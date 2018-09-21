Bakan GÃ¼l: SÄ±kÄ±ntÄ±lar rasyonel deÄŸil, psikolojik

Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l: TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan tÃ¼m bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n daha ziyade rasyonel deÄŸil, psikolojik olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz.

Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül, Antep'te patronlarla bir araya gelip, 'Orta Vadeli Ekonomi Modeli'yle ilgili alÄ±nacak tedbirleri görüÅŸtü. ToplantÄ±da konuÅŸan Bakan Gül, ekonomide yaÅŸanan sorunlarÄ±n rasyonel deÄŸil, psikolojik olduÄŸunu iddia etti.

Türkiye BankacÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Hüseyin AydÄ±n, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Fatma Åžahin'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yapan Bakan Gül, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat'Ä±n Albayrak'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 'Orta Vadeli Ekonomi Modeli'ne deÄŸindi. Hükümetin yol haritasÄ±nÄ±n ÅŸeffaf ÅŸekilde kamuoyuna iddia eden Bakan Gül, “TBMM'nin açÄ±lmasÄ±ndan itibaren bakanlÄ±klar olarak tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z yaptÄ±k. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla yapÄ±lmasÄ± gereken tüm düzenlemeleri yapÄ±yoruz. Bununla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var hem mevzuat ile ilgili hem de uygulama boyutuyla hükümetimiz bu sorunlarÄ±n en güzel bir ÅŸekilde en sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±z olarak aÅŸÄ±lmasÄ± inancÄ±ndayÄ±z. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± beraber çözeceÄŸiz. Türkiye'de yaÅŸanan tüm bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n daha ziyade rasyonel deÄŸil, psikolojik olduÄŸunu görüyoruz” dedi.

Yeni Ekonomi ProgramÄ±'nÄ±n tüm patronlarca kabul gördüÄŸünü ve olumlu karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Bakan Gül, “Bunun yanÄ±nda yerli malÄ± kullanÄ±mÄ± hususunda iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zla bir mutabakata vardÄ±k. Daha fazla üreterek, katma deÄŸeri yüksek ürünler üreterek, markalara yönelerek bu krizi fÄ±rsata dönüÅŸtürecek bir Türkiye ekonomisi vardÄ±r” diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 23:03

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