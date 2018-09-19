HDP'li Ayhan Bilgen, kaÄŸÄ±t krizinde Albayraklar etkisini sordu

HDP, BasÄ±n Ä°lan Kurumu'nun kaÄŸÄ±t krizine mÃ¼dahale etmemesinde Albayraklarâ€™Ä±n rolÃ¼ olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktayâ€™a sordu.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, devam eden kaÄŸÄ±t krizi ve BasÄ±n Ä°lan Kurumu'nun konuyla ilgili sorumluluklarÄ±na iliÅŸkin soru önergesi hazÄ±rladÄ±. Albayraklar Ä°nÅŸaat Grubu BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Karaca’nÄ±n kardeÅŸi olan Yakup Karaca’nÄ±n BasÄ±n Ä°lan Kurumu’na Genel Müdür olarak atanmasÄ± ve SEKA'yÄ± (Türkiye Selüloz ve KaÄŸÄ±t FabrikalarÄ± A.Åž.) Albayraklar'Ä±n satÄ±n almasÄ±nÄ±n kaÄŸÄ±t kriziyle baÄŸlantÄ±sÄ± bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ± da Bilgen'in sorularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±.

Bilgen'in CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay'Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± soru önergesinde ÅŸöyle denildi: “Son günlerde yaÅŸanan ciddi ekonomik krizin basÄ±n sektörüne yansÄ±masÄ±yla ilgili olarak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Vahap Munyar imzasÄ±yla CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan raporda ÅŸu ibareler yer almaktadÄ±r: “Türkiye’de gazetecilik ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörü zor günlerden geçmektedir. BasÄ±n sektöründe kapatÄ±lan ve kapanan yayÄ±n organlarÄ± nedeniyle iÅŸsizlik yüzde 30’a ulaÅŸmÄ±ÅŸ, son 10 yÄ±lda iÅŸsiz kalan gazeteci sayÄ±sÄ± 10 bini aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sorun güncelliÄŸini korurken dövizdeki yükselme nedeniyle ithal edilen kâÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nda da önemli bir artÄ±ÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. YaÅŸanan maliyet artÄ±ÅŸlarÄ± gazetelerin ve kitaplarÄ±n basÄ±lamamasÄ± gibi bir krize gidiÅŸi baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r.” BasÄ±n sektörüne yansÄ±yan krizi özetleyen bu cümleler uzunca bir zamandÄ±r hükümetin yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ± da net bir ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. 1961 yÄ±lÄ±nda 195 SayÄ±lÄ± Kanun’la kurulan BasÄ±n ilan Kurumu basÄ±nÄ±n her türlü ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak zorunda. Bu husus, BasÄ±n Ä°lan Kurumu’nun görevlerinin sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 195 SayÄ±lÄ± Kanun’un 2. Maddesi’nin 4. FÄ±krasÄ±nda ÅŸu ibare yer almaktadÄ±r: “4. BasÄ±nÄ±n her türlü ihtiyaçlarÄ±nÄ± temin etmek (makine, kâÄŸÄ±t, mürekkep gibi)””

BÄ°LGEN’Ä°N CEVAPLANDIRILMASINI Ä°STEDÄ°ÄžÄ° SORULAR

* GeçmiÅŸte “basÄ±nÄ±n kara gün dostu” olarak bilinen BasÄ±n Ä°lan Kurumu, kaÄŸÄ±t krizi karÅŸÄ±sÄ±nda neden harekete geçmemektedir?

* SEKA’nÄ±n satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Albayraklar’Ä±n referansÄ± ile BasÄ±n Ä°lan Kurumu’na Genel Müdür olan, basÄ±nda hiçbir geçmiÅŸi olmayan Albayraklar Ä°nÅŸaat Grubu BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Karaca’nÄ±n kardeÅŸi olan Yakup Karaca’nÄ±n kaÄŸÄ±t krizine müdahale etmemesinde Albayraklar’Ä±n rolü var mÄ±dÄ±r?

* BasÄ±n Ä°lan Kurumu, kaÄŸÄ±t krizi karÅŸÄ±sÄ±nda hangi önlemleri almayÄ± düÅŸünmektedir? AlÄ±nmasÄ± düÅŸünülen önlemler, sadece resmi ilan yayÄ±nlama hakkÄ± bulunan bin 400 yayÄ±n organÄ±nÄ± mÄ± kapsayacak? Resmi ilan yayÄ±nlama hakkÄ± bulunmayan 7 bin yayÄ±n organÄ± ve azÄ±nlÄ±k basÄ±nÄ± da alÄ±nacak önlemlerden yararlanabilecek midir?

* YaÅŸanan kaÄŸÄ±t krizi neden sadece muhalif basÄ±nÄ± mÄ± etkilemektedir? KaÄŸÄ±t krizi varsa hükümete yakÄ±n, yandaÅŸ yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n neden sesi çÄ±kmamaktadÄ±r? Bin 400 gazeteden bin 325’inin basÄ±lmadan basÄ±lmÄ±ÅŸ gibi, satÄ±lmadan satÄ±lmÄ±ÅŸ gibi gösterildiÄŸi doÄŸru mudur?

* “FETÖ” den yargÄ±lana ve mahkumiyeti bulunan Alaeddin Kaya’nÄ±n sahibi olduÄŸu gazetelerin kanunda belirtilen miktarda basÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, denetim sÄ±rasÄ±nda, istenen miktarda gazeteyi basamayan matbaasÄ±nÄ±n patladÄ±ÄŸÄ± ve bu olayÄ±n örtbas edildiÄŸi doÄŸru mudur? “FETÖ” ortaya çÄ±kmadan yaÅŸanan bu örtbas olayÄ± ile ilgili sorumlular hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Bu olayÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nda “FETÖ” baÄŸlantÄ±larÄ± iddia edilen BasÄ±n Ä°lan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca’nÄ±n rolü nedir?

* Gazetelere kaÄŸÄ±t satmÄ±ÅŸ gibi fatura kesip aslÄ±nda satmayan, gazeteleri basmÄ±ÅŸ gibi gösterip aslÄ±nda basmayan kaÄŸÄ±t ve matbaa ÅŸebekesinin BasÄ±n Ä°lan Kurumu’nun yönetimine kadar sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±, hatta Genel Kurul’da temsil edildiÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mudur?

* BasÄ±n Ä°lan Kurumu’nun, kaÄŸÄ±t krizine çare bulmak yerine hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tanÄ±tÄ±m filminde, gazeteleri kaÄŸÄ±t baskÄ±larÄ±na son vermeye çaÄŸÄ±rmasÄ± hangi mantÄ±kla izah edilebilir?

* MÄ°T’in bile faaliyet raporu kÄ±smen eriÅŸime açÄ±k olduÄŸu halde BasÄ±n Ä°lan Kurumu’nun faaliyet raporu neden Ä±srarla kamuoyundan ve kurum personelinden saklanmaktadÄ±r?

* Gazetelerin tirajlarÄ± Yakup Karaca genel müdür olduktan sonra neden kurumun yazÄ±lÄ± belgelerinde yer almamaktadÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)



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TGCâ€™den kaÄŸÄ±t krizine 18 maddelik Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisi

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