TariÅŸ arazilerine rezidans, otel ve AVM izni

Ä°zmir'de TariÅŸ Birliklerine ait arazilere rezidans, otel ve AVM yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã‡ED sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Alsancak'taki TariÅŸ Birliklerine ait arazilere rezidans, otel ve alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi yapÄ±lmasÄ± için çevresel etki deÄŸerlendirme süreci baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°mar planlarÄ±na karÅŸÄ± odalar tarafÄ±ndan açÄ±lmÄ±ÅŸ davalar ise sürüyor.

Ä°nÅŸaat ÅŸirketlerinin baskÄ±sÄ± altÄ±ndaki Ä°zmir'de kent belleÄŸi açÄ±sÄ±ndan önemli bir yere sahip, kamusal arazilerden birinin daha imara açÄ±lmasÄ± için bakanlÄ±k adÄ±m attÄ±. 'Ä°zmir Yeni Kent Merkezi' olarak bilinen, Alsancak StatÄ±'nÄ±n arkasÄ±nda kalan TariÅŸ'e ait iki parsele konut, rezidans, ofis, otel ve AVM yapÄ±lmasÄ± için Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ÇED proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ± sunuldu. DosyayÄ± inceleyen bakanlÄ±k ÇED sürecini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Emlak Konut Konak 1. Etap Arsa SatÄ±ÅŸÄ± KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Gelir PaylaÅŸÄ±mÄ± Ä°ÅŸi ihalesini alan Teknik YapÄ±, Halk GYO ile birlikte hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ÇED dosyasÄ±na göre Umurbey Mahallesi 1497 sokaktaki 32 bin 642 metrekarelik alanda 'Evora Ä°zmir' Projesi' hayata geçirilmek isteniyor. Proje toplamda 1049 adet konut, 41 adet ticaret alanÄ± 121 odalÄ± otelden oluÅŸuyor. Daha öncesinde konut dÄ±ÅŸÄ± kentsel çalÄ±ÅŸma alanÄ± olarak planlarda yer alan parseller önce Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, son olarak da Konak Belediyesi tarafÄ±ndan planlarda 'ticaret-turizm-konut' olarak tanÄ±mlandÄ±.

25 KATLI 6 KULE

Projenin üçte birlik kÄ±smÄ± TariÅŸ Genel MüdürlüÄŸü'ne kalacakken geriye kalanlar Teknik YapÄ± ve Halk GYO arasÄ±nda yarÄ± yarÄ± paylaÅŸtÄ±rÄ±lacak. 12 bloktan oluÅŸacak proje 6 blok 25 kattan oluÅŸuyor. Projenin toplam bedeli 348 milyon TL. Proje alanÄ± Dokuz Eylül Üniversitesi Alsancak YerleÅŸkesi'ne 100 metre, Alsancak GarÄ±'na 220 metre ve Kültürpark'a 400 metre uzaklÄ±kta. 2022 yÄ±lÄ±na yetiÅŸtirilmesi hedeflenen proje alanÄ±ndaki konutlarda 2 binin üzerinde insanÄ±n yaÅŸamasÄ± planlanÄ±yor.

PLANLAR YARGIYA TAÅžINMIÅžTI

TariÅŸ arazisi, TOKÄ° tarafÄ±ndan daha önce Özak GYO’ya devredilmiÅŸti. Projenin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda benzer olanaklarÄ± saÄŸlayan imar planlarÄ±, odalarÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± davalar üzerine mahkemece iptal edilince ÅŸirket vazgeçmiÅŸti. AlanÄ± yapÄ±laÅŸmaya açan ikinci kez askÄ±ya çÄ±kan binlik ve beÅŸ binlik imar planlarÄ±na karÅŸÄ± TMMOB'a baÄŸlÄ± Mimarlar OdasÄ± ve Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°zmir ÅŸubeleri tarafÄ±ndan bir daha iptal davasÄ± açÄ±ldÄ±. AçÄ±lan davalar sürerken planlara, bütüncül imar planlarÄ±na aykÄ±rÄ± olmasÄ±, ayrÄ±calÄ±klÄ± imar hakkÄ± tanÄ±nmasÄ±, yüksek oranlÄ± yapÄ±laÅŸma izni ve nüfusun artmasÄ±na karÅŸÄ± sosyal donatÄ± alanlarÄ±nÄ±n eksik olmasÄ± nedeniyle itiraz edildi.

KENTÄ°N DEÄžÄ°L SERMAYENÄ°N HÄ°ZMETÄ°NE

Kent merkezi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kalan ve kentin ticari, turistik, ekonomik ve sosyokültürel anlamda kalbi konumundaki Alsancak’ta bulunan, birliÄŸe ait eski sanayi tesisleriyle depolama alanlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± atÄ±l durumdaki arazi, kamuya kazandÄ±rÄ±lmak yerine sermayenin hizmetine açÄ±lmak isteniyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 12:38

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