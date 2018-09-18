DiyarbakÄ±râ€™da 50'den fazla ÅŸirket konkordatoya baÅŸvurdu

DiyarbakÄ±râ€™da farklÄ± sektÃ¶rlerdeki 50â€™nin Ã¼zerinde ÅŸirket, borÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyemez hale geldikleri gerekÃ§esiyle konkordato baÅŸvurusu yaptÄ±.

Döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n etkileri, DiyarbakÄ±r’da temizlik, gÄ±da ve inÅŸaat gibi farklÄ± sektörlerde yer alan ÅŸirketlere de yansÄ±nÄ±. BorçlarÄ±nÄ± ödeyemez hale geldiklerini söyleyen ÅŸirketler, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne konkordato baÅŸvurusu yaptÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±'ndan Lezgin Akdeniz'in haberine göre DiyarbakÄ±r Ticaret ve Sanayi OdasÄ± (DTSO) yetkilileri, konkordato baÅŸvurusu yapan ÅŸirket ve iÅŸletmelerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 50’den fazla olduÄŸunu söyledi.

DiyarbakÄ±r Serbest Muhasebeci Mali MüÅŸavirler OdasÄ± (DSMMMO) BaÅŸkanÄ± Mustafa Vural da, konkordato baÅŸvurusunda bulunan ÅŸirketlerin resmen olmasa da aslÄ±nda iflas durumuna geldiÄŸini ifade etti. Vural, konkordato baÅŸvurusuna iliÅŸkin “Bir ÅŸirket, borçlarÄ± alacaklarÄ±ndan fazla ve finansal verileri bozulmuÅŸ ise, iflasÄ±nÄ± istemekle yükümlüdür. Åžirketin kendi iflasÄ±nÄ± istememiÅŸ olmasÄ±, icra ve iflas yasasÄ±na göre suçtur ve bundan sorumlu olanlar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±rlar. YaÅŸanan ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle ÅŸirketlerin iflasÄ±nÄ±n ilan edilmesi öncesinde baÅŸvuracaklarÄ± hukuksal yoldur” dedi.

SAYI ARTACAK

Kurdaki dalgalanmanÄ±n devam etmesi halinde ÅŸirket batÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸunu vurgulayan Vural, “Dövizli borçlanmalarda iÅŸletmeleri bekleyen ciddi tehlikeler var. EÄŸer kazancÄ±nÄ±z döviz ise, döviz ile borçlanabilirsiniz problem yok. Ancak ürettiÄŸiniz mal veya hizmet satÄ±ÅŸÄ± TL ise ve bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda döviz ile borçlanmÄ±ÅŸsanÄ±z sizin batÄ±ÅŸÄ±nÄ±z kaçÄ±nÄ±lmazdÄ±r. 3-6 ay aralÄ±ÄŸÄ±nda gerçek tablolar ortaya çÄ±kacak. Bundan dolayÄ± 50 deÄŸil belki 5 yüz belki de bin 5 yüz sayÄ±larÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalma ihtimalimiz yüksek. Bizi daha kötü günler bekliyor” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 15:26

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