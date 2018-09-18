Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaÅŸmasÄ±) ilan edince ne olur?

BÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden peÅŸ peÅŸe konkordato ilanlarÄ± geliyor. Peki konkordato nedir? Konkordato ilanÄ± ve sonrasÄ±nda sÃ¼reÃ§ nasÄ±l iÅŸler?

Ä°talyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen 'konkordato’nun Türkçe karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± “iflas anlaÅŸmasÄ±”dÄ±r. “BatÄ±k durumdaki ÅŸirketlerin borçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecekleri koÅŸullar dahilinde ödemek için alacaklÄ±larÄ±yla yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸma” anlamÄ±na gelen konkordato, ilk kez, PapalÄ±k makamÄ±yla baÅŸka hükümetler arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmalar için kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Hukuk ve ekonomi literatüründe, batÄ±k durumunda, alacaklÄ±larÄ±n, alacaklarÄ±nÄ± belli bir plana göre almalarÄ± için aralarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± sözleÅŸme anlamÄ±nda kullanÄ±lan komkordato (iflas anlaÅŸmasÄ±), borçlunun, alacaklÄ±larÄ±nÄ±n üçte ikisiyle anlaÅŸarak borçlarÄ±nÄ±n en az yarÄ±sÄ±nÄ± ödemesi ve kalanÄ±nÄ± da ödeme planÄ±na baÄŸlamasÄ±dÄ±r.

Ticaret mahkemesinin onayladÄ±ÄŸÄ± bu anlaÅŸmada alacaklÄ±lar, alacaklarÄ±nÄ±n belli bir bölümünden feragat eder veya vadesi gelmiÅŸ borçlarÄ±n vadesini uzatabilirler.

KONKORDATO BAÅžVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Mali durumu bozularak ödeme gücünü kaybetmiÅŸ ve konkordato hükümlerinden faydalanmak isteyen borçlu, Asliye Ticaret Mahkemesine baÅŸvurur. Konkordato sürecinde borçlarÄ±nÄ± ödeyebileceÄŸi durumu gösteren projesini ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilançosunu veren borçlunun teklifi, konkordato süresi verilebilmesi için uygun ÅŸartlarÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p incelenir. Borçlunun varlÄ±klarÄ±nÄ±n, borçlarÄ±n en az yüzde 50’sini karÅŸÄ±lamaya yetip yetmeyeceÄŸi ve borçlunun teklifinin varlÄ±klarÄ±yla uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmek için Ä°cra Tetkik Mercii bilirkiÅŸiye baÅŸvurur.

YeÅŸil Kundura da konkordato ilan etti

KONKORDATO SÜRECÄ° NASIL Ä°ÅžLER?

Tetkik Mercii bilirkiÅŸinin yapacaÄŸÄ± inceleme sonucunda;

- Borçlunun konkordato süresi verilmesi için gereken ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± sonucuna varÄ±lÄ±rsa konkordato baÅŸvurusu reddedilir.

- Borçlunun gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± sonucuna varÄ±lÄ±rsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanÄ±r.

- Konkordato projesini inceleyen Tetkik Mercii, borçlunun teklifinin gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kanÄ±sÄ±na varÄ±lÄ±rsa, borçluya iki aylÄ±k bir konkordato süresi verir.

- Süre, kararÄ±n verildiÄŸi tarihten itibaren iÅŸler ve takip eden ikinci ayÄ±n aynÄ± gününde biter.

- Konkordato komiseri, bu süre içerisinde rapor ve konkordato dosyasÄ± hazÄ±rlayarak mahkemeye verilmek üzere icra dairesine teslim eder. Rapor üzerine Ticaret Mahkemesi, konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceÄŸi hakkÄ±nda inceleme yapmaya baÅŸlar.

HotiÃ§ konkordato ilan etti: 'TL'deki aÅŸÄ±rÄ± deÄŸer kaybÄ± nedeniyleâ€¦'

KONKORDATO NEDEN Ä°LAN EDÄ°LÄ°R? BORÇLUNUN NE Ä°ÅžÄ°NE YARAR?

Konkordato sürecinin amaçlarÄ±, verilen süre içerisinde borçlunun teklif ettiÄŸi konkordatonun alacaklÄ±lar tarafÄ±ndan incelenmesi ve mahkemece kabulü için zaman tanÄ±nmasÄ±dÄ±r.

Konkordato sürecine giren borçluya icra takibi yapÄ±lamaz, sürenin verilmesinden önce baÅŸlanmÄ±ÅŸ takipler durur. YapÄ±lan her türlü takip iÅŸlemi geçersizdir, konkordatonun re’sen dikkate alÄ±nmasÄ± gerekir.

Ancak borçlu aleyhine rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapÄ±labilir veya daha önce baÅŸlamÄ±ÅŸ olan rehin takiplerine devam edilebilir.

Ä°cra ve Ä°flas Kanunu 206. maddesinin 1. sÄ±rasÄ±nda yazÄ±lÄ± alacaklÄ±lar (Hizmetçi ücretleri, müstahdem ücretleri, cenaze masraflarÄ±, nafaka alacaklarÄ±, iÅŸçi ihbar ve kÄ±dem tazminatlarÄ±) mühlet süresince takip yapabilir veya baÅŸlamÄ±ÅŸ olan takiplerine devam edebilirler.

Konusu, ÅŸahÄ±s varlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ± olan veya borçlunun malvarlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili olmayan ilamlÄ± takipler devam edebilir.

Konkordato sürecinde borçlu aleyhine dava açÄ±labilir ve ihtiyati tedbir kararÄ± alÄ±nabilir.

KONKORDATO SÜRECÄ°NDE NELER YAPILABÄ°LÄ°R NELER YAPILAMAZ?

Borçlu, konkordato süreci boyunca mallarÄ± üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir. Fakat bu yetkinin kullanÄ±lmasÄ±, konkordato komiserinin denetimindedir. Borçlu, süreç içinde komiserin denetiminde iÅŸlerini yapmaya devem eder. Ancak, konkordato süresinin ilanÄ±ndan sonra borçlunun bazÄ± iÅŸlemleri yapmasÄ± kesinlikle yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunlar;

- MallarÄ±nÄ± rehnetmek,

- Gayri menkullerini satmak ve gayri menkulleri üzerinde ayni hak tesis etmek,

- Kefil olmak,

- Ä°vazsÄ±z tasarruflarda bulunmak (baÄŸÄ±ÅŸlama, ariyet gibi). (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Burak AlÃ¼minyum ve Teknik AlÃ¼minyum konkordato talep etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 08:02

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