesini eleÅŸtirirken, Åžaro Garip ise rehin alma politikasÄ±na karÅŸÄ± her alanda mücadele edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

“Adil Demirci'ye Özgürlük” inisiyatifinden Tamer Demirci ise her çarÅŸamba günü Köln'de açtÄ±klarÄ± dayanÄ±ÅŸma standÄ±na bir çok insanÄ±n gelerek destek verdiÄŸini, bu sayede yeni dotluklar kurduklarÄ±nÄ± belirterek, “Bu günkü etkinliÄŸe bu kadar insanÄ±n katÄ±lmasÄ± da bunun sonucu. Standlarda topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z imzalarÄ± önümüzdeki hafta perÅŸembe günü Berlin'de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ileteceÄŸiz. BakanlÄ±k MüsteÅŸarÄ± Michael Roth ile bir araya geleceÄŸiz ve Adil'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için Almanya'nÄ±n harekete geçmesini isteyeceÄŸiz” dedi.

GörüÅŸmenin ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'da resmi temaslarda bulunmasÄ±na bir gün önceye gelmesi ayrÄ± bir önem yaÅŸÄ±yor. ToplantÄ±da verilen bilgilere göre, Adil Demirci ilk olarak 20 KasÄ±m günü mahkeme karÅŸÄ±sÄ±nda çÄ±karÄ±lacak. Köln'den bir delegasyon da duruÅŸmada hazÄ±r bulunacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 15:21

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