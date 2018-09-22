'KomÃ¼nist BaÅŸkan' MaÃ§oÄŸlu Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¼rÃ¼n hasadÄ± baÅŸladÄ±

OvacÄ±k Belediyesi BaÅŸkanÄ± Fatih Mehmet MaÃ§oÄŸlu Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¼rÃ¼n hasadÄ± baÅŸladÄ±. Yeni Ã¼rÃ¼nler organik marketlerde satÄ±ÅŸa sunulacak.

Ferit DEMÄ°R

Dersim'in OvacÄ±k ilçesinde, Komünist Partili Belediye BaÅŸkanÄ± Fatih Mehmet MaçoÄŸlu'nun öncülüÄŸünde ekimi yapÄ±lan kuru fasulyenin hasadÄ±na baÅŸlandÄ±. OvacÄ±k Belediyesi'nin üreticilerle birlikte kurduÄŸu TarÄ±msal KalkÄ±nma Kooperatifi üyelerinin ortak olarak, 500 dönüm arazide ektiÄŸi kuru fasulyenin hasadÄ± için her gün çok sayÄ±da gönüllü bölgeye gelirken, Türkiye'nin ilk ve tek Komünist Partili Belediye BaÅŸkanÄ± MaçoÄŸlu da fasulye topluyor. Bu yÄ±l farklÄ± organik ürünleri de satÄ±ÅŸa sunduklarÄ±nÄ± söyleyen MaçoÄŸlu, organik ürün marketleri kuracaklarÄ±nÄ± söyledi.

OvacÄ±k Belediyesi'nce, üreticilerle birlikte kurulan TarÄ±msal KalkÄ±nma Kooperatifi üyelerinin ektiÄŸi ve tamamÄ± organik olan nohut ve kuru fasulyenin hasadÄ±na baÅŸlandÄ±. Ä°nternet üzerinden satÄ±ÅŸa sunulmak üzere hazÄ±rlanan ürünlere bu yÄ±l yenileri de eklenirken, Türkiye'nin deÄŸiÅŸik yerlerinden çok sayÄ±da gönüllü de hasat için OvacÄ±k'a geldi. Türkiye'nin en kaliteli tuzu olarak bilinen Pülümür kaya tuzu, Pertek ve ÇemiÅŸkezek bölgelerinde üretilen organik dut pekmezi, Dersim dutu, organik polen ve propolis, OvacÄ±k ilçesinde belediye öncülüÄŸünde kurulan mandÄ±rada üretilen organik kaÅŸar peyniri de bu yÄ±l satÄ±ÅŸa sunulan ürünler arasÄ±nda yer aldÄ±. HasadÄ±n Türkiye'nin deÄŸiÅŸik yerlerinden gelen gönüllülerin yardÄ±mÄ± ile 15 gün içinde tamamlanacaÄŸÄ± öÄŸrenilirken, OvacÄ±k'ta yapÄ±lan üretimin son iki yÄ±lda yüzde 500 arttÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Hasada katÄ±lan OvacÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Fatih Mehmet MaçoÄŸlu, artan zamanlarda ise ürünlerin paketlenmesi ve satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lanlarÄ±n gönderilmesine yardÄ±m ediyor.

FotoÄŸraf: Ferit Demir/DHA

ORGANÄ°K ÜRÜN MARKETLERÄ°

OvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± KÄ±nÄ±k köyünde hasada katÄ±lan Belediye BaÅŸkanÄ± Fatih Mehmet MaçoÄŸlu, organik ürün marketleri kuracaklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Biz asla zirai ilaçlama ve fenni gübre kullanmÄ±yoruz. Ürünlerimiz tamamen organiktir. Ürünleri tarladan tüketiciye sunuyoruz. Ankara, Ä°zmir ve Ä°stanbul'da bazÄ± belediyelerden yer istedik. Oralarda organik ürünlerin satÄ±ÅŸÄ± için market açÄ±yoruz. Marketleri, kurduÄŸumuz üretici kooperatifi iÅŸletecek. Elde edilen kâr ile üretici desteklenecek ve üniversite öÄŸrencilerine burs verilecek. AyrÄ±ca köylüye ücretsiz organik tohum temin edeceÄŸiz. Bu yÄ±l, yeni organik ürünleri satÄ±ÅŸa sunduk ve yoÄŸun taleple karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k.Organik ürün satÄ±ÅŸÄ±na kuru fasulye, nohut ve bal ile baÅŸladÄ±k.Bu yÄ±l organik ürünlerimizin çeÅŸitlerini artÄ±rdÄ±k. Özellikle insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na çok yararlarÄ± olan yeni ürünler piyasaya sunduk. YoÄŸun taleplere yetiÅŸemiyoruz. Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir'de organik ürün marketleri açmaya karar verdik. Ürünleri tüketiciye kargo ile yoluyoruz. Her gün bir kamyon kargo gidiyor ve talepleri karÅŸÄ±layamÄ±yoruz. Bunun için ürünleri doÄŸrudan tüketiciye sunma kararÄ± aldÄ±k. Ä°stanbul Gazi Mahallesi ve Göztepe'de iki organik ürün marketi açtÄ±k. Maltepe, KadÄ±köy ve BakÄ±rköy belediyeleri ile görüÅŸmeler yaptÄ±k. YakÄ±n zamanda bize yer saÄŸlayacaklar ve marketler açacaÄŸÄ±z. Ankara ve Ä°zmir'de de organik market açacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Ferit Demir/DHA

ÜRETÄ°M 2 YILDA YÜZDE 500 ARTTI

GeçmiÅŸte tüketici konumunda olan köylülerin, organik ürünler Türkiye pazarÄ±na sunulduktan sonra tekrar üretime baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BaÅŸkan MaçoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"OvacÄ±k'ta baÅŸlayan organik üretim, Pertek, Pülümür, Nazimiye, Hozat, ÇemiÅŸgezek ve Mazgirt ilçelerimize de yayÄ±ldÄ±. Her gün onlarca ton nohut, kuru fasulye ve diÄŸer ürünler kooperatifimize teslim ediliyor. OvacÄ±k'ta, geçmiÅŸte köylüler arazilerinin yüzde 10'luk kÄ±smÄ±nÄ± ekiyordu. Bugün neredeyse yüzde 100'ünü ekebiliyor. Biz köylüyü direkt üretime kattÄ±k ve kurduÄŸumuz kooperatife ortak ettik. BatÄ± illerinden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan inanÄ±lmaz bir talep var. Ä°nternet satÄ±ÅŸlarÄ±na yetiÅŸemiyoruz. Her gün tonlarca ürünü kargo ile gönderiyoruz. Her yÄ±l ektiÄŸimiz ürünlerden elde ettiÄŸimiz tohumlarÄ± ayÄ±rarak, üreticimize ve tarÄ±ma yeniden katÄ±lan köylümüze ücretsiz daÄŸÄ±tÄ±yoruz. Ekim yapan köylümüz, ürünü aldÄ±ktan sonra bize tohum desteÄŸi veriyor. Bu tohumlarÄ±, farklÄ± bölgelerdeki köylülere daÄŸÄ±tarak, üretimi teÅŸvik ediyoruz. Bu yöntem ile kolektif yaÅŸamÄ± geniÅŸ alanlara yayÄ±yoruz."

FotoÄŸraf: Ferit Demir/DHA

Tarlada gönüllü kuru fasulye hasadÄ± yapan vatandaÅŸlardan Åžehriban Batar, "Burada kolektif olarak, köylü ve kooperatif dayanÄ±ÅŸmasÄ±na destek için gönüllü geldik ve hasada katkÄ± sunuyoruz. Birkaç gün tarlada çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Burada elde edilecek kâr, köylüye daÄŸÄ±tÄ±lacak ve üniversitelerde okuyan çocuklarÄ±mÄ±za burs olarak verilecek. Yürekten, gönüllü olarak bu üretime katkÄ± sunuyoruz" dedi.

Gönüllülerden Kenan Dilekçi ise tarlada organik tarÄ±ma dayalÄ± bir çalÄ±ÅŸma olduÄŸunu belirterek, "Buraya katkÄ± sunmak durumundayÄ±z. Bu projeler her zaman desteklenmeli, üretici teÅŸvik edilmeli. OvacÄ±k'tan baÅŸlayarak il geneline yayÄ±lan bu organik tarÄ±m üretim projesi bizleri çok mutlu etti. Köylümüz kazanÄ±yor ve eline para geçiyor. Topluma organik ürün sunuluyor ve öÄŸrencilerimiz burs alÄ±yor. Bizler de günlerce burada gönüllü çalÄ±ÅŸarak katkÄ± sunuyoruz" diye konuÅŸtu. (OvacÄ±k/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 12:48

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