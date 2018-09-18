Okul servisi yerine imam hatip pansiyonu tavsiyesi

KÃ¼tahya Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼, servis bulamayan Ã¶ÄŸrencilere imam hatip pansiyonu tavsiyesinde bulundu.

Kütahya Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Hasan BaÅŸyiÄŸit, Yenice köyünde oturan çocuklar için servis bulunamayÄ±nca öÄŸrencilerin Åžehit Cuma DaÄŸ Ä°mam Hatip Ortaokulu Pansiyonunda yatÄ±lÄ± kalmalarÄ±nÄ± tavsiye etti.

Kütahya Merkez’e 15 km uzaklÄ±ktaki Yenice köyünden bir veli çocuklarÄ±nÄ± Kütahya Merkez’de bulunan Ümran Aygen Ortaokulu’na kayÄ±t ettirdi. Okul müdürü veliyi arayarak çocuklara servis hizmetinin verilemeyeceÄŸini, çocuklarÄ±n okula baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gün serviste yerlerinin olmamasÄ± nedeniyle çocuklarÄ±nÄ± gelip götürmesi gerektiÄŸini belirterek “Yoksa çocuklarÄ±n burada kalÄ±r” diye uyarÄ±ldÄ±.

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali FazÄ±l Kasap, yaÅŸlarÄ± 9 ila 11 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda olan 3 çocuÄŸun Kütahya Merkez’e baÄŸlÄ± Yenice Köyünden taÅŸÄ±malÄ± olarak okula gelmesi gerektiÄŸini vurgularken, Kütahya Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Hasan BaÅŸyiÄŸit konu ile ilgili skandal bir karara imza attÄ±. BaÅŸyiÄŸit, servis araçlarÄ±nda uygun yer olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bu öÄŸrencilerin Åžehit Cuma DaÄŸ Ä°mam Ortaokulu Pansiyonunda ücretsiz olarak yatÄ±lÄ± kalabileceklerini dile getirdi.

Kasap, Kütahya Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Hasan BaÅŸyiÄŸit’in açÄ±klamalarÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirterek Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü’nün görevinin çocuklara servis hizmeti saÄŸlamak olduÄŸunu vurguladÄ±. Kasap, yaÅŸlarÄ± yatÄ±lÄ± olarak kalmaya elveriÅŸle olmayan bu çocuklarÄ±n bir Ä°mam Hatip Ortaokulunun Pansiyonunda yatÄ±lÄ± olarak kalmaya zorlanmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyleyerek, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± konu ile ilgili derhal harekete geçmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

ÖÄŸrencilerin velilerinin bu ÅŸartlarda çocuklarÄ±nÄ± okula gönderemeyeceklerini dile getirdiÄŸini ifade eden Kasap, Mili EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim ile ilgili gerekli önlemleri almasÄ± gerektiÄŸinin elzem olduÄŸunu ve ailelerin maÄŸduriyetlerinin giderilmesi ve çocuklarÄ±n tekrar okula dönmesinin gerçekleÅŸmesi gerektiÄŸini vurgulayarak ÅŸöyle dedi: “Ülkemizin birçok beldesinde okul bulunmamasÄ± sebebiyle birçok yerde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim gerçekleÅŸiyor. Kütahya binlerce örnekten sadece bir tanesi. YaÅŸlarÄ± 9 ila 11 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda bulunan bu çocuklara bir Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü tarafÄ±ndan servis imkanÄ±nÄ±n saÄŸlanamamasÄ± utanç vericidir. YaÅŸlarÄ± pansiyonda yatÄ±lÄ± olarak kalmaya elveriÅŸli olmayan bu çocuklarÄ± yatÄ±lÄ± olarak kalmaya zorlamak tam anlamÄ±yla bir aymazlÄ±ktÄ±r. Psikolojik olarak etkilenen bu çocuklarÄ±n ve ailelerinin maÄŸduriyetini kim giderecek?” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 16:47

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