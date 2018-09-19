BaÅŸarÄ± Tekstil, konkordato ilan etti

DÃ¶viz kurlarÄ±nda yaÅŸanan yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ gerekÃ§esiyle konkordato baÅŸvurusunda bulunan ÅŸirketler arasÄ±na BaÅŸarÄ± Tekstil de katÄ±ldÄ±.

Ä°ssimo Home markasÄ±yla ev tekstili üretimi yapan BaÅŸarÄ± Tekstil Sanayi ve Ticaret AÅž, konkordato baÅŸvurusunda bulundu. Tekstil devine üç aylÄ±k geçici mühletin yanÄ± sÄ±ra konkordato komiseri atama kararÄ± da verildi.

Temeli 1960'larda atÄ±lan Denizlili BaÅŸarÄ± Tekstil, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mali darboÄŸaz gerekçesiyle konkordato davasÄ± açtÄ±. Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada 7 Eylül'de çÄ±kan kararla, ÅŸirkete üç aylÄ±k geçici mühlet kararÄ± verildi. Bu kararÄ±nÄ±n yanÄ±nda, alacaklÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± ve firmanÄ±n borç miktarÄ± gözetilerek, Ayhan Kortunay, MürÅŸit Uz ve Güngör Durur'un konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine hükmedildi.

Ürünleri, Türkiye'de 250'yi aÅŸkÄ±n noktada satÄ±lan BaÅŸarÄ± Tekstil aynÄ± zamanda 40'Ä± aÅŸkÄ±n ülkeye de ihracat yapÄ±yordu. (HABER MERKEZÄ°)

Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaÅŸmasÄ±) ilan edince ne olur?

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 12:20

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