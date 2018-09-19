Mimarlar OdasÄ±ndan ODTÃœ RektÃ¶rÃ¼ne cevap: Birlikte sayalÄ±m mÄ± aÄŸaÃ§larÄ±?

ODTÃœ rektÃ¶rÃ¼nÃ¼n arazi tahsisi aÃ§Ä±klamasÄ±na Mimarlar OdasÄ± cevap verdi: AÄŸaÃ§larÄ± kesmiyorlar, kÃ¶kÃ¼nden sÃ¶kÃ¼yorlar.

Derya KAYA

Ankara

ODTÜ Rektörü Mustafa VerÅŸan Kök, KYK’ye 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na bedelsiz tahsis edilen 40 dönüm arazi hakkÄ±ndaki eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi. ÖÄŸrencilerin yurda ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirten Kök, kampüs arazilerinin tahsisine iliÅŸkin iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu savundu. Mimarlar OdasÄ± Ervensel aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ODTÜ Rektörüne yanÄ±t verdi.

ODTÜ Rektörü Mustafa VerÅŸan Kök, öÄŸrencilere gönderdiÄŸi mailde eleÅŸtirilere yanÄ±t vererek, basÄ±nda yer alan haberlerin ‘gerçek dÄ±ÅŸÄ±’ olduÄŸunu savundu. Kök, Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan’Ä± kastederek, “Bir süredir bir meslek odasÄ±nÄ±n Ankara ÅŸube yönetim kurulu baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan önce ‘ODTÜ ormanlarÄ±nda aÄŸaç katliamÄ±’ daha sonra ise ‘ODTÜ ormanÄ±nda kasÄ±tlÄ± çÄ±karÄ±lan yangÄ±n’ baÅŸlÄ±klarÄ±yla gerek basÄ±nda gerekse sosyal medyada yer alan ‘gerçek dÄ±ÅŸÄ±’ haberlere KYK yurdu ile ilgili olarak bir yenisinin daha eklendiÄŸi gözlemlenmektedir” dedi. Kök, iddialarla ilgili gerekli hukuki yollara baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±.

REKTÖR: 1365 YATAÄžA Ä°HTÄ°YAÇ VAR

ODTÜ ile KYK Genel MüdürlüÄŸü arasÄ±nda 21 MayÄ±s tarihinde imzalanan protokolün, MimarlÄ±k Fakültesi akademisyenleri, idari ve teknik uzmanlarÄ±n görüÅŸü alÄ±narak belirlendiÄŸini anlatan Kök, orman alanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda çevreye ve aÄŸaçlara en az zarar verecek ÅŸekilde belirlendiÄŸini kaydetti. Kök, “Ä°ddia edildiÄŸi gibi bölgede 4-5 bin aÄŸaç deÄŸil, 300 civarÄ±nda kavak aÄŸacÄ± yer almaktadÄ±r. Bu kavak aÄŸaçlarÄ± kesilmek üzere yetiÅŸtirilmektedir” ifadelerini kullandÄ±. Yurt kayÄ±tlarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ve ÅŸu anda toplam 1365 yatak ihtiyacÄ± olduÄŸunu kaydeden Kök, ayrÄ±ca Ankara’nÄ±n deÄŸiÅŸik KYK yurtlarÄ±nda da 433 ODTÜ öÄŸrencisinin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. ODTÜ bileÅŸenlerinin bilgilendirilmediÄŸi yönündeki açÄ±klamalarÄ± da yalanlayan Kök, geniÅŸletilmiÅŸ yöneticiler toplantÄ±sÄ±nda detaylÄ± bilgi verildiÄŸini ve sunum dosyasÄ± olarak da akademisyenlere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

‘SORUN 49 YILLIÄžINA BEDELSÄ°Z TAHSÄ°S’

Rektör Kök’ün açÄ±klamalarÄ±nÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan ise durumun rektörün söylediÄŸi gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek kendilerinin kamuoyunu bilgilendirmesi sonucu rektörün açÄ±klama yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Candan, rektörün protokolü kimseye vermediÄŸini, protokolün ortaya çÄ±kmasÄ± sonrasÄ± uzun bir süre üniversitede sorgulama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendilerinin ise dava yoluyla protokolü almak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Sorunun ihtiyaçtan kaynaklÄ± masumane bir yurt sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Candan, “Sorun ODTÜ arazisinin 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na ve bedelsiz tahsisi. Bir kez arazinin bedelsiz tahsisinin önünü açarsanÄ±z bundan sonra baÅŸkalarÄ±na verilmesinin de yolu açÄ±lÄ±r” dedi. ODTÜ yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Candan, daha önce de ODTÜ’nün koruma amaçlÄ± imar planÄ±na dava açtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, önceden bölgeye iliÅŸkin yapÄ±lan protokollerin ihlal edilemeyeceÄŸini kaydetti.

‘AÄžAÇLARI BÄ°RLÄ°KTE SAYALIM MI?’

Rektörün “300 kavak aÄŸacÄ±” açÄ±klamasÄ±na da tepki gösteren Candan, “Tespit yapÄ±ldÄ± o bölgede. Birlikte sayalÄ±m mÄ± aÄŸaçlarÄ±? Kavak aÄŸacÄ± suyu çeken bir aÄŸaç. KendiliÄŸinden yetiÅŸmiÅŸ aÄŸaçlar üzerinden kamuoyu yanÄ±ltÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca onlarÄ± kesmiyorlar, kökünden söküyorlar” dedi. Candan, rektörün ÅŸeffaf davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, “MimarlÄ±k Fakültesi’nin tavrÄ±nÄ±n rektörün bahsettiÄŸi gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Üniversite içerisinde hangi akademisyenlerden görüÅŸ alÄ±nmÄ±ÅŸ, fakültenin genel tavrÄ± bu mu açÄ±klansÄ±n” dedi. Candan, ayrÄ±ca arazi tahsisine iliÅŸkin Merkez BankasÄ± ile görüÅŸme yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, görüÅŸmelerin kimlerle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸka hangi kurumlarla görüÅŸüldüÄŸünün açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:43

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