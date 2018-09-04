TGS kaÄŸÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±

TÃ¼rkiye Gazeteciler SendikasÄ±, dÃ¶viz karÅŸÄ±sÄ±nda eriyen TL sonrasÄ± artan kaÄŸÄ±t sorununa dair CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Akarca ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Mehmet Akarca ile gazete ve yayÄ±nevlerinin kâÄŸÄ±t sorununu görüÅŸtü. BeÅŸtepe’deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde gerçekleÅŸen görüÅŸmede DurmuÅŸ, dövizdeki artÄ±ÅŸ nedeniyle yazÄ±lÄ± basÄ±nÄ±n girdiÄŸi ekonomik darboÄŸazÄ± anlatarak Sendika’nÄ±n çözüm önerilerini sundu. DurmuÅŸ, kÄ±sa vadede basÄ±n ilan kurumunun gazetelere saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ilân gelirinin artÄ±rÄ±lmasÄ±, kâÄŸÄ±tta KDV’nin sÄ±fÄ±rlanmasÄ± ve hükümetin kâÄŸÄ±t sübvansiyonu yapmasÄ± gibi önlemlerin alÄ±nabileceÄŸini anlattÄ±.

Akarca ise geliÅŸmeleri izlediklerini ve TGS’nin taleplerini CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’a ileteceÄŸini söyledi. DurmuÅŸ daha sonra, gazeteci kökenli vekillerle kâÄŸÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± konuÅŸmak üzere Meclis’e geçti.

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± önceki hafta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Türkiye medyasÄ±nÄ±n en zor dönemini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. AçÄ±klamada, “Gazeteler bir kamu görevi yapmaktadÄ±r. HalkÄ±n haber alma hakkÄ± kâÄŸÄ±t sorunuyla engellenemez. Hükümetin basÄ±n özgürlüÄŸünü saÄŸlamasÄ± demokrasinin olmazsa olmazÄ±dÄ±r. Hükümet bu duruma sessiz kalamaz. KâÄŸÄ±t krizine acil bir çözüm üretilmeli. Aksi halde yeni kapanmalar kapÄ±dadÄ±r” ifadelerine yer vermiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:00

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