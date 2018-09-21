Tescilli kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ± Beyaz Fil binasÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele

Manisa'daki Beyaz Fil binasÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±na itirazlar sÃ¼rÃ¼yor. Beyaz Fil YÄ±kÄ±lmasÄ±n Platformu, hukuksuz uygulamaya karÅŸÄ± mÃ¼cadele ediyor.

Manisa’nÄ±n merkezinde yer alan, kentin simgelerinden Beyaz Fil binasÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±na itirazlar sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa Ä°l MüdürlüÄŸü’nün hizmet verdiÄŸi tarihi binayÄ± satÄ±n alan Teksan Brode Tekstil San. Ve Tic. A.Åž., 8 kiracÄ±sÄ±na 30 Eylül 2018 tarihine kadar binayÄ± boÅŸaltmalarÄ± için ihtarname çekerken verilen süreler içinde çÄ±kmayan kiracÄ±lar, mahkeme kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n idari birimlerce tahliye edilecekler. Bina için ise 24 Eylül 2018 günü saat 9.30'da keÅŸif yapÄ±lacak.

Beyaz Fil BinasÄ±, 2012 yÄ±lÄ±nda ‘Kentsel sit alanÄ± içinde kaldÄ±ÄŸÄ±ndan 1. grup taÅŸÄ±nmaz kültür varlÄ±ÄŸÄ±’olarak tescillense de SGK tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda, Emek Ä°nÅŸaat ve Ä°ÅŸletme A.Åž. aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ihale suretiyle satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve ÅŸartnameyi alan iki talipliden biri, yapÄ± tescilli olduÄŸundan ihaleye girmemiÅŸ ve satÄ±ÅŸÄ± tek alÄ±cÄ± olarak katÄ±lan Teksan, taÅŸÄ±nmazÄ± 30 milyon 450 bin TL gibi bir bedelle satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

SatÄ±n alÄ±nma sürecinden sonra ise taÅŸÄ±nmazÄ±n tescilli olduÄŸunu bilerek satÄ±n alan Teksan, tescilin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için 2017 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruyu, Ä°zmir II NumaralÄ± Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu reddetmiÅŸ; adÄ± geçen Åžirketin yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± ise, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Kültür VarlÄ±klarÄ± ve Müzeler Genel MüdürlüÄŸünce görevlendirilen üç Kültür ve Turizm UzmanÄ±nÄ±n aksi yöndeki raporlarÄ±na karÅŸÄ±n, Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Yüksek Kurulu kabul etmiÅŸti.

‘ÅžÄ°RKET KAZANCINA KAZANÇ SAÄžLAMAK Ä°STÄ°YOR’

YapÄ±lacak keÅŸif öncesi konuya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan Beyaz Fil YÄ±kÄ±lmasÄ±n Platformu,

“Teksan, binayÄ± yÄ±karak yerine AVM, gökdelen ÅŸeklinde otel ve rezidans yaparak, kazancÄ±na kazanç katmak istemektedir” dedi. Yüksek kurulun kararÄ±na karÅŸÄ± açÄ±lan davalarÄ±n sürdüÄŸü belirtilen açÄ±klamada, Ä°dare Mahkemesince, 24 Eylül 2018 günü saat 9.30'da yapÄ±lacak keÅŸifte platform olarak yer alacaklarÄ±nÄ± bildirdiler.

Teksan, kiracÄ±larÄ±nÄ± çÄ±karmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve halkta yÄ±kÄ±lmasÄ± yönünde bir algÄ± yaratÄ±lmasÄ± için binaya hiç bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, binanÄ±n zarar görmesi için elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada,“Åžirket, kentsel dönüÅŸümden yararlanmak amacÄ±yla tuttuÄŸu denetim firmasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± raporla yapÄ±nÄ±n riskli olduÄŸunu tespit ettirmiÅŸ; bu yolda Åžehzadeler Tapu MüdürlüÄŸünce kendisine yapÄ±lan bildirime, doÄŸal olarak itiraz etmediÄŸinden tespit kesinleÅŸmiÅŸtir. Kalan 8 kiracÄ±sÄ±na ise 30 Eylül 2018 tarihine kadar binayÄ± boÅŸaltmalarÄ± için ihtarname çekmiÅŸtir. Verilen süreler içinde çÄ±kmayan kiracÄ±lar, mahkeme kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n idari birimlerce tahliye edileceklerdir” denildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

'BELEDÄ°YELER SESSÄ°Z'

“Ortada büyük bir rant vardÄ±r ve bu oyun maalesef Manisa BüyükÅŸehir ve Åžehzadeler Belediyelerinin gözleri önünde sürmekte, baÅŸlangÄ±çta binanÄ±n tescillenmesi için olumlu oy kullanan, daha sonra da tescilinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemeyen Belediyeler, nedense bugün seslerini çÄ±karmamaktadÄ±r” diye belirtilen açÄ±klamada, “Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± uzmanlarÄ±nÄ±n, binanÄ±n tescilinin devam etmesi ve itirazÄ±n reddi gerektiÄŸine iliÅŸkin 27.10.2017 günlü raporlarÄ±na karÅŸÄ±n; üst düzey bürokrat aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Yüksek Kurul'un, Teksan’Ä±n itirazÄ±nÄ± kabul etmesini anlamak mümkün deÄŸildir! Önceki maliki SGK olan bu taÅŸÄ±nmaz, hepimizin malÄ±dÄ±r. HalkÄ±n malÄ± olan deÄŸerli taÅŸÄ±nmazlar ucuz fiyata satÄ±larak peÅŸkeÅŸ çekilmekte, maalesef buna ilgili idareler ve yetkililer ses çÄ±kar(a)mamaktadÄ±r” denildi.

'YARIN ÇOK GEÇ OLABÄ°LÄ°R'

Son olarak Manisa halkÄ±na çaÄŸrÄ±da buluna Platform, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “YarÄ±n çok geç olabilir. Siyasi düÅŸüncelerimiz ne olursa olsun, gelin el ele verelim. Partili, partisiz; geçmiÅŸimizi ve deÄŸerlerimizi koruyalÄ±m. Güçlerimizi birleÅŸtirelim. 24 Eylül 2018 günü saat 9.30'da yapÄ±lacak keÅŸif için Beyaz Fil BinasÄ± önünde olalÄ±m. Hukuksuzluklara ve yolsuzluklara, 'Yeter artÄ±k, dur' diyelim. (Manisa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 13:41

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