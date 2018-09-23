Adnan GERGER

İktidarın, ekonomik ve sosyal refah söylemleriyle erken seçim yaparak yeniden hem de yönetim anlayışının yeniden şekillenerek iktidar olan iktidarın yönettiği bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “Yaşam Koşulları Araştırması”na göre 54 milyon insanın zor bela geçindiği, 47 milyon insanın borç içinde yüzdüğü, 26 milyon insanın açlıkla sınandığı bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Ekonomik krizden çıkmak için öngörülen programların inandırıcılığı konusunda insanların çarşıda pazarda bizzat yaşayarak bir umudun olmadığı bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Toplumsal bazı siyasi gelişmelerin üzerine suçu atarak algılarla ekonomik krize gerekçe bulmanın alışageldiği, bu ekonomik kalkınma programında uygulanan ve uygulanacak yöntemlerin dövizin hiç oralı olmadığı bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Ucuz iş gücü olduğu için özellikle Suriyeli göçmenlerin iş kollarında tercih edildiği, özellikle göçmenlerin sanayide işçi olarak çalışanların sayısının her geçen gün arttığı gözlenen, gerçekte işsizlik artarken işsizliğin önlendiğine dair açıklama yapılan bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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İstanbul 3. havalimanında inşaat işçilerinin kötü çalışma koşullarını ve haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapınca polis ve jandarmanın şiddetli baskısıyla karşılaştığı, yüzlercesinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanların avukatlarıyla görüştürülmediği iddialarının ortaya atıldığı onlarcasının tutuklandığı bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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İthal etlerde “Şarbon” hastalığı ortaya çıktığı kesinleşmesine rağmen kaç kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı, kaç kişinin öldüğüne dair bilgilerin gizlendiği, pek muteber(!) medyamızın bu konuyu görmezden geldiği bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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İlköğretimden yükseköğretime kadar her geçen sene yeni uygulamaların denendiği, açıklanan yeni programların; kaliteli, modern, ileri ülkelerin eğitim sistemiyle boy ölçüşecek bir düzeye ulaşma ümidini vereceğine eğitim sisteminde büyük kaygı yaratıldığı bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Kentlerinde en ufak bir yeşil alanın bırakılmayacağına ant içilmiş gibi her yeri betonlarla örüldüğü, eski kamu binaların bile yıkılıp yıkılıp yerine yenilerinin dikildiği, kentlerin devasa beton bloklarla çevrildiği bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Kentlerinde beton blokların bir ormana dönüştürülmesine karşın alt yapının yıllar öncesinden kalışına kimsenin aldırmadığı, en ufak bir yağmurda ortalığın sel aldığı, otopark sorununa kimsenin aldırmadığı, yürüyecek kaldırımların kalmadığı bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Kırsal kesimlerinin giderek tüketildiği, zeytinliklerinin, tarıma açık arazilerinin, ormanlık alanların, deniz kıyılarının betonlara teslim edildiği bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Kaybolan evlatlarının ve yakınlarının acısını dile getiren ‘Cumartesi Anneleri’nin seslerinin kısıldığı bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Bireysel hak ve özgürlüklerinin daha ne olduğu bilinmediği, halkın bunları kullanmaya korktuğu, cezaevlerinde Selahattin Demirtaş gibi bir parti liderinin ve milletvekillerinin tutuklu ve hükümlü olduğu bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Kağıt fabrikasını kapatarak kağıt bulmakta zorluk çekildiği, kültürel hayatın olmaza olmazı yazılı eserlerin artık rahatlıkla basılmadığı bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Giderek entelektüelliğin değersizleştirildiği, buna karşın bazı cahil cühela kesimin kendisini allameicihan olarak sunduğu, fikir sahibi olmayan kişilerin her konuda bilgi sahibi otoriter olarak kabul gördüğü, bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Hayatın giderek pahalılaştığı ve bu pahalılaşmanın giderek çığ gibi büyüdüğü, diğer yandan paralarının hesabını bilmeden har vurup harman savuran insanların var olduğu, ailesinin nafakasını çıkartmak için ölümü göze alarak canhıraş çalışanların yanı sıra haksız kazanç sağlayarak milyonerlerin var olduğu, bu durumu bilip de bilmezden gelen korkusundan susan insanların yaşadığı bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?

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Biliyorum, bu ülkede mutlu olarak yaşanır mı sorusu çok... Haydi siz de sorun, kendinize. Hangi inançtan, etnik yapınız ne olursa olsun, hangi siyasi düşünceye sahip olursanız olun, mevki makamınız ne olursa olsun, sosyal konumuz ne olursa olsun, kim olursanız olun elinizi “bir insan” olarak vicdanınıza koyun, aklınızın ve yüreğinizin sesini dinleyin ve sorun. “Gerçekten bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz?”