Siz hiÃ§ Ã¼lkenizde mÃ¼lteci oldunuz mu?

Ä°ktidara yakÄ±n kesimlerin inÅŸaat iÅŸÃ§ilerine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Bir inÅŸaat iÅŸÃ§isi, yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± ve duygularÄ±nÄ± Evrensel'e yazdÄ±.

Ä°nÅŸaat iÅŸçisi

Ä°yi çalÄ±ÅŸmalar Evrensel Gazetesi.

Malum gündemin baÅŸÄ±nda inÅŸaat iÅŸçileri var. Ben de üniversite mezunu bir inÅŸaat iÅŸçisiyim. Daha güzel yerlerde çalÄ±ÅŸabilirdim fakat, torpilim ve çevrem olmadÄ±ÄŸÄ± için 3 yÄ±ldÄ±r inÅŸaat iÅŸinde çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Gurbetin has adamÄ± olduk. Ekmek nerede biz orada. Maalesef kimse bizim neler çektiÄŸimizi, ne istediÄŸimizi bilmiyor. Lütfen bunu bir ÅŸikayet olarak deÄŸil, bir mesaj olarak görün.

Yüz binlerce iÅŸçi gibi ben de gurbetlerde çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Her sene en az 5 veya 6 ÅŸehirde (mecburen) çalÄ±ÅŸÄ±yorum. 1 yÄ±lda 2 veya 3 ay ailemizle kalÄ±yoruz (Kalamayanlar da var). ÇalÄ±ÅŸÄ±rÄ±z ama paramÄ±zÄ± 2, 3 hatta 5 ay sonra alÄ±rÄ±z taÅŸeronlardan (Hiç alamayanlar da var).

Mecburen koÄŸuÅŸlarda kalÄ±yorum. Temizlik desen hiç yok. Bizi tanÄ±mayanlara soruyorum; siz hiç ülkenizde mülteci oldunuz mu? Biz oluyoruz. 2 ay Konya'da 1 ay Ä°stanbul’da 3 ay Ankara’da mülteci oluruz. Ben de Ä°stanbul’da çalÄ±ÅŸtÄ±m. Tahtakurusu belasÄ± yüzünden 2 veya 3 saat Ä±ÅŸÄ±k açÄ±k ÅŸekilde yatmaya çalÄ±ÅŸÄ±rdÄ±k, üstüne 10 saat çalÄ±ÅŸma. Derdimizi anlatamÄ±yoruz maalesef. Temiz olmayan koÄŸuÅŸlarda barÄ±ndÄ±rÄ±lÄ±yor iÅŸçiler. Ha iÅŸ kazalarÄ± peki, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yerde 2 iÅŸ kazasÄ± oldu. Allah’tan yaralanmalar oldu (benim gördüÄŸüm).

Bizi eleÅŸtirenler inÅŸaat iÅŸçilerine hak vermeyenler gelip 2 gün çalÄ±ÅŸsÄ±nlar lütfen.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 19:01

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