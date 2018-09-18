HotiÃ§'in ardÄ±ndan YeÅŸil Kundura da konkordato ilan etti. Åžirkete 2 kiÅŸilik konkordato komiser heyeti atandÄ±.

YeÅŸil Kundura, konkordato baÅŸvurusunda bulundu. Üç ay geçici mühlet verilen ÅŸirkete, faaliyetlerinin denetimi için 2 kiÅŸilik konkordato komiser heyeti atandÄ±.

Hürriyet'in haberine göre, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mali darboÄŸazÄ± gerekçe göstererek mahkemeye baÅŸvuran YeÅŸil Kundura Sanayi AÅž hakkÄ±nda dün verilen kararda ÅŸirket hacizlere karÅŸÄ± korumaya alÄ±ndÄ±.

Åžirket Ä°stanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesine 13 Eylül günü baÅŸvurmuÅŸtu. Mahkeme, ÅŸirkete yönelik yeni haciz yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±. Åžirkete üç ay geçici mühlet veren mahkeme, ÅŸirket faaliyetlerinin denetimi ve onayÄ± için de 2 kiÅŸilik konkordato komiseri atadÄ±.

YeÅŸil Kundura Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hüseyin KÄ±zanlÄ±klÄ±, mahkemeye yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurunun gerekçesine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Son dönemde, ülkemizde yaÅŸanan; yüksek faizlerin uzun vadeli yatÄ±rÄ±mlara imkan vermemesi, TL’de yaÅŸanan deÄŸer kaybÄ± neticesinde satÄ±ÅŸlarÄ±n giderek azalmasÄ±, ithal girdilerin kurdaki dalgalanmalardan etkilenmesi ve bunun gibi birçok olumsuz ekonomik geliÅŸme nedeni ile, kÄ±sa vadeli ödemelerimizde yaÅŸanan güçlükleri bertaraf etmek, ticari faaliyetlerimizi korumak, müÅŸterilerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve diÄŸer iÅŸ ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n bu zorlu süreçten daha da olumsuz etkilenmesini önlemek amacÄ± ile Av. ErtuÄŸrul KÄ±lÄ±nç konkordato baÅŸvurusu yapma kararÄ± almÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z.”

KÄ±zanlÄ±klÄ± ayrÄ±ca "Konkordato süreci ile mevcut borçlarÄ±mÄ±zÄ±n vadelerini uzatarak iÅŸimize odaklanmayÄ±, bu sayede ileriye dönük çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± müÅŸteri, tedarikçi ve bayilerimizin nezdinde -bugüne dek yaratmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz güven çerçevesinde- sürdürebilmeyi hedefliyoruz” dedi.

KÄ±zanlÄ±klÄ±, sahip olduklarÄ± varlÄ±klarÄ±n da borçlarÄ± ödemeye yeter seviyede olduÄŸunu kaydetti.

ÇeÅŸitli illerde 13 franchise maÄŸazasÄ± bulunan YeÅŸil Kundura faaliyetlerine 1948 yÄ±lÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Öte yandan ünlü ayakkabÄ± markasÄ± Hotiç de eylül ayÄ± baÅŸÄ±nda konkordato ilan etti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 10:56

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